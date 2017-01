Agenda de ocio en Málaga para el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de enero

Lindsay Kemp en el Cervantes

Obra: 'Kemp Dances. Inventos y reencarnaciones' Cuándo: Domingo 29 (19.00 horas). Dónde: Teatro Cervantes de Málaga. Entrada: de 11 a 30 euros.

El maestro del mimo y la danza contemporánea Lindsay Kemp llega este fin de semana al Teatro Cervantes de la capital. Su excepcional combinación de teatro, mimo y danza, de sutil ironía y potentes sensaciones, transcendía cualquier género como lo sigue haciendo hoy sobre el escenario con 78 años.

'Kemp dances. Inventos y creaciones' es una serie de nuevas creaciones mezcladas con algunas piezas clásicas recreadas y revisadas. Un espectacular y emocionante mosaico de personajes y cuentos fantásticos.

'Hambre', un homenaje a los cómicos del siglo de Oro

Obra: 'Hambre'. Cuándo: sábado 28 (a las 20.00 horas), domingo 29 (13.00 horas); domingo 5 de febrero (13.00 horas) y domingo 12 de febrero ( 13.00 y 19.00 horas). Dónde: Hotel Vincci La Posada el Patio - Málaga. Entrada: Agotadas. Precio: 20 euros

Tras el enorme éxito de crítica y público de su primer espectáculo, Oh Vino, Cía. La Líquida y David García-Intriago presentan un divertidísimo y sorprendente proyecto multidisciplinar de teatro, música y gastronomía que parte de la más “hambrienta” de las novelas, El Quijote.

Humor, porque la risa es el alimento del alma, en una peculiar propuesta que también es el homenaje a los cómicos de la legua, que durante el Siglo de Oro amenizaban las comidas en patios y corrales.

Los Malditos

Obra: 'Los malditos.' Cuándo: Sábado 28 de enero (20.00 horas). Dónde: Teatro Cervantes de Málaga. Entrada: 6, 11, 15 y 20 euros.

Este montaje dirigido por Mario vega desarrolla su relato en clave policiaca, utilizando como argumento el submundo que transcurre detrás de los grandes movimientos forzados de seres humanos en el mundo contemporáneo, desde la trata de blancas a las migraciones humanas forzadas. El escritor define su texto como comprometido “porque aborda un aspecto muy oscuro de nuestra sociedad y lo que ocurre en el mundo. Es una llamada de atención crítica sobre situaciones muy graves y los grandes sufrimientos que padecen millones de seres humanos, porque vivimos de espaldas a esos dramas ocupados en la comodidad de nuestra cotidianidad. La cultura también está para añadir debate y reflexión al festín del entretenimiento. El público debe saber que no va a ir al teatro a ver una comedia”.

La asamblea de las mujeres

Obra: 'La asamble de las mujeress.' Cuándo:jueves 26 de enero (a las 20.00 horas) y viernes 27 de enero 20.00 horas). Dónde: Teatro Cervantes de Málaga. Entrada: 11, 17, 24 y 32 euros.

Juan Echanove se estrenó como director en el 61 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con esta comedia escrita por Aristófanes en el año 392 a. de C. En esta versión, y en tono de “juerga al aire libre y de chirigota de carnaval”, dice, se plantea una hilarante revolución femenina liderada por Praxágora (Lolita) y apoyada por otras ciudadanas atenienses para asumir el Gobierno. El texto cobra actualidad al reflejar situaciones y contrariedades de la política contemporánea.

Me llamo Suleimán

Obra: 'Me llamo Suleiman' Cuándo: Viernes 27 ((20.00 horas). Dónde: Teatro Echegaray. Entrada: 18 euros.

Suleimán, un niño harto de la terrible situación de pobreza que vive en su país, Malí, decide huir junto a su amigo Musa a la próspera Europa, pero el viaje es duro y complicado. En escena, Isabel, una compañera de clase de Suleimán, apoyada por el trabajo de animación audiovisual, es la encargada de narrar esta historia. La obra quiere contribuir al acercamiento entre quien emigra y quien recibe al emigrante, un reto tan hermoso como imprescindible.

'Desde aquí veo la plaza sucia'

Obra: 'Desde aquí veo la plaza sucia' Cuándo: sábado 28 de enero (a las 20.00 horas) y domingo 29 (19.00 horas). Dónde: Teatro Echegaray. ENtradas: 18 euros.

La obra 'Desde auí veo la plaza sucia' es una sátira política y social que centra su principal argumento en la crítica a las prácticas de tortura animal.

'Vademekun'

Obra: 'Vademekun' Cuándo: domingo 29 de enero (11.00 y 13.00 horas). Dónde: Teatro Echegaray. Entradas: 6 euros.

Una biblioteca, unas lámparas viejas, una mesa, sillas y varios relojes de cuerda. Tadeo entra con un montón de libros, comienza a leer y su imaginario despierta. Ensoñación y realidad se van sucediendo en una serie de números circenses.

'Ritus'

Obra: 'Ritus' Cuándo: viernes 27 de enero (a las 21.00 horas). Dónde: Caja Blanca (Avenida Editor Ángel Caffarena).

El próximo día 27 de ener, la Caja Blanca de Málaga (ubicada en la ) acogerá al estreno del espectáculo de danza ‘Ritus. Un evento evocador, original y poético que invitará a los espectadores a sumergirse en el universo de las danzas rituales, obscuras, así como en la hechicería que envuelve el mundo mágico femenino a lo largo del tiempo.

Concierto: Sidderales + 59 Sound

Qué es: 'Concierto Sidderales + 59 Sound (Power Pop – Rock).' Cuándo: viernes 27 de enero (a las 22.00 horas). Dónde: Sala Velvet (calle Comedias, 15). Entrada: Venta: sala Velvet.

SIDDERALES es una estimulante banda de powerpop moderno y rock alternativo al estilo de grupos como The Posies, Weezer o los Redd Kross que ellos dignamente versionan. Por su parte, THE 59 SOUND son una formación de nuevo cuño, pero contrastada veteranía entre sus componentes con una variopinta trayectoria en la escena malagueña, su repertorio se compone de pelotazos de R & R de ascendencia americana, mezclado con power pop, sonido alternativo y unas gotas de punk, repertorio que hasta el momento completan con intensas adaptaciones de clásicos (Black keys, Long ryders, etc.).

Mr Proper, en concierto

Concierto: 'Mr Proper' Cuándo: viernes 27 de enero (a las 22.00 horas). Dónde: Sala París 15 (C./ Orotava, 27. Polígono San Luis.). Entrada: 5 euros.

El grupo Mr. Proper regresa al escenario de la sala París 15 para repasar los grandes éxitos de la edad de oro del pop español. Los antiguos miembros de El País Musicano se presentan de nuevo en la capital con un repertorio formado por los grandes éxitos de los 80

'1525', en el CAC Málaga

Cuándo: Hasta el 26 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

Marcel van Eeden exhibe su proyecto '1525' en el Centro Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga). La muestra reúne más de 250 dibujos y se presenta ante el espectador como una suerte de novela negra.

La trama encuentra como telón de fondo la construcción de la Catedral de Málaga y brinda conspiraciones, viajes y tentativas de asesinatos. “Me gusta crear una historia vinculada a cada lugar donde presento mi trabajo. Esas historias se van combinando en una gran historia que sería el conjunto de mi obra”, afirma el autor. Antonio Javier López te cuenta más

Exposiciones: El genio inclasificable de Torres-García, en el Picasso

Cuándo: Hasta el 5 de febrero. Horario: todos los días, de 10 a 19 horas. Dónde: Museo Picasso Málaga, Málaga capital. Entrada: 5,50 euros.

Joaquín Torres-García (1874-1949), visionario, pedagogo, migrante, juguetero y frontera sur en el mapa de las vanguardias. Un genio poliédrico que ahora recala en el Museo Picasso Málaga (MPM) en la contundente retrospectiva producida por el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York con la colaboración de la Fundación Telefónica y de la propia pinacoteca malagueña, “último puerto” del proyecto que ha pasado por esas instituciones y que reúne más de 170 piezas del artista uruguayo. Para saber más, click aquí.

La 'Cámara de las maravillas' de Mark Ryden, en el CAC

Cuándo: Hasta el 5 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge la primera exposición restrospectiva de Mark Ryden en Europa. 'Cámara de las maravillas', título de la muestra, compuesta por un total de 55 obras, abarca diferentes lienzos de pequeño y gran formato, además de varias esculturas que resumen y ayudan a comprender el complejo mundo del “padre del Surrealismo Pop”. Esta exposición, que abarca 20 años de creaciones, se presenta como una de las más importantes en la trayectoria de Mark Ryden, en palabras del propio artista.