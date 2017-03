Qué hacer este fin de semana en Málaga: agenda de ocio del viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo

Gastronomía: VI Ruta de la Tapa en Vélez-Málaga

Cuándo: Hasta el domingo 19. Dónde: 31 locales participantes en Vélez-Málaga. Precio: tapa y quinto de cerveza por dos euros.

Vélez-Málaga acoge hasta el domingo la sexta edición de su Ruta de la Tapa, que ofrece aperitivo y un quinto de cerveza Victoria por dos euros. Además los participantes podrán acceder a la cartilla denominada 'tapaporte' que podrán sellar en cada local, pudiendo optar a un premio consistente en un vale económico de 500 euros para gastar en los establecimientos a aquellos que lo rellenen con 25 sellos así como un premio de 250 euros si se completa con 12 sellos. El sorteo se hará el 24 de marzo en la sede de la ACEV. En el Ayuntamiento y la sede de la ACEV se habilitarán urnas donde se podrán depositar los 'tapaportes', que serán las cartillas que se podrán sellar en cada uno de los locales para optar a los premios. Además, los participantes elaborarán los platos con ingredientes de la marca 'Sabor a Málaga'

El horario para poder degustar los platos de la Ruta de la Tapa será desde las 13 a 16 horas y de 20 a 23 horas. Además, un jurado compuesto por especialistas de la restauración degustarán las diversas tapas para designar el mejor plato, el cual recibirá una distinción.

Noches de Tango en Nerja

Cuándo: Viernes, 21 horas. Dónde: Centro Cultural Villa de Nerja. Entrada: 16 euros. Venta anticipada de 10 a 14 horas en taquilla y en www.mientrada.net

Producciones Lastra presenta por primera vez en Nerja a la Orquesta Social del Tango. Una formación compuesta por siete músicos (dos bandoneones, tres violines, un contrabajo y un piano) que acompañados por una de las mejores de baile presentan un repertorio de tango tradicional con una sonoridad típica de las grandes orquestas de los años 40 que llenaron las pistas de baile del gran Buenos Aires de mediados de siglo.

La verbena solidaria VerbeRett, en La Malagueta

Cuándo: Sábado, desde las 12.00 a las 23.00 horas. Dónde: Plaza de toros La Malagueta, Málaga capital. Entradas: 10 euros. Los fondos se destinarán a la investigación del Síndrome de Rett. Se pueden adquirir en la Papelería Delgado (Pedregalejo), Copicentro de Paseo de Reding y la Farmacia Bellavista.

La Malagueta vuelve a ser este sábado escenario de la verbena solidaria VerbeRett, que celebra su cuarta edición. Desde las doce del mediodía y hasta las once de la noche se podrá disfrutar de una jornada marcada por la solidaridad y la buena música. En esta ocasión, el escenario situado en el ruedo acogerá a artistas de la talla de Seguridad Social, No me pises que llevo chanclas, Los Electroduendes, The Experriens, Alejados, Tocatta Covers, Pop FM o Kassia, además de otras caras conocidas del mundo del cine, el espectáculo o el deporte. Para más detalles, click aquí.

Concierto benéfico de Fusionadas

Cuándo: Sábado, 20.30 horas. Dónde: Parroquia de San Juan, Málaga capital. Entrada: gratis, pero se insta a llevar un kilo de alimentos no perecederos para Cáritas.

Las Reales Cofradías Fusionadas y la Fundación Lágrimas y Favores organizan un concierto benéfico de marchas procesionales este sábado que correrá a cargo de la Banda de Música El Arrabal de Carmona (Sevilla).

Se solicita a los asistentes que colaboren con la entrega de un kilo de alimentos no perecederos que se destinarán íntegramente a Cáritas Parroquial de San Juan. La Banda de Música El Arrabal de Carmona, que acompaña cada Domingo de Ramos a María Stma. de Lágrimas y Favores, interpretará la siguientes marchas: ‘Reina de San Juan’, ‘Madrugá Macarena’, ‘Valle de lágrimas’, ‘Sevilla cofradiera’, ‘Calvario’, ‘Dolores de Soledad’, ‘Salve Madre de la Salud’, ‘Nuestra Señora del Mayor Dolor’ y ‘Lágrimas de San Juan’.

Danza en el Centro Pompidou

Cuándo: Sábado, 18 horas. Dónde: Centre Pompidou, Málaga capital. Entrada: gratis con la adquisición de entrada a la exposición (combinada o permanente) hasta completar aforo. Las entradas pueden adquirirse en la recepción del Centre Pompidou desde las 10 horas del sábado.

El Centre Pompidou ofrece un espectáculo de danza este sábado de Javier Martín con música inédita de Oleg Karavaichuk y Taller espectador. Es un solo de danza con música original del pianista ruso, compuesta durante los encuentros entre el músico y el coreógrafo. Un proyecto de intervención artística basado en la improvisación a nivel de movimiento, en el que los cuerpos presentes en cada encuentro, el del bailarín y el de los espectadores, intervienen el espacio y configuran la pieza de cada vez.

El cuento de Hadá, en la Sala Gades

Cuándo: Sábado, 21 horas y domingo a las las 19. Dónde: Sala Gades, Málaga capital. Entradas: de 8 a 16 euros.

Tras su paso por el Festival Internacional Istropolitana Projekt llega a la Sala Gades a envolvernos en un caos deshumanizado 'El cuento de Hadá', un espectáculo de movimiento con música en directo. Un trabajo de creación con música e historia original donde el cuerpo de los actores es la partitura de los músicos.

'El Cuento de Hadá' es un espectáculo basado en la expresión de las sensaciones, emociones y reacciones de unos seres en los albores de la obsolescencia programada y el empedernido desecho idealizado, la deshumanización.

video Presentación del concierto. / Foto: ÑIto Salas | Vídeo: Pedro J. Quero

Danza Invisible celebra su 35 aniversario

Cuándo: Sábado, 21 horas. Dónde: Auditorio de Torremolinos, Torremolinos. Entradas: 16 euros de venta anticipada, 20 euros en taquilla y 45 euros VIP.

El grupo malagueño Danza Invisible está a punto de cumplir 35 años, y están dispuestos a celebrarlo por todo lo alto, como corresponde, porque a un aniversario así no se llega todos los días. Así que el grupo liderado por Javier Ojeda prepara «una celebración de la amistad» con una fiesta y una ‘delicatessen’ para fans. Lo primero será un concierto este sábado en Torremolinos, donde se criaron, desde donde despegaron y donde incluso dan nombre a una calle. Regina Sotorrío te cuenta más.

'La vuelta al mundo en 80 días', en el Alameda

Cuándo: Hasta el 2 de abril, de jueves a domingo. Horario: jueves y viernes 20.30 horas, sábados 19 y 21 horas y domingo a las 19 horas. Entradas: todos los jueves 16 euros, los viernes, sábados y domingos 19. A la venta en taquilla y la web.

Más de un millón de espectadores se han reído ya con esta versión del clásico de Julio Verne. Una carrera frenética y alocada donde cohabitan una princesa india en peligro, un fumadero de opio chino, Jack El más grande perdedor del Oeste americano, el Inspector de policía más inútil de cualquier serie alemana….

Una aventura desenfrenada al estilo Monty Phyton que lleva al público a viajar por Egipto, La India, China y EEUU y donde cinco actores, cómicos y polifacéticos, se reparten los 39 personajes a un ritmo que quita la respiración.

II Vespepe Ciudad de Antequera

Cuándo: Domingo, desde las 8.30 horas. Dónde: Principales calles de Antequera. Entrada: La inscripción cuesta 20 euros y se puede realizar aquí.

Antequer acoge la segunda edición de Vespepe Ciudad de Antequera, que arrancará en el Hotel Antequera Golf a partir de las 8.30 de la mañana con verificacion de inscripciones, entrega de bolsa de regalos, y desayuno buffet en el restaurante del hotel.

A las 10.30 comenzará una ruta por la ciudad de Antequera recorriendo los sitios más emblematicos y pintorescos de la ciudad que disfrutaremos a bordo de nuestros peculiares vehiculos. Se hará a continuación una parada en la Colegiata de Santa María la Mayor para que el grupo Tu Historia nos brinde una pequeña parte de la gran historia de la ciudad de Antequera.

Después se hará la subida hacia el Torcal de Antequera, paraje natural único en el mundo y declarado recientemente Patrimonio Mundial de la Humanidad por su peculiaridad y belleza.

A continuación los participantes se pondrán en marcha hacia el Hotel Convento de la Magdalena, donde tendrá lugar la comida de hermanamiento para finalizar con la entrega de premios y un gran sorteo.

'El espectáculo de la frustración', en la Sala Italcable

Cuándo: Hasta el 31 de marzo. Horario: De lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Dónde: Sala de exposiciones de la Universidad Internacional de Andalucía (antigua Italcable). Dirección. Edificio Mena. Plaza de la Legión Española, 1. Entrada: gratis.

Joaquín Ivars regresa a la cartelera expositiva malagueña después de casi una década con 'Impasse. Espectáculos de la frustración', el proyecto que reúne tres instalaciones realizadas en los últimos 19 años: 'Ladder of mirror' (1998), 'Europe's swing' (2006) y 'Show-Pendulum' (2017). Tres pistas circenses donde el artista transita desde la sutileza intimista hasta la rotundidad escenográfica a través de los espejos como denominador material común. Espejos rotos, en concreto, en el suelo, formando tres círculos, tres pistas de circo, de reflejos y filos cortantes... Antonio Javier López tiene más detalles

El fotógrafo de las estrellas se exhibe en La Térmica

Cuándo: Hasta el 14 de mayo. Dónde: La Térmica, Málaga capital. Entrada: gratis.

La fuerza explosiva de Tina Turner, la sensualidad de Sharon Stone, la introspección de Miles Davis, la profunda mirada de Geraldine Chaplin, el glamour de Carla Bruni. Estrellas de la música, el cine y la moda que se dejan captar tal y como son ante la cámara de Michel Comte. La Térmica expone, hasta el 14 de mayo, 40 imágenes de gran formato de uno de los fotógrafos contemporáneos más influyentes en el mundo de la moda y la publicidad, Michel Comte. Regina Sotorrío tiene más detalles

'1525', en el CAC Málaga

Cuándo: Hasta el 26 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

Marcel van Eeden exhibe su proyecto '1525' en el Centro Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga). La muestra reúne más de 250 dibujos y se presenta ante el espectador como una suerte de novela negra.

La trama encuentra como telón de fondo la construcción de la Catedral de Málaga y brinda conspiraciones, viajes y tentativas de asesinatos. “Me gusta crear una historia vinculada a cada lugar donde presento mi trabajo. Esas historias se van combinando en una gran historia que sería el conjunto de mi obra”, afirma el autor. Antonio Javier López te cuenta más

'Gestos para salvar el planeta', en el Parque

Cuándo: Durante todo el mes de marzo. Dónde: Paseo del Parque, Málaga capital. Entrada: gratis.

La exposición fotográfica al aire libre 'Gestos para salvar el planeta' estará disponible durante todo este mes de marzo en el Paseo del Parque de Málaga. Esta muestra patrocinada por Fundación AXA y realizada por Lunwerg, reúne 65 imágenes de fotógrafos nacionales e internacionales, que recuerdan que los pequeños gestos cotidianos pueden ayudar a salvar el planeta. Para más información, click aquí.

Gran exposición de Playmobil en Marbella

Cuándo: Hasta el 31 de marzo. Dónde: Palacio de Congresos de Marbella. Entrada: Adultos 3 euros, 2 euros menores, niños menores de 3 años entran de forma gratuita. Recaudación a favor de la Fundación Fundatul.

Marbella acoge en el Palacio de Congresos y Exposiciones durante todo este mes la maqueta más grande de España con piezas de Playmobil. Esta representación forma parte de una exposición con fines benéficos en la que se muestran un total de 14 ambientaciones. Nieves Castro te cuenta más.

'Japón. Grabados y objetos de arte', en el Thyssen

fotogalería Imagen de la muestra. / Salvador Salas

Cuándo: Hasta el 23 de abril. Dónde: Museo Carmen Thyssen, Málaga capital. Entrada: 2 euros. Acceso libre a la exposición con cualquiera de los tickets del Museo.

‘Japón. Grabados y objetos de arte’ ofrece una selección de 24 obras sobre papel, una pintura y una veintena de piezas realizadas entre los siglos XVII y XIX. El montaje podrá visitarse hasta el próximo 23 de abril y reúne una colección “insólita” en el panorama español. Antonio Javier López tiene más información