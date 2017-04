Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril

'EsteponGo!', en Estepona

Cuándo: Del viernes al domingo. Horario: Viernes, de 18 a 20 horas; sábado, de 11 a 20 y domingo de 11 a 19. Dónde: Palacio de Congresos y Exposiciones de Estepona.

El manga vuelve a Estepona este fin de semana con 'EsteponGo!', que se celebrará en el Palacio de Ferias. El certamen acogerá de nuevo la preliminar española del concurso Cosplay World Master, en la que el ganador luchará por competir en Portugal así como numerosos talleres y actividades durante los tres días que dura. Leandro Pavón tiene más detalles.

'Un tonto en una caja'

Cuándo: Viernes a 20 horas y sábado a 19. Dónde: Teatro Alameda, Málaga capital. Entradas: 18 euros.

El nominado a los premios Goya Carlos Santos llega al Alameda dirigiendo la obra 'Un tonto en una caja'. "Sí, eso es lo que nos ocurre a muchos cuando nos llegan proyectos teatrales como este texto de Martín Giner: nos volvemos un poco tontos, más o menos como cuando te enamoras… Se pierde el sentido de lo práctico, de lo que más le convendría a uno, de si merece o no la pena, y te lanzas al vacío sin paracaídas. Y sin una pizca de miedo…", afirma Santos para describir la obra.

Food-trucks en Benalmádena

Cuándo: Del viernes al domingo. Horario: de una de la tarde a una de la madrugada. Dónde: Puerto Deportivo de Benalmádena. Entrada: gratis.

El Puerto Deportivo de Benalmádena acoge este fin de semana el Food Truck Experience, en el que participarán una docena de establecimientos, entre furgonetas, camiones y caravanas. Cada uno de ellos dispensará una gastronomía variada y sencilla de comer. Se trata de una tendencia culinaria cada vez más extendida, que llega por primera vez a esta localidad de la Costa del Sol. La jornada estará amenizada con música en directo.

'Cuentos orientales', en el Museo Thyssen

Cuándo: Sábado, 12 horas. Dónde: Museo Carmen Thyssen, Málaga capital. Entrada: 4 euros. Precio reducido para familias numerosas, programa Nacid@s 2011 y Amigos del Museo: 3 euros.

Cuentacuentos recomendado para niños y niñas de entre 0 y 3 años acompañados de sus familiares o algún adulto. Habrá un máximo de 25 participantes por sesión, que durará una media hora. Las inscripciones a partir se pueen realizar en horario de 9 a 15 horas en el teléfono 952 217 511.

Feria Ganadera en Moclinejo

Cuándo: Sábado, de 9.30 a 17 horas. Dónde: Río El Valdés, Moclinejo. Entrada: gratis.

Moclinejo celebra este sábado la Feria Ganadera en el río El Valdés, que comenzará a a las 12 del mediodía con un concurso de carga y un concurso de arrastre en dos categorías. Posteriormente se ofrecerá una paella popular a los asistentes, para finalizar a las 17 horas con una carrera de cintas. Se entregarán sacos de pienso a los ganaderos que acudan con más de diez animales; y se repartirán en premios un total de 1.700 kilos de pienso. Para reponer fuerzas, habrá un servicio de barra para los asistentes así como paja para los équidos.

Día del Ajobacalao en Vélez-Málaga

Cuándo: Sábado, desde las 12 horas. Dónde: Plaza de San Francisco, Vélez-Málaga. Entrada: gratis.

La localidad malagueña de Vélez-Málaga acoge este sábado el Día del Ajobacalao, un producto autóctono del municipio y que tradicionalmente se elabora en la época de Cuaresma, en una jornada en la que habrá degustaciones y un concurso gastronómico. Para más detalles, pincha aquí.

Día de la Comunidad Gitana en Rincón de la Victoria

Cuándo: Sábado, 12 horas. Dónde: Salón de plenos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Entrada: gratis.

Rincón de la Victoria celebra por segundo año consecutivo el Día Internacional de la Comunidad Gitana, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano y la Asociación Cultural La Mirada.

A las 12 en el salón de plenos del Ayuntamiento se celebrará un acto institucional donde estará presente la bandera gitana y el himno gitano 'Gelem Gelem' donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Además, se llevará a cabo una acción de sensibilización con el lema 'Por un trato digno al pueblo gitano en los medios de comunicación' a través de la Fundación Secretariado Gitano, según han informado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado. La jornada finalizará con una suelta de globos en la puerta del Ayuntamiento. Posteriormente, los asistentes se desplazarán hasta la playa para arrojar pétalos de flores al mar en recuerdo de los antepasados y como símbolo de libertad y del éxodo vivido por el Pueblo Gitano hace más de mil años.

Concierto solidario en La Cala del Moral

Cuándo: Sábado, 19.30 horas. Dónde: Sala Las Musas, La Cala del Moral (Rincón de la Victoria). Entrada: 4 euros, a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer.

'The chicken in the kitchen' y PQS Little Big Band protagonizan el segundo concierto solidario a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer que tendrá lugar este sábado en La Cala del Moral para inaugurar la Semana Cultural 2017. El donativo de cuatro euros se destinará a proyectos de ayuda a personas con VIH y enfermedades infecciosas en la ciudad india de Anantapur.

Inauguración en Parque Miramar

Cuándo: Sábado, desde las 18 horas. Dónde: Centro comercial Parque Miramar, Fuengirola. Entrada: gratis.

El Centro Comercial Miramar inaugura este sábado su terraza más tropical, #TrendingTropic, y para celebrarlo habrá un colorido desfile que recorrerá todo el Centro Comercial y que culminará en el nuevo espacio. Allí habrá música en directo y un taller de creación de instrumentos con elementos reciclados para los más pequeños que no requiere inscripción previa.

Teatro: ¡Maldita vocación!

Cuándo: Sábado y domingo, 20 horas. Dónde: Sala Joaquín Eléjar, Málaga capital. Entradas: 5 euros. Venta anticipada en Mientrada.net

Comediantes Malagueños presenta este fin de semana el espectáculo '¡Maldita vocación!, una obra escrita y dirigida por Cristina Navarro con la coreografía de Amelia Íñiguez. La representación está organizada por el Colectivo Cultural Maynake.

Presentación de disco en Alhaurín de la Torre

Cuándo: Sábado, 20.30 horas. Dónde: Centro Cultural Vicente Aleixandre (Casa de la Cultura) de Alhaurín de la Torre. Entrada: 5 euros. Venta anticipada en la Finca El Portón.

El Miguel A. Gil Quintet presenta este sábado su primer trabajo discográfico, que lleva por título 'Grooveland'. El acto se celebrará en la Casa de Cultura de Alhaurín de la Torre, donde se podrán adquirir las localidades desde una hora antes del recital. El grupo está formado por Miguel Ángel Gil (Contrabajo y bajo eléctrico), Enrique Oliver (Saxo tenor y clarinete bajo), Arturo Serra (vibráfono), Juan Galiardo (Piano y teclados), Dani Domínguez (Batería) y Nacho Loring (trompeta).

'Mamás', función solidaria en Estepona

Cuándo: Sábado, 19.30 horas. Dónde: Auditorio Felipe VI, Estepona. Entradas: 6 euros, a beneficio de varias asociaciones.

Farándula vuelve a poner en escena “Mamás”, una obra cómica de Marc Egea, en la que dos mujeres cuentan su experiencia en el mundo de la maternidad. La representación será a beneficio de varios colectivos sociales de la localidad, como la Asociación Parkinson Sol, el Comedor Social “Emaús”, la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

Concierto de guitarras

Cuándo: Domingo, 12 horas. Dónde: Museo Alborania, Puerto de Málaga. Entrada: 5 euros. Descuento del 20% para Amigos del Museo.

El Museo Alborania-Aula del Mar acoge este domingo un recital muy original: Concierto de Guitarras Ensemble GuitArt- Frankfurt Alemania y Orquesta de Guitarras de Málaga.

Ruta de la Tapa en El Burgo

Cuándo: Domingo, de 12.30 a 18 horas. Dónde: Establecimientos participantes en la iniciativa en El Burgo. Precio: tapa y bebida por 1,5 euros.

El Domingo de Ramos se vivirá de una forma muy especial en el pueblo de El Burgo, en plena Sierra de las Nieves, ya que allí se celebrará una ruta de la tapa por sus distintos establecimientos de restauración. Por sólo un euro y medio los comensales podrán probar tapas con sus respectivas bebidas.

La Pasión en Alozaina

Cuándo: Sábado de Pasión y Domingo de Ramos. Dónde: Calles de Alozaina. Entrada: gratis.

Alozaina orniza su tradicional representación de La Pasión, en la que este año participa un elenco de unos 60 actores no profesionales del municipio recreando el hecho religioso de la vida de Jesús. El evento celebra su 30 aniversario con una representación extra por las calles el Viernes Santo.

El fotógrafo de las estrellas se exhibe en La Térmica

Cuándo: Hasta el 14 de mayo. Dónde: La Térmica, Málaga capital. Entrada: gratis.

La fuerza explosiva de Tina Turner, la sensualidad de Sharon Stone, la introspección de Miles Davis, la profunda mirada de Geraldine Chaplin, el glamour de Carla Bruni. Estrellas de la música, el cine y la moda que se dejan captar tal y como son ante la cámara de Michel Comte. La Térmica expone, hasta el 14 de mayo, 40 imágenes de gran formato de uno de los fotógrafos contemporáneos más influyentes en el mundo de la moda y la publicidad, Michel Comte. Regina Sotorrío tiene más detalles

El drama de los refugiados, en Muelle Uno

Cuándo: Hasta el 23 de abril. Dónde: Muelle Uno, Puerto de Málaga. Entrada: gratis.

‘Caminos de exilio’ es la exposición sobre el drama de los refugiados que acoge estos días Muelle Uno. El proyecto reúne 80 fotografías realizadas por los franceses Olivier Jobart y Pierre Marsaut, la siria Sima Diab, el griego Giorgos Moutafis y el español Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013. El montaje recala en Málaga hasta el 23 de abril tras pasar por varias ciudades españolas de la mano del Instituto Francés. Antonio Javier López tiene más detalles

fotogalería Imagen de la muestra. / Salvador Salas

'Japón. Grabados y objetos de arte', en el Thyssen

Cuándo: Hasta el 23 de abril. Dónde: Museo Carmen Thyssen, Málaga capital. Entrada: 2 euros. Acceso libre a la exposición con cualquiera de los tickets del Museo.

‘Japón. Grabados y objetos de arte’ ofrece una selección de 24 obras sobre papel, una pintura y una veintena de piezas realizadas entre los siglos XVII y XIX. El montaje podrá visitarse hasta el próximo 23 de abril y reúne una colección “insólita” en el panorama español. Antonio Javier López tiene más información