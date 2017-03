Qué hacer este fin de semana en Málaga: agenda de ocio del viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de marzo

Termicómic, en La Térmica

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: La Térmica, Málaga capital. Entrada: gratis.

Manel Fontdevila, Josep Mª Beá, Pepo Pérez, Manuel Bartual, José Pablo García, El Irra, Laura Moreno de Xian Nu Studio, Roberto Corroto, Pablo Ríos, El Torres, Clara Soriano, Rubén Lardín, Mamen Moreu, Gerardo Vílchez, Ana Oncina, Natacha Bustos y Lucía González serán los invitados de Termicómic 2017, donde los aficionados tendrán la oportunidad de deleitarse con el trabajo de sus autores fetiche, en vivo y en directo, además de disfrutar de varios estands específicos dedicados al cómic y la novela gráfica. Para más información de los talleres y stands, click aquí.

Presentación de la obra en Málaga.

'El Brujo', en el Alameda

Cuándo: Viernes (20.30 horas), sábaado (20) y domingo (19). Dónde: Teatro Alameda, Málaga capital. Entradas: 23 euros. En taquilla y en la web.

Rafael Álvarez, El Brujo vuelve a Málaga para estrenar el próximo 'Autobiografía de un yogui', basada en la obra de Yogananda, que leyó hace treinta años pero que todavía ve como vigente para mostrar que "el cambio tiene que empezar por uno mismo".

"Si tú no cambias, ¿por qué van a cambiar Rajoy o Pablo Iglesias?, ese es el camino del yoga", asegura el actor, que añade: "El yogui no espera que cambie el Gobierno". Considera que en occidente "está claro que hacen falta técnicas, conocimientos y formas de vivir que compensen el desequilibrio que la vida moderna ha adquirido, porque, si no, la civilización se hunde".

II Encuentro Gastronómico La Cuchara

Cuándo: Del viernes al domingo. Dónde: Plaza de la Constitución, Rincón de la Victoria. Precio: 2,5 euros plato y bebida.

La Plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria acoge del viernes al domingo el II Encuentro Gastronómico La Cuchara, en el que se podrán degustar hasta cuarenta platos de cuchara como pueden ser callos, fabada, berzas, potaje de garbanzos, entre otros a un precio de 2,5 euros (plato y bebida incluida). Click aquí para leer más detalles

Yunquera se pone guerrillera

Cuándo: Del viernes al domingo. Dónde: Calles de Yunquera. Entrada: gratis.

A principios del siglo XIX, el pueblo de Yunquera ardió por los cuatro costados, presa de la ira del ejército Napoleónico, por la resistencia y ansias de libertad que mostraron los serranos en la defensa de sus viviendas y haciendas. Este fin de semana, del viernes 10 al domingo 12, los vecinos de este municipio malagueño rememorán ese episodio de coraje y valor que demostraron sus antepasados en una recreación histórica que cumple su sexta edición.... Para saber más, click aquí.

Gastronomía: VI Ruta de la Tapa en Vélez-Málaga

Cuándo: Hasta el domingo 19. Dónde: 31 locales participantes en Vélez-Málaga. Precio: tapa y quinto de cerveza por dos euros.

Vélez-Málaga acoge desde este fin de semana y hasta el próximo domingo 19 la sexta edición de su Ruta de la Tapa, que ofrecerá aperitivo y un quinto de cerveza Victoria por dos euros. Además los participantes podrán acceder a la cartilla denominada 'tapaporte' que podrán sellar en cada local, pudiendo optar a un premio consistente en un vale económico de 500 euros para gastar en los establecimientos a aquellos que lo rellenen con 25 sellos así como un premio de 250 euros si se completa con 12 sellos. El sorteo se hará el 24 de marzo en la sede de la ACEV. En el Ayuntamiento y la sede de la ACEV se habilitarán urnas donde se podrán depositar los 'tapaportes', que serán las cartillas que se podrán sellar en cada uno de los locales para optar a los premios. Además, los participantes elaborarán los platos con ingredientes de la marca 'Sabor a Málaga'

El horario para poder degustar los platos de la Ruta de la Tapa será desde las 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas. Además, un jurado compuesto por especialistas de la restauración degustarán las diversas tapas para designar el mejor plato, el cual recibirá una distinción.

Campanillas celebra su VIII Ruta de la Tapa

Cuándo: Del jueves al domingo. Dónde: En los 41 establecimientos participantes. Precio: Tapa y bebida por 1,70 euros.

Campanillas celebra su octava edición de la Ruta de la Tapa hasta el domingo, con la participación de 41 establecimientos. Los ciudadanos que hayan hecho el recorrido de la Ruta de la Tapa de Campanillas tendrán que entregar los “tapasaportes” sellados en la Junta de Distrito o en una de las urnas repartidas en algunos establecimientos participantes antes del 23 marzo para poder participar en los sorteos. A los 300 primeros en hacerlo en la junta de distrito, y que tengan 15 sellos, se les entregará un llavero conmemorativo. Para saber más, click aquí.

FreakCon, en el Palacio de Ferias

Cuándo: Sábado y domingo, de 10 a 22 horas. Dónde: Palacio de Ferias, Málaga capital. Entrada: 8 euros. A la venta en la web.

Los amantes del cómic, el manga, las series de televisió o los videojuegos tienen este fin de semana una cita en el Palacio de Ferias de Málaga, que acoge el salón FreakCon. Si quieres saber más, pincha aquí.

I Muestra del Podenco Andaluz en Alozaina

Cuándo: Sábado y domingo durante todo el día. El viernes será la recepción de perros desde las 17 horas. Dónde: Carpa instalada en calle Calvario, Alozaina. Entrada: gratis.

Alozaina acoge este fin de semana la I Muestra del Podenco Andaluz, que reunirá a 400 canes y que contrá con exhibiciones, exposiciones o un mercadillo entre otras actividades paralelas en las que esta raza de perro será el protagonista.

El programa arrancará el viernes con diversos eventos deportivos y con la recepción de los perros participantes. El sábado, a partir de las 12.30 horas, tendrá lugar la exhibición de cachorros en trabajo, donde los asistentes, podrán descubrir la labor que se realiza con este tipo de canes. El domingo se llevará a cabo la exposición de rehalas, formadas por grupos de perros de caza mayor cuyo número puede oscilar entre 20 y 24 canes, y las exhibiciones del club Deportivo Víbora de los Gaitanes con la rehala 'El Pavito' y otra de perros de pluma en muestra.

El cuento de Hadá, en la Sala Gades

Cuándo: Sábados 11 y 18 de marzo a las 21 horas. Domingos 12 y 19 a las 19. Dónde: Sala Gades, Málaga capital. Entradas: de 8 a 16 euros.

Tras su paso por el Festival Internacional Istropolitana Projekt llega a la Sala Gades a envolvernos en un caos deshumanizado 'El cuento de Hadá', un espectáculo de movimiento con música en directo. Un trabajo de creación con música e historia original donde el cuerpo de los actores es la partitura de los músicos.

'El Cuento de Hadá' es un espectáculo basado en la expresión de las sensaciones, emociones y reacciones de unos seres en los albores de la obsolescencia programada y el empedernido desecho idealizado, la deshumanización.

Jornada de puertas abiertas en el SkatePark

Cuándo: Sábado, desde las 16 horas. Dónde: SkatePark Málaga 'Rubén Alcántara'. Parque del Norte, calle Camino Cuarto s/n, Málaga capital. Entrada: gratis

El Skate Park cumple dos años y lo celebrará este sábado con una jornada de puertas abiertas con varias actividades. Comenzará a las 16.00 horas e incluirá concursos 'Stax' y 'N Bike', con pruebas como la vuelta más rápida, retos de 'ollie', entre otros. Las dos primeras tiendas aportarán regalos para los mejores participantes. La actividad finalizará a las 22.30 horas.

A las 17.30 horas, dará comienzo una 'cypher' abierta, donde cualquier persona, de cualquier edad y nivel, podrá bailar y expresarse libremente, tanto rapeando como bailando breakdance. Estas actividades estarán organizadas por Iniciativa Internacional Joven y El Circulo Breaking.

Se inaugurará una nueva pista minipumptrack, una nueva inversión realizada por el Consistorio para mejorar unas instalaciones consideradas "de las mejores del mundo" por los deportistas de élite, entre ellos, Tony Hawk. Fabricada en hormigón, sus formas y líneas permiten iniciarse en todas las actividades sobre ruedas -bmx, patín, scooter y skate- y disfrutarla por su velocidad para 'riders' más avanzados.

También abrirá ese día la primera de las tiendas N Bike, instalada en uno de los autobuses del skatepark, en la que se venderán bicicletas, materiales de bmx de las mejores marcas, además de 'flybikes', protecciones y cubiertas. La propia tienda funciona también como un taller donde se podrán reparar bicicletas.

Mercado de queso y vino en Torre del Mar

Cuándo: Domingo, desde las 12 horas. Dónde: Paseo de Larios, Torre del Mar. Entrada: gratis.

Torre del Mar acogerá este domingo, 12 de marzo, el VI Mercado de Queso Artesano de Cabra malagueña y Vino de la Axarquía en el Paseo de Larios, que vendrá acompañado de multitud de actividades paralelas como talleres infantiles, concierto de la banda municipal de Vélez-Málaga, actuaciones de grupos de baile así como de un grupo de verdiales, y el tradicional concurso de tartas de queso de cabra malagueña. Si quieres saber más, pincha aquí.

Virginia Gámez, en el Cervantes

Cuándo: Domingo, 19 horas. Dónde: Teatro Cervantes, Málaga capital. Entrada: 15 euros.

'Baúl', el nuevo espectáculo de Virginia Gámez, es un recorrido por los cantes y coplas que han marcado su vida y en el que, además, interpreta sus propias letras. Un proyecto nacido del amor, de la ilusión y del respeto por todo lo que hace y siente. Desde su debut junto a El Turronero, Juana la del Revuelo y Chano Lobato, Virginia es una figura incontestable del flamenco, una artista con pasión, con inquietudes, que siente la necesidad de contar y cantar sus vivencias y sensaciones en cada nota, en cada quiebro que sale de su garganta.

Estreno de La Concepción Market

Cuándo: Domingo, de 11 a 18 horas. Dónde: Jardín Botánico-Histórico La Concepción, Málaga capital. Entrada: gratis.

La ruta de mercadillos de Málaga suma desde este domingo un miembro más, La Concepción Market, que se celebrará en el Jardín Botánico La Concepción. Expositores con moda, artesanía, decoración junto a 'food-trucks' en los que reponer fuerzas y actividades infantiles forman parte de esta iniciaativa. Para saber más, click aquí.

El fotógrafo de las estrellas se exhibe en La Térmica

Cuándo: Hasta el 14 de mayo. Dónde: La Térmica, Málaga capital. Entrada: gratis.

La fuerza explosiva de Tina Turner, la sensualidad de Sharon Stone, la introspección de Miles Davis, la profunda mirada de Geraldine Chaplin, el glamour de Carla Bruni. Estrellas de la música, el cine y la moda que se dejan captar tal y como son ante la cámara de Michel Comte. La Térmica expone, hasta el 14 de mayo, 40 imágenes de gran formato de uno de los fotógrafos contemporáneos más influyentes en el mundo de la moda y la publicidad, Michel Comte. Regina Sotorrío tiene más detalles

'1525', en el CAC Málaga

Cuándo: Hasta el 26 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

Marcel van Eeden exhibe su proyecto '1525' en el Centro Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga). La muestra reúne más de 250 dibujos y se presenta ante el espectador como una suerte de novela negra.

La trama encuentra como telón de fondo la construcción de la Catedral de Málaga y brinda conspiraciones, viajes y tentativas de asesinatos. “Me gusta crear una historia vinculada a cada lugar donde presento mi trabajo. Esas historias se van combinando en una gran historia que sería el conjunto de mi obra”, afirma el autor. Antonio Javier López te cuenta más

'Gestos para salvar el planeta', en el Parque

Cuándo: Durante todo el mes de marzo. Dónde: Paseo del Parque, Málaga capital. Entrada: gratis.

La exposición fotográfica al aire libre 'Gestos para salvar el planeta' estará disponible durante todo este mes de marzo en el Paseo del Parque de Málaga. Esta muestra patrocinada por Fundación AXA y realizada por Lunwerg, reúne 65 imágenes de fotógrafos nacionales e internacionales, que recuerdan que los pequeños gestos cotidianos pueden ayudar a salvar el planeta. Para más información, click aquí.

Gran exposición de Playmobil en Marbella

Cuándo: Hasta el 31 de marzo. Dónde: Palacio de Congresos de Marbella. Entrada: Adultos 3 euros, 2 euros menores, niños menores de 3 años entran de forma gratuita. Recaudación a favor de la Fundación Fundatul.

Marbella acoge en el Palacio de Congresos y Exposiciones durante todo este mes la maqueta más grande de España con piezas de Playmobil. Esta representación forma parte de una exposición con fines benéficos en la que se muestran un total de 14 ambientaciones. Nieves Castro te cuenta más.

'Japón. Grabados y objetos de arte', en el Thyssen

Imagen de la muestra.

Cuándo: Hasta el 23 de abril. Dónde: Museo Carmen Thyssen, Málaga capital. Entrada: 2 euros. Acceso libre a la exposición con cualquiera de los tickets del Museo.

‘Japón. Grabados y objetos de arte’ ofrece una selección de 24 obras sobre papel, una pintura y una veintena de piezas realizadas entre los siglos XVII y XIX. El montaje podrá visitarse hasta el próximo 23 de abril y reúne una colección “insólita” en el panorama español. Antonio Javier López tiene más información