Qué hacer con los niños en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del sábado 11 y domingo 12 de febrero

Taller 'Esto no es un graffiti, ¿lo público es de todos?'

Cuándo: Sábado, de 12 a 14 horas. Dónde: Sala La Económica. Plaza de la Constitución, 7, Málaga capital. Entrada: gratis. Dirigido a niños de entre 6 y 12 años.

El taller 'Esto no es un graffiti, ¿lo público es de todos?' estará dirigido por Eugenio Rivas, quien acercará este sábado a los niños a un arte nacido a partir del graffiti partiendo de la exposición ‘Home’ de Efrén Calderón. Aproximarles a un modo de expresión marginado, conocer las necesidades que lo causan y entender sus normas. Reflexionar sobre la cuestión ¿consigue el artista callejero entrometerse en la opinión pública?. A partir de esto los participantes podrán elaborar una obra conjunta en la que se sumen las diferentes visiones. La inscripción es gratis y se puede cumplimentar pinchando aquí.

'El viaje de Tam Tam y Yiya'

Cuándo: Sábado a 18.30 y domingo a 12 horas. Dónde: Sala B Teatro Cánovas, Málaga capital. Entradas: 6 euros. En taquilla y la web de El Corte Inglés. Espectáculo recomendado para bebés.

Índigo Teatro representa esta historia, que gira en torno a un lugar mágico donde Tam Tam y Yiya comparten descubrimientos, juegos y aventuras. La pieza, orientada sobre todo a menores de cuatro años, tiene como objetivo estimular los sentidos e inteligencia de los niños de esa edad. El sonido y música, la iluminación, los olores y texturas son aspectos fundamentales de esta puesta en escena, para introducir al público más temprano en esta historia hecha a su medida.

más ideas AgendaIdeas para disfrutar del fin de semana en Málaga

'Amour', en el Teatro Cánovas

Cuándo: Sábado a 18.30 horas y domingo a 12 horas. Dónde: Teatro Cánovas, Málaga capital. Entradas: 6 euros. En taquilla y la web de El Corte Inglés. Espectáculo familiar.

Marie de Jongh y Teatro Arriaga de Bilbao se han unido para crear Amour, una obra poética, con una sorprendente carga visual; un teatro de adultos para niños ¿o quizás sea un teatro infantil autorizado para adultos? Sin duda son los pequeños los que poseen el lenguaje puro, aquel libre de prejuicios. Ellos son los maestros y Amour , la escuela.

"Unos niños se atreven a amar sin saber cuál es su verdadero significado. No dudan en enemistarse antes, incluso, de encontrar la palabra odio en sus bolsillos. Saben de olores, piel, caricia, abandono, refugio, deseo. No saben del tiempo. Y de pronto, han transcurrido más de sesenta años. Ahora, envejecidos (...) Saben de olores, piel, caricia, abandono, refugio, deseo. Y, paradójicamente, no dudan en enemistarse cuando ya conocen el verdadero significado de amar. Saben del tiempo. Lo que no saben es que el amor siempre nos da una oportunidad".

María Desorden, en La Cochera

Cuándo: Domingo, 12 horas. Dónde: La Cochera Cabaret, Málaga capital. Entrada: 7 euros. A la venta en la web

María es una niña muy desordenada. Durante el trascurso de la obra se van acumulando en su habitación miles de objetos que pasaron por sus manos y fue dejando de cualquier manera. Esto hace que la habitación se vaya haciendo cada vez más pequeña y desordenada. María casi no se puede mover y esto conlleva enfados y rabietas, porque no encuentra lo que busca entre tanto desorden.

Una noche, mientras María duerme, el desorden va tomando forma de un monstruo enorme: Sir Gentlemons. La relación entre ambos personajes es el eje central de esta entrañable historia con un final divertido y sobre todo feliz.

'Hilos', en el Teatro Echegaray

Cuándo: Domingo, 11 y 13 horas. Dónde: Teatro Echegaray, Málaga capital. Entrada: 6 euros. A la venta en la web. Espectáculo dirigido a niños a partir de 6 años.

Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical, que nos entrelaza de una manera única a nuestra madre, pero ¿qué pasa luego? El cordón se corta al nacer aunque el vínculo que se crea entre ambas partes, como un hilo invisible, permanece vivo.

“Os hablo de la historia de mi madre, una mujer llena de vida que dio a luz a catorce hijos unidos a ella por un hilo. De los hilos transparentes que la vinculaban de modo indivisible a su familia. De los hilos que creó entre ella y sus hijos, y del legado que nos dejó a cada uno para ser capaces de tejer los propios.” Así define la autora Rosa Díaz la obra 'Hilos', que dirige con su compañía La Rous y que se representa este fin de semana en el Teatro Echegaray.