Music Has No Limits: El show del momento llega a Málaga en una única función

Málaga se prepara para recibir el show del momento: Music Has No Limits, un espectáculo que nace bajo el concepto de 'la playlist de tu vida' y que se atreve a fusionar grandes éxitos de la historia de la música comercial con la música clásica. Así, se mezclará ópera, rock, house, música clásica, dance, góspel o jazz, a través de grandes éxitos de Michael Jackson, U2, Queen, Avicii, Barbra Streisand o Guns N’Roses que se marinarán con músicos clásicos como Puccini, entre otros.

Music has no limits Día: 11 de marzo Función:20.00 horas Lugar:Teatro Cervantes Precio: De 11 euros a 30 euros Entradas:Unientradas Actividades paralelas:de 11.30 a 18.00 horas, experiencias gratuitas de realidad virtual. Inscripción:Las personas interesadas en probar PS VR tendrán que inscribirse en trypsvr.com. Tiempo de la experiencia: 20 minutos.

Music has no limits llegará al Teatro Cervantes de Málaga el próximo 11 de marzo (20.00 horas) en una única cita después de hacer vibrar a ciudades de la talla de Nueva York, Miami, Madrid, México, Milán y Barcelona. El éxito de este espectáculo se refleja en que en su gira española las entradas se han agotado en Bilbao, San Sebastián, Gijón, Valencia, Murcia, Logroño y Granada. Y es que, este show es bastante transgresor, imprimiendo en la memoria colectiva una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente de canciones que todo el mundo tiene interiorizadas.

La música será el hilo conductor de una puesta en escena inédita hasta ahora donde interactúan efectos, luces, imágenes, voces, ritmos y sorpresas en un show diseñado para conmover a la audiencia con una explosión de sensaciones.

“Music Has No Limits es una compañía de entretenimiento con una forma nueva de entender los shows musicales y las experiencias que se pueden vivir en ellos”, explica Miguel Depáramo, director Creativo de MHNL. “Fusionamos una serie de canciones conocidas, de diferentes épocas y estilos, buscando la ‘lista de reproducción perfecta’. Interpretamos esos temas como no se habían tocado antes, dentro de un espectáculo pensado para emocionar al público de cualquier edad y de cualquier lugar del mundo. Todo el mundo empieza sentado en su butaca y acaba de pie bailando en una gran fiesta”.

Más que un show

Music Has No Limits defiende una visión creativa de la música: sin las ataduras que imponen los géneros cerrados ni las líneas monocordes en cuanto a época, elección de instrumentos ni intérpretes.

Sus shows rompen con las convenciones para ofrecer una experiencia emocional siempre distinta, basada en la fuerza y la energía del directo, y donde la música es el hilo conductor de un espectáculo inédito hasta ahora en el que interactúan múltiples elementos como efectos, luces, imágenes, voces y ritmos siempre sorprendentes.

Música en vivo, mezcla constante de ritmos y una interpretación emocional para un público heterogéneo y de todas las edades

Una puesta en escena diseñada para conmover a la audiencia con una explosión de sensaciones Su propuesta impacta tanto a públicos de 20 años como de 50, y abarca todos los géneros: clásico, pop, rock, jazz, góspel, ópera, house, etc., interpretados por virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ’s

Su historia

El equipo de internacional de artistas que forman Music Has No Limits pertenecen a diferentes disciplinas y son expertos de la industria del espectáculo, conocedores de las propuestas más innovadoras en la actualidad.

La propuesta diferencial que presentan se basa en: música en vivo, mezcla constante de ritmos y una interpretación emocional para un público heterogéneo y de todas las edades. El sueño de expresar y compartir la música como una experiencia vital y colectiva por encima de los cánones tradicionales.

Actividades paralelas

Con la llegada de Music Has No Limits a Málaga también aterrizará PlayStation VR, ya que la marca patrocina el Spain Tour 2017 de este espectáculo, que organizará en el Teatro Cervantes, el mismo 11 de marzo, de 11.30 a 18.00 horas, experiencias gratuitas de realidad virtual. Las personas interesadas en probar PS VR tienen que inscribirse previamente en trypsvr.com, donde podrán reservar su espacio. Cada experiencia tiene una duración aproximada de 20 minutos.