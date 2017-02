Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 10 de febrero, sábado 11 y domingo 12

La Nao Victoria vuelve a Málaga

Cuándo: Del 10 al 19 de febrero. Dónde: Puerto de Málaga, Málaga capital. Entrada: Tres euros para adultos y un euro para los niños de entre cinco y diez años. Horario: de 10.00 a 18.00 horas.

La Nao Victoria, la réplica del barco que protagonizó la primera vuelta al mundo, llegará este jueves, cuatro años después de su última visita, al puerto de Málaga, ciudad desde la que iniciará su gran gira europea por puertos de España, Francia, Inglaterra, Holanda y Bélgica. Llegará este jueves por la tarde y podrá visitarse del viernes 10 al domingo 19. Para más detalles, pincha aquí

VI 'Cazuela de la Abuela', en Fuengirola

Cuándo: Del viernes hasta el 26 de febrero. Dónde: En Fuengirola, en los establecimientos participantes. Precio: cazuela más bebida por dos euros.

Fuengirola celebra la sexta edición de la 'Cazuela de la Abuela', donde los establecimientos participantes prepararán recetas propias que servirán en cazuelitas de barro, recipiente que se ha convertido en la seña de identidad de la ruta, que ofrecerán al público a un precio de dos euros con bebida. El plato deberá estar a disposición de los clientes durante los días establecidos a lo largo del horario de apertura. Todos los que quieran participar en el sorteo de premios previsto tendrán que conseguir cinco sellos de distintos establecimientos y colocarlos en los pasaportes especiales que se van a distribuir por toda la ciudad.

El Ayuntamiento pondrá 40.000 ejemplares a disposición del público que podrán ser recogidos en la Oficina de Turismo y en los restaurantes que participan en esta edición. Los pasaportes rellenos deberán ser entregados en la Oficina de Turismo hasta un día antes del sorteo, que se realizará el día 9 de marzo. Los tres establecimientos más votados por el público serán galardonados con la cuchara de plata.

'Medea', en el Echegaray

Cuándo: Viernes y sábado, 20 horas. Dónde: Teatro Echegaray, Málaga capital. Entradas: 20 euros. A la venta en la web.

Mezclando algo de lectura con mucho de interpretación, Aitana Sánchez-Gijón da voz a todos los personajes en esta obra entre los cuales emerge Medea despojada, poderosa, terrible y dolorosamente humana.

Berto Romero, en el Alameda

Cuándo: Sábado a 20.30 horas y domingo a 19. Dónde: Teatro Alameda, Málaga capital. Entrada: 23 euros. A la venta en la web.

Berto Romero a un paso de convertirse en cuarentón, cree haber aprendido algunas buenas lecciones que quiere compartir con nosotros. Ha superado los complejos y traumas que le atenazaron en el pasado, y todo apunta a que está desarrollando unos nuevos. Por lo demás, sigue obstinado en cantar y bailar y en explicar su vida. Y la de los demás... Ese es el argumento con el que el popular showman televisivo presenta en Málaga su nuevo espectáculo 'Sigue con nosotros'.

Danza en el Pompidou

La bailarina y coreógrafa Inés Rosales. / Paco Lobato

Cuándo: Sábado, 18 y 19 horas. Dónde: Centro Pompidou, Málaga capital. Entradas: Las invitaciones podrán adquirirse desde las 10 horas del mismo día. Para ello es necesario la previa adquisición de la entrada a la exposición (combinada o permanente).

El Centre Pompidou Málaga se convertirá este sábado en la sede de la obra 'Elías. Ensayo sobre el olvido', donde danza y literatura se fusionan en un espectáculo único. Basado en el texto del periodista y dramaturgo Pablo Bujalance, la coreógrafa y bailarina Nieves Rosales derrochará magia sobre un escenario cambiante, en un montaje sobre la palabra y el cuerpo que ha contado con la colaboración en la coreografía del Premio Nacional de Danza, Rubén Olmo y la voz de José Luis Ortiz Nuevo. Las invitaciones podrán adquirirse desde las 10 horas del mismo sábado, 11 de febrero. Para ello es necesario la previa adquisición de la entrada a la exposición (combinada o permanente) hasta completar aforo.

Rubén Pozo, en La Cochera

Cuándo: Sábado, 21.30 horas. Dónde: La Cochera Cabaret, Málaga capital. Entrada: desde 5 euros. A la venta en Ticketea

Tras la disolución de Pereza, Rubén Pozo llega a Málaga este sábado para presentar su nuevo trabajo, 'En marcha'. El cantante ofrecerá más de 70 conciertos, tanto como 'Llanero Solitario on tour' (en formato acústico) como al frente de su banda, además de girar por Argentina y México, y compartir recientemente escenario en periplo acústico con la leyenda estadounidense Mark Olson, fundador de The Jayhawks.

'Expo Jurásico', en el recinto ferial

Cuándo: Hasta el 26 de febrero. Dónde: Recinto ferial, Málaga capital. Entradas: 7 euros, niños y adultos. Menores de 3 años, gratis. A la venta en Ticketea.com

La considerada mayor exposición itinerante de dinosaurios animatrónicos, Expo Jurásico, llega a Málaga. Para hacer la exposición más impactante y real, se recrearán los hábitats naturales de estos animales en escenas compuestas por vegetación y escenografía, diseñada según estudios científicos sobre las características de la tierra en esa época.

La exhibición contará con paneles informativos y descriptivos con detalles científicos sobre las eras geológicas, teorías sobre la extinción de los dinosaurios y datos sobre la recuperación de restos fósiles. Para más información, click aquí.

Fiesta de la Luz Candelaria

Cuándo: Sábado, desde las 13 horas. Dónde: Monasterio de las Claras, Vélez-Málaga. Entrada: gratis.

La Hermandad de Vélez-Málaga celebra la segunda edición de la Fiesta de la Luz Candelaria con un amplio programa de actuaciones. En el monasterio de la Virgen de Gracia, más conocido como Las Claras, participarán coros, comparsas y solistas de muy diferentes estilos.

Danza: 'Histeria universal', en la Sala Gades

Cuándo: Sábados 11 y 18 de febrero a las 21 horas. Domingos 12 y 19 de febrero a las 19 horas. Dónde: Sala Gades, Málaga capital. Entradas: 16 euros. Venta anticipada, 8. En la web del teatro.

Tres actrices en la década de los 30 deciden parar, investigar, crear, hablar, y construir una de las mil maneras de contar el papel de la mujer en la humanidad, aunando historia, género y comedia. Se sientan con el pasado y hablan desde la madre, la esposa, la hija, la reina, la bruja, la artista, la culta, la invisible. 'Histeria Universal' es una comedia grotesca, contemporánea y descarada llena de personajes imposibles que vienen a tratar de reconciliar. Ellas quieren colocar a la mujer de protagonista en la historia de la humanidad con el único fin de descifrar el “Cómo hemos llegado a esto...”

John Mayal, en el Cervantes

Cuándo: Sábado, 20 horas. Dónde: Teatro Cervantes, Málaga capital. Entradas: Entre 14 y 42 euros. A la venta en la web.

John Mayall vuelve al Teatro Cervantes con un concierto que inicia nueva gira europea. El guitarrista, pianista, armonicista, cantante y patriarca del blues británico, a sus 84 años, es una leyenda viva en permanente estado de actividad que reconoce necesitar el escenario para ser feliz.

El emblemático músico, miembro del Salón de la Fama del Blues, aprovecha esta gira para presentar en directo su nuevo disco Talk about that, a la venta a partir del 27 de enero próximo. Con 11 temas: ocho originales más las versiones del compositor de soul de Memphis Bettye Crutcher (‘It’s hard going up’), la del gran músico de blues Jimmy Rogers (‘Goin’ away baby’) y la del cantante y compositor de rock Jerry Lynn Williams (‘Don’t deny me’).

'¿Amigos?', en el Alameda

Cuándo: Sábado a 19.30 horas y domingo a 18. Dónde: Teatro Alameda, Málaga capital. Entradas: 11 euros. A la venta en la web.

En una noche de sábado, donde se reencuentran un grupo de amigos, el pasado se presenta de la forma más indiscreta, para cambiar el rumbo de sus vidas... Un divertido show a cargo de la compañía Chela Mar que podrá verse este fin de semana en la sala Alameda Up.

Teatro: 'Hambre', un homenaje a los cómicos del siglo de Oro

Cuándo: Domingo, 13.00 y 19.00 horas. Dónde: Hotel Vincci La Posada el Patio, Málaga capital. Entradas: 20 euros.

Tras el gran éxito de crítica y público de su primer espectáculo, Oh Vino, Cía. La Líquida y David García-Intriago representan por última vez este domingo en Málaga un divertido y sorprendente proyecto multidisciplinar de teatro, música y gastronomía que parte de la más “hambrienta” de las novelas, El Quijote.

Humor, porque la risa es el alimento del alma, en una peculiar propuesta que también es el homenaje a los cómicos de la legua, que durante el Siglo de Oro amenizaban las comidas en patios y corrales.

Exposición de la Asociación Down Málaga

Cuándo: Hasta el 28 de febrero. Dónde: En la sede de la asociación, calle San Juan de Letrán 12, Málaga capital. Entrada: gratis.

La Asociación Provincial Síndrome de Down de Málaga (Down Málaga) organiza una exposición fotográfica de las imágenes de su calendario para este año, que ecrean los cuentos clásicos.

La exposición permanecerá abierta al público hasta final de febrero y los asistentes podrán adquirir copias de las fotografías expuestas, así como de los calendarios.

'1525', en el CAC Málaga

Cuándo: Hasta el 26 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

Marcel van Eeden exhibe su proyecto '1525' en el Centro Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga). La muestra reúne más de 250 dibujos y se presenta ante el espectador como una suerte de novela negra.

La trama encuentra como telón de fondo la construcción de la Catedral de Málaga y brinda conspiraciones, viajes y tentativas de asesinatos. “Me gusta crear una historia vinculada a cada lugar donde presento mi trabajo. Esas historias se van combinando en una gran historia que sería el conjunto de mi obra”, afirma el autor. Antonio Javier López te cuenta más

La 'Cámara de las maravillas' de Mark Ryden, en el CAC

Cuándo: Hasta el 5 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge la primera exposición restrospectiva de Mark Ryden en Europa. 'Cámara de las maravillas', título de la muestra, compuesta por un total de 55 obras, abarca diferentes lienzos de pequeño y gran formato, además de varias esculturas que resumen y ayudan a comprender el complejo mundo del “padre del Surrealismo Pop”. Esta exposición, que abarca 20 años de creaciones, se presenta como una de las más importantes en la trayectoria de Mark Ryden, en palabras del propio artista.

'Japón. Grabados y objetos de arte', en el Thyssen

fotogalería Imagen de la muestra. / Salvador Salas

Cuándo: Hasta el 23 de abril. Dónde: Museo Carmen Thyssen, Málaga capital. Entrada: 2 euros. Acceso libre a la exposición con cualquiera de los tickets del Museo.

‘Japón. Grabados y objetos de arte’ ofrece una selección de 24 obras sobre papel, una pintura y una veintena de piezas realizadas entre los siglos XVII y XIX. El montaje podrá visitarse hasta el próximo 23 de abril y reúne una colección “insólita” en el panorama español. Antonio Javier López tiene más información