Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del sábado 4 y domingo 5 de febrero

Rockin Race Jamboree en Torremolinos

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, Torremolinos. Entradas: Desde 35€ con CD incluido, en www.rockinrace.com.

Torremolinos celebra este fin de semana la 23 edición del festival ‘Rockin’ Race Jamboree’, que tiene como cabeza de cartel a míticos grupos como Dale Watson & His Lone Starts, un artista de primer nivel considerado el hijo predilecto de Estados Unidos, que vendrá exclusivamente de Austin a Málaga para ofrecer su primer concierto en España. El festival recibirá a artistas de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o Suecia, donde se espera una afluencia de 2.000 a 3.000 personas y la participación de 30 grupos con casi 150 músicos

La programación incluye actividades gratuitas que tendrán lugar el sábado 4 de febrero en la plaza de La Nogalera y en la plaza del Remo. De esta forma, la plaza de La Nogalera acogerá desde por la mañana la concentración de coches clásicos pre-65 que saldrán desde el Hotel La Barracuda y que llegarán a la plaza sobre las 13.00 horas y clases de baile a cargo de Lola y Carlos de la compañía Jitterbugs, que tendrán lugar de 13.00 a 14.00 horas de manera gratuita y sin inscripción previa. Todo ello estará acompañado por la música en directo a las 12.00 horas de The Royal Rooster, una banda rhythm and Blues madrileña con ritmos jamaicanos e instrumentales e interpretarán su single ‘I can’t breathe’ que cuenta con el sello alemán Soundflat Records.

A las 14.00 horas le tocará el turno en la plaza de La Nogalera, a la banda de Portugal TT Syndicate que ofrecerá una actuación que transportará a los asistentes del Mardi Gras de Nueva Orleans al Wigan Casino británico, del hotel Sands de Las Vegas al corazón negro de Detroit en un viaje musical regado con un explosivo cóctel que mezcla la elegancia de las big bands, el desenfreno del northern soul, el espíritu festivo del dixieland y la vibrante emoción del merseybeat de los 60’s. Por su parte, la plaza del Remo acogerá las actuaciones en directo de Bert Blackmont & The Bucks a las 12.00 horas y The Ragtones a las 13.00 horas.

Formarán parte del cartel The Rhythm Shakers, Los Straitjackets feat TT Syndicate, The Dragtones, Smokestack Lightnin’, The Cactus Blossoms, Natty Congeroo & The Flames of Rhythm, The Big Six, Darrel Higham & The Enforcers, The Rhum Runners, Eddie Angel’s Guitar Party, Marcel Riesgo, Fatboy, Roy Kay Trio, Hawkins & His Hawaii Trio, Ben Hawkins, Alice Jayne, The Tacomas, The Margraves, Glenn Doran & The Prairie Echoes, The Royal Roosters, The Relax Trio, Anita O’ Night & The Mercury Trio, The Ragtones, Barny & The Rhythm All Stars y, por último, Señorita Scarlett.

Teatro: Iberian Gangsters

Cuándo: Sábado, 20 horas. Dónde: Teatro Echegaray, Málaga capital. Entradas: 18 euros.

El exministro Rafael Velasco, diputado y portavoz de su grupo político, es culpable. Sus enemigos van esta vez a por él y el cerco se estrecha. Pero ‘Roger Rabbit’ y los suyos siempre se mantienen a flote de una forma u otra. Lo único que le importa en estos momentos es que su hija no sepa la verdad. Porque su hija es su heredera ideológica, la gran promesa, el azote de la corrupción que ha venido a sentar las bases de la política de las futuras generaciones...

Una gata sobre el tejado de zinc

Eloy Azorín y la malagueña Maggie Civantos participan en la obra.

Cuándo: Sábado, 20 horas. Dónde: Teatro Cervantes, Málaga capital. Entradas: de 11 a 30 euros.

Asuntos universales en el “contexto ideal” de una profunda crisis dentro del núcleo familiar, ámbito tradicional de grandes tragedias para la escena. El desencadenante, la celebración del último cumpleaños del abuelo, enfermo de cáncer en estado terminal, aunque la trama se ha tejido mucho antes con las hebras de la mentira, la culpa y la ambición. Cada personaje muestra su propia visión del conflicto según sus vivencias. Un brillante y potentísimo texto que transcurre a lo largo de una asfixiante tarde de verano... Ese es el argumento de esta conocida obra que llega al Cervantes este fin de semana dentro de la programación del 34 Festival de Teatro.

I Súper Enduro Ciudad de Málaga de Motociclismo

Cuándo: Sábado, desde las 19 horas. Dónde: Palacio de los Deportes, Málaga capital. Entradas: desde 15 euros. En Mientrada.net

Málaga acoge este sábado el 'I Súper Enduro Ciudad de Málaga' de Motociclismo, que reunirá a pilotos del panorama internacional del motociclismo en un espectáculo apto para todos los públicos. Los motoristas deberán enfrentarse a diferentes obstáculos, como barro, piedras, troncos, ruedas de tractor o bloques de roca, entre otros... pincha aquí para leer más.

Zumba solidaria en Torre del Mar

Cuándo: Sábado, desde las 18 horas. Dónde: Pabellón Maestro Salvador Sánchez de Torre del Mar Entradas: 10 euros en taquilla y 8 en venta anticipada. Niños menores de 9 años, gratis.

El pabellón cubierto 'Maestro Salvador Sánchez' de Torre del Mar acoge este sábado la II Master Class de Zumba Solidaria organizada por la Asociación Actea Axarquía (Asociación Comarcal para la Atención e Integración de las Personas del Espectro del Autismo) en colaboración con el área de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Será una gran fiesta para todos los públicos, donde habrá animación infantil, pinta-caras, además se instalará un stand de ropa especializada en zumba.

Las entradas ya están a la venta por sólo 10 euros en taquilla y 8 euros anticipada y los niños menores de 9 años pueden participar de forma gratuita. Se pueden adquirir en la sede de la asociación Actea en avenida Segovia 1 y Gimnasio Bodytonik en calle Acebuche 3, situado detrás del colegio Los Olivos, en Vélez-Málaga.

Estreno de 'Son de primavera'

Cuándo: Sábado, desde las 20.30 horas. Dónde: Centro MVA. Calle Ollerías 34, Málaga capital. Entrada: gratis.

El 27 de la Diputación de Málaga estrena temporada de ‘Son de primavera’, el ciclo de veladas de música en diálogo con la poesía en las que importantes músicos y cantautores expresan su visión sobre el pensamiento y la obra de los poetas de la Generación del 27.

Las ‘Palabras como acantilados sonoros’ de José Carra y Almudena Vega animarán la primera velada del año que llevan planeando desde 2012. Cada uno empezó a interesarse por el trabajo del otro y comenzaron a hacer experimentos y pequeñas colaboraciones. Más tarde, formaron el trío Anatomía de la canción, con música de autores clásicos y bandas de pop actuales, y con un que narrador recitaba textos de poetas y las letras de las canciones que se versionaban. Por otra parte, Almudena escribió el prólogo y poemas para los discos de José Carra ‘El Camino y Verso’, y utilizó títulos de sus canciones o se inspiró en su música para los libros ‘Animales de vidrio’ e ‘Inmune’. Ambos han colaborado en otros ámbitos como la revista de arte KOKORO.

Ruta de la Tapa en Valle de Abdalajís

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Bares participantes de Valle de Abdalajís. Precio: apertitivo y bebida por dos euros.

El municipio malagueño de Valle de Abdalajís celebra del 3 al 5 de febrero la IV edición de su Ruta de la Tapa, una festividad en la que vecinos y visitantes podrán degustar las mejores tapas del municipio mientras disfrutan de las actividades paralelas que se han preparado para la ocasión. Para más detalles, lee aquí.

'Expo Jurásico', en el recinto ferial

Cuándo: Del 4 al 26 de febrero. Dónde: Recinto ferial, Málaga capital. Entradas: 7 euros, niños y adultos. Menores de 3 años, gratis. A la venta en Ticketea.com

La considerada mayor exposición itinerante de dinosaurios animatrónicos, Expo Jurásico, llega a Málaga. Para hacer la exposición más impactante y real, se recrearán los hábitats naturales de estos animales en escenas compuestas por vegetación y escenografía, diseñada según estudios científicos sobre las características de la tierra en esa época.

La exhibición contará con paneles informativos y descriptivos con detalles científicos sobre las eras geológicas, teorías sobre la extinción de los dinosaurios y datos sobre la recuperación de restos fósiles. Para más información, click aquí.

Exposición de gallinas autóctonas en Coín

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Polígono industrial Cantarranas, Coín. Entrada: gratis.

El polígono industrial Cantarranas de Coín acoge este fin de semana la cuarta exposición de gallinas autóctonas andaluzas sureñas. Está previsto que se presenten a la muestra más de 400 gallos y gallinas sureñas Los criadores han traído sus animales desde distintos puntos de la provincia de Málaga y de otros puntos de Andalucía como Córdoba, Granada, Cádiz y Almería. Y las aves compiten en el mejor estado físico ya que lo que se valora en el concurso es su morfología, es decir, sus crestas y picos, su cuerpo ágil y compacto, plumaje, etc…

Jornada de puertas abiertas en el Museo Ruso

Cuándo: Sábado y domingo, de 9.30 a 20 horas. Dónde: Colección del Museo Ruso de Málaga, Málaga capital. Entrada: gratuita.

La Colección del Museo Ruso de Málaga celebra este sábado y domingo dos jornadas de puertas abiertas para que los visitantes puedan recorrer por última vez las exposiciones actuales ante la completa e inminente renovación del centro. El centro permanecerá abierto al público en su horario habitual, de 9.30 a 20.00 horas. La entrada será libre y gratuita y habrá visitas crono guiadas por un mediador... aquí te contamos más

Danza: 'Histeria universal', en la Sala Gades

Cuándo: Sábados 4, 11 y 18 de febrero a las 21 horas. Domingos 5, 12 y 19 de febrero a las 19 horas. Dónde: Sala Gades, Málaga capital. Entradas: 16 euros. Venta anticipada, 8. En la web del teatro.

Tres actrices en la década de los 30 deciden parar, investigar, crear, hablar, y construir una de las mil maneras de contar el papel de la mujer en la humanidad, aunando historia, género y comedia. Se sientan con el pasado y hablan desde la madre, la esposa, la hija, la reina, la bruja, la artista, la culta, la invisible. 'Histeria Universal' es una comedia grotesca, contemporánea y descarada llena de personajes imposibles que vienen a tratar de reconciliar. Ellas quieren colocar a la mujer de protagonista en la historia de la humanidad con el único fin de descifrar el “Cómo hemos llegado a esto...”

Fiesta de carnaval en Ciudad Jardín

Cuándo: Sábado, de 11.30 a 18 horas. Dónde: Parque de la Alegría, Málaga capital. Entrada: gratuita.

Ciudad Jardín celebra el próximo sábado, 4 de febrero, su fiesta de Carnaval, con una jornada de actividades pensada para que puedan divertirse con el programa personas de todas las edades. La actividad está organizada por la Junta de Distrito de Ciudad Jardín y la Fundación del Carnaval de Málaga, con la colaboración de la Hermandad Romera Virgen de la Alegría, que invitan a los asistentes a ir disfrazados y disfrutar de castillos hinchables, paella popular, concurso de disfraces y actuaciones de murgas y comparsas.

El programa previsto es el siguiente:

•XVIII Concurso de disfraces. 11:30 – 13.30h. Habrá varias modalidades: Infantil (De 1 mes a 4 años), Infantil desde los 5 años, adulto (a partir de 18 años) y premio especial al grupo.

•Talleres de máscaras y maquillaje: de 12:30 a 14:30h y de 15:30 16:00h

•Murga Asociación de Mayores Coronado. De 13:30 a 14:00h.

•Degustación de paella gratis, a cargo de la Hermandad de la Alegría: 14:30h

•Entrega de premios del Concurso de Disfraces: 15:00h. (aproximadamente)

•Murgas y Comparsas. Fundación del Carnaval de Málaga. De 15:30 a 18:00h.

•Castillos inflables. Toda la jornada (de 12:00 a 18:00h.)

Ardales celebra su Fiesta de la Matanza

Cuándo: Domingo, desde las 11 de la mañana. Dónde: Esquina de Los Herreros, Ardales. Entrada: gratis.

Ardales celebra este domingo, la XXI edición de su popular Fiesta de la Matanza, en la que se repartirán 9.000 'botones' de chacina y 2.500 raciones de caldereta. Se espera la visita de unas 10.000 a esta jornada, que contará además con un mercado, actuaciones musicales y otras actividades que puedes leer con más detalle aquí.

Carrera solidaria de Entreculturas

Cuándo: Domingo, desde las 10 de la mañana. Dónde: Estadio de Atletismo, Ciudad de Málaga. Inscripciones aquí.

La carrera solidaria 'Corre por una causa, corre por la educación', organizada por Entreculturas, se celebra este domingo en Málaga, donde espera superar su récord de participantes (1.300 personas) de años anteriores. La actividad tiene como objetivo sensibilizar a la poblaciónsobre la importancia de que todas las personas puedan tener una educación de calidad y un presente y futuro digno. Cada año, los fondos recaudados con las inscripciones y las empresas colaboradoras se destinan a un proyecto educativo de Entreculturas en un país de América Latina o de África.

En esta edición, los fondos recaudados irán destinados a Sudán del Sur, África, para la educación de jóvenes, niños y niñas en Maban, localizada en la zona nordeste de Sudán del Sur. En Maban actualmente conviven 135.000 refugiados sudaneses, junto a 15.000 desplazados internos. Huyen de los conflictos de larga duración que viven tanto Sudán, como Sudán del Sur. Entreculturas, junto al Servicio Jesuita a Refugiados trabaja con las personas refugiadas y desplazadas a través de la educación y del apoyo psicosocial.

Romería de San Antón en Árchez

Cuándo: Domingo, desde por la mañana. Dónde: Calles de Árchez. Entrada: gratis.

Árchez rinde homenaje este fin de semana a San Antón. El domingo será la romería en honor al patrón, durante la cual se bendecirá a todas las mascotas que acudan a este pueblo axárquico.La jornada festiva ofrecerá además mercadillos artesanales, degustaciones de chacinas y paellas, carreras de cintas y actuaciones musicales. Para saber más, click aquí.

Teatro: 'Hambre', un homenaje a los cómicos del siglo de Oro

Cuándo: Domingo (13.00 horas) y domingo 12 de febrero (13.00 y 19.00 horas). Dónde: Hotel Vincci La Posada el Patio, Málaga capital. Entradas: 20 euros.

Tras el enorme éxito de crítica y público de su primer espectáculo, Oh Vino, Cía. La Líquida y David García-Intriago presentan un divertidísimo y sorprendente proyecto multidisciplinar de teatro, música y gastronomía que parte de la más “hambrienta” de las novelas, El Quijote.

Humor, porque la risa es el alimento del alma, en una peculiar propuesta que también es el homenaje a los cómicos de la legua, que durante el Siglo de Oro amenizaban las comidas en patios y corrales.

'1525', en el CAC Málaga

Cuándo: Hasta el 26 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

Marcel van Eeden exhibe su proyecto '1525' en el Centro Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga). La muestra reúne más de 250 dibujos y se presenta ante el espectador como una suerte de novela negra.

La trama encuentra como telón de fondo la construcción de la Catedral de Málaga y brinda conspiraciones, viajes y tentativas de asesinatos. “Me gusta crear una historia vinculada a cada lugar donde presento mi trabajo. Esas historias se van combinando en una gran historia que sería el conjunto de mi obra”, afirma el autor. Antonio Javier López te cuenta más

Exposiciones: El genio inclasificable de Torres-García, en el Picasso

Cuándo: Hasta el 5 de febrero. Horario: todos los días, de 10 a 19 horas. Dónde: Museo Picasso Málaga, Málaga capital. Entrada: 5,50 euros.

Joaquín Torres-García (1874-1949), visionario, pedagogo, migrante, juguetero y frontera sur en el mapa de las vanguardias. Un genio poliédrico que ahora recala en el Museo Picasso Málaga (MPM) en la contundente retrospectiva producida por el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York con la colaboración de la Fundación Telefónica y de la propia pinacoteca malagueña, “último puerto” del proyecto que ha pasado por esas instituciones y que reúne más de 170 piezas del artista uruguayo. Para saber más, click aquí.

La 'Cámara de las maravillas' de Mark Ryden, en el CAC

Cuándo: Hasta el 5 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge la primera exposición restrospectiva de Mark Ryden en Europa. 'Cámara de las maravillas', título de la muestra, compuesta por un total de 55 obras, abarca diferentes lienzos de pequeño y gran formato, además de varias esculturas que resumen y ayudan a comprender el complejo mundo del “padre del Surrealismo Pop”. Esta exposición, que abarca 20 años de creaciones, se presenta como una de las más importantes en la trayectoria de Mark Ryden, en palabras del propio artista.

'Japón. Grabados y objetos de arte', en el Thyssen

fotogalería Imagen de la muestra. / Salvador Salas

Cuándo: Hasta el 23 de abril. Dónde: Museo Carmen Thyssen, Málaga capital. Entrada: 2 euros. Acceso libre a la exposición con cualquiera de los tickets del Museo.

‘Japón. Grabados y objetos de arte’ ofrece una selección de 24 obras sobre papel, una pintura y una veintena de piezas realizadas entre los siglos XVII y XIX. El montaje podrá visitarse hasta el próximo 23 de abril y reúne una colección “insólita” en el panorama español. Antonio Javier López tiene más información