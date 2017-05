Jerez de la Frontera se entrega a su Feria del Caballo

Sin apenas un respiro tras la pasada Feria de Sevilla, Andalucía pone sus ojos este fin de semana en otro de los grandes acontecimientos de la primavera en la localidad gaditana de Jerez. Allí se celebra la Feria del Caballo, una cita declarada de Interés Turístico Internacional. En torno a este animal gira una semana de fiesta y diversión, justo en el ecuador de la primavera. Los equinos de pura raza son protagonistas de parte del programa preparado para la ocasión. Durante estos días, habrá numerosas actividades relacionadas con el caballo, como concursos internacionales de saltos, doma, rally hípico, exposición de ganado selecto o subastas. Además, desde esta noche hasta el sábado 20 de mayo, el Real de la Feria, situado en el Parque González Hontoria, se llenará de enganches, jinetes y amazonas.

EN LA AGENDA Domingo 14. Espectáculo de Yeguada de la Cartuja y Alta Escuela. Lunes 15. Exhibición de Amazonas, Doma y Salto en el Depósito de Sementales (entrada gratuita) Miércoles 17. Espectáculo de Doma Vaquera en el Depósito de Sementales a las 11 horas. Viernes 19. Exhibición de Enganches y posterior entrega del Premio Caballo de Oro. Sábado 20. Entrega de premios de Exhibición de Enganches.

A todo ello hay que unir una feria de gran colorida, donde predominan la casetas públicas. Cada una de ellas ofrecen su particular ambiente y decoración. No faltan otros elementos fundamentales para entender la idiosincrasia jerezana: el vino y el flamenco. Ya sea de día o de noche, cada caseta olerá al vino de la tierra –sobre todo a fino–, que marida a la perfección con muchos platos tradicionales de estas fechas festivas. En estos días, se podrán saborear platos contundentes, como berzas y potajes, pero también entrantes a base de jamón ibérico y queso artesano de la tierra o tapas de lo más variado. Como tentempié no faltará el típico caldito.

El ‘cante jondo’ es otra pieza angular para entender esta fiesta primaveral. De hecho, Jerez de la Frontera está considerada como una de las cunas del flamenco. La ciudad ha dado numerosos cantaores, bailaores y guitarristas. Por eso, el aspecto musical está considerado como uno de los grandes alicientes para adentrarse en las casetas, ya que muchas ofrecerán estos días actuaciones en directo. Con todos atractivos, no habrá mucho tiempo para recorrer la ciudad, pero no hay que eludir visitas a algunos de sus monumentos, museos o bodegas, que muestran el rico patrimonio jerezano.

De hecho, para muchos será ineludible pasar junto a algunos de sus edificios históricos, como el Alcázar de Jerez, una fortaleza almohade del siglo XII. Este recinto amurallado está situado en uno enclaves más conocidos ciudad, junto a la Alameda Vieja y a un paso de la bodega de González Byass.

No muy lejos de allí se encuentra la Catedral del Salvador, uno de los edificios religiosos más importantes de Andalucía. El templo fue colegiata hasta que el Papa Juan Pablo II la erigió en sede catedralicia. En su interior hay obras de arte de gran valor, como ‘La Virgen de niña’, de Zurbarán.

Para ver otro de los edificios religiosos importantes de Jerez, La Cartuja de Santa María de la Defensión, hay que salir del casco urbano. Se trata de un templo de gran belleza arquitectónica que fue mandado a construir en la segunda mitad del XV. La arquitectura civil más relevante es la que se puede ver en inmuebles como la Casa de Riquelme, el Recreo de las Cadenas o el Palacio de Campo Real, entre otros.

¿Qué ver?

Catedral del Salvador. Templo del siglo XVII que aúna los estilos gótico, barroco y neoclásico, que se levantó sobre la anterior mezquita. Plaza de la Encarnación, s/n.

Iglesia de Santiago. Esta antigua ermita fundada por Alfonso X El Sabio es una impresionante construcción gótica, con elementos renacentistas y barrocos posteriores. Plaza de Santiago, s/n.

La Cartuja de Santa María de la Defensión. Situado en las afueras de Jerez, está considerado como el edificio religioso de más valor artístico de la provincia de Cádiz. Carretera Jerez-Algeciras, km. 5.

El Alcázar. Este conjunto arquitectónico de origen almohade fue erigido en el siglo XII. Posteriormente, se le añadieron edificaciones barrocas palaciegas. Calle Alameda Vieja, s/n.

Iglesia de San Miguel. Este templo aúna distintos estilos, como el gótico jerezano, con otros del renacimiento y el barroco. Plaza de San Miguel, s/n.

Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. En esta fundación se pueden ver numerosos espectáculos con caballos de pura raza española. Avenida Duque de Abrantes, 50 (Palacio Recreo de las Cadenas).

Bodegas Tío Pepe. Una de las muchas bodegas jerezanas donde merece la pena hacer una visita guiada. Calle Manuel María González, 12.