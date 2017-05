Torremolinos, sede del encuentro internacional de rockabilly European Rock'n Roll Meeting II

La Plaza del Remo de Torremolinos, en la Carihuela, acogerá el viernes 12 y sábado 13 de mayo el ‘European Rock’n Roll Meeting II’. La cita contará con seis grupos de música rockabilly llegados desde Málaga, Finlandia, Polonia e Italia. Las actuaciones comenzarán a las 12.00 horas y finalizarán sobre las 20.00. El acceso será totalmente gratuito.

El viernes abrirá el concierto, a las 12.00 horas, ‘Monkeys & The Baboons’. Este quinteto polaco traerá el espíritu rockabilly más puro a Torremolinos y cuentan con un carrera que les ha llevado a recorrer gran parte de Europa. Los siguientes en actuar serán los locales ‘Ric & The Dukes’, a las 13.00. Los malagueños, que fundaron el grupo en 2014, se subirán al escenario para seguir con el rockabilly tradicional. Antes del parón, sobre las 14.00, para comer será el turno de Shoebox Revue, este cuarteto finlandés mezclará el blues y jazz con el rock más tradicional.

A las 17.00 se retomarán los conciertos con la actuación de The Toreadors. Estos finlandeses repiten por segunda vez en Torremolinos, crearon su grupo en 2009 y mezcla ‘old style’ con sonidos modernos o ‘Rock’n Roll Rodeo’. A las 18.00 será el turno de otros malagueños, ‘Bert Blackmont & The Bucks’. El cuarteto de rock tradicional se fundó en 2013 y ha dado concierto por toda Málaga. Otra banda que repite será ‘Roll Driver’. Los italianos cerrarán la jornada vespertina del viernes y su repertorio va desde Elvis Presley a Jerry Lee Lewis, pasando por Little Richard o Chuck Berry. Los Dj’s Lil’ Rae y B. Cupp amenizarán los ratos entre bandas.

El sábado participarán los mismo grupos pero cambiará el orden. A las 12.00 comenzarán ‘Shoebox Revue’, a las 13.00 será el turno de ‘Bert Blackmont & The Bucks’ y la jornada de mañana finalizará con ‘Roll Driver’. A las 17.00 será el turno de ‘Monkey & The Baboons’, seguidos a las 18.00 de ‘Ric & The Dukes’ y cerrarán los conciertos los finlandeses ‘The Toreadors’. El encuentro musical cuenta con financiación del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia en colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos. Las entidades han contado con el apoyo de Rockin Race, que ha hecho de puente entre ambas.