Qué hacer con los niños en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del sábado 18 y domingo 19 de febrero

La bella y la bestia, en el Teatro Alameda

Cuándo: Sábados 18 y 25 de febrero y 4 y 11 de marzo, a las 18.30 horas. Dónde: Teatro Alameda, Málaga capital. Entrada: 9 euros.

En un Reino muy, muy lejano una anciana mendiga llamó una noche de invierno a las puertas de palacio. El príncipe que en él vivía, altivo y egoísta, la echó sin darle cobijo ni alimento. Por tal malvada acción, la anciana, en realidad una gran hechicera, bajo un conjuro a todo el Palacio encantó . Al príncipe lo transformó en una vulgar Bestia, al ama de llaves , al mayordomo…en estatuas los convirtió. Tan solo una Rosa Mágica era el testigo del hechizo.

En el pueblo, una chica dulce y Bella vivía y un día persiguiendo al despistado de su padre a palacio llegó…. ¡a partir de ese momento todo se llenó de magia y emoción! Jabetín Teatro lleva a escena esta adaptación del cuento clásico con una excelente puesta en escena y un gran sentido del humor.

'El viaje de Tam Tam y Yiya'

Cuándo: Sábado a 18.30 y domingo a 12 horas. Dónde: Sala B Teatro Cánovas, Málaga capital. Entradas: 6 euros. En taquilla y la web de El Corte Inglés. Espectáculo recomendado para bebés.

Índigo Teatro representa esta historia, que gira en torno a un lugar mágico donde Tam Tam y Yiya comparten descubrimientos, juegos y aventuras. La pieza, orientada sobre todo a menores de cuatro años, tiene como objetivo estimular los sentidos e inteligencia de los niños de esa edad. El sonido y música, la iluminación, los olores y texturas son aspectos fundamentales de esta puesta en escena, para introducir al público más temprano en esta historia hecha a su medida.

'Tripula', en el Teatro Cánovas

Cuándo: Sábado a 18.30 horas y domingo a 12 horas. Dónde: Teatro Cánovas, Málaga capital. Entradas: de 3 a 6 euros. En taquilla y la web de El Corte Inglés. Espectáculo familiar.

Dos científicos iluminados han descubierto una nueva forma de viajar y quieren compartirlo con nosotros. Prometen un viaje emocionante, con un ambiente lúdico y mágico. Todo a partir de objetos sencillos. Porque es en la sencillez donde se encuentran las mejores cosas y las experiencias más intensas. La compañía catalana Farrés Brothers incluye en este montaje marionetas y sombras chinas como homenaje a su larga trayectoria en este disciplina.

¿Alguna vez has viajado en globo? Jordi y Pep Farrés protagonizan 'Tripula', un teatro de familia, en el que la complicidad entre actores y espectadores consigue llenar el ambiente creando una atmósfera única en la que todos en la sala viajan hacia al mismo destino, aún desconocido. Tripula nos ofrece un periplo a un mundo nunca antes descubierto. Este trabajo, que logró en FETEN 2016 el Premio al Mejor Espectáculo en Espacio no Convencional, llega ahora al Cánovas este sábado y domingo. Aquí no hay butaca; sobre el escenario se desplegará un globo estático y el público se introducirá en él para emprender un viaje único. El trayecto promete ser apacible, aunque puede surgir algún contratiempo que obligue a los pasajeros a incorporarse a la tripulación.

María Desorden, en La Cochera

Cuándo: Domingo, 12 horas. Dónde: La Cochera Cabaret, Málaga capital. Entrada: 7 euros. A la venta en la web.

María es una niña muy desordenada. Durante el trascurso de la obra se van acumulando en su habitación miles de objetos que pasaron por sus manos y fue dejando de cualquier manera. Esto hace que la habitación se vaya haciendo cada vez más pequeña y desordenada. María casi no se puede mover y esto conlleva enfados y rabietas, porque no encuentra lo que busca entre tanto desorden.

Una noche, mientras María duerme, el desorden va tomando forma de un monstruo enorme: Sir Gentlemons. La relación entre ambos personajes es el eje central de esta entrañable historia con un final divertido y sobre todo feliz.

Pido gancho... La historia de Carlitos y Violeta

Cuándo: Domingo, 11 y 13 horas. Dónde: Teatro Echegaray, Málaga capital. Entrada: 6 euros. A la venta en la web. Espectáculo dirigido a niños a partir de 6 años.

Carlitos y Violeta cumplen cincuenta años de casados. Ella está preparando un álbum de fotos como regalo para su marido. A partir de las fotos, recuerdan todos los momentos emotivos y divertidos que han compartido durante su vida. Y al recordar, redescubren que conservan intacto el amor que los une.