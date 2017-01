La quinta marcha solidaria Navidad sobre ruedas, este domingo en Teatinos

Teatinos vivirá este domingo, 29 de enero, la quinta edición de la marcha solidaria “Navidad sobre Ruedas” que tuvo que ser aplazada por razones climatológicas el 18 de diciembre. Se trata de un evento que incluye tres marchas (una ciclista larga, otra, corta y una tercera, a pie), diseñadas por técnicos deportivos del Ayuntamiento, que discurrirá por la zona de Teatinos Universidad de Málaga y en el que podrá participar toda la familia.

Este año lo recaudado se destinará a la Asociación de Síndrome de Rett “Nuestro Retto, Vuestra Felicidad”. La carrera comienza a las 11:00 de la mañana desde Vals Sport Teatinos hacia Vals Sport El Cónsul, con la posibilidad, como siempre, de participar en bicicleta o a pie. Esta prueba deportiva solidaria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Junta de Distrito de Teatinos y del Área de Deportes.

Las inscripciones se llevarán a cabo en los Centros Deportivos Vals Sport de Teatinos y el Cónsul y en empresas colaboradoras: El Tio Frú, calle Antígona, 8; Bicis Buendía, calle Escritora Carmen Conde, 10; Frutas Mediterráneo, calle Tamayo y Baus, 1; y Asociación de Mayores Generación del 33, calle La Sonata. El donativo para el dorsal es de 2 euros y además se podrán adquirir al mismo tiempo tickets-donativos de 1 euro que irán numerados para el sorteo de regalos al finalizar la carrera solidaria.

Recorridos

La marcha a pie recorrerá 2,3 kilómetros y tendrá salida en calle Mesonero Romanos (Vals Sport Teatinos) y seguirá por C/Juan de Robles, Plaza Willy Brandt, Avda. Diego Fernández de Mendoza, C/ Navarro Ledesma, Avda. Parménides, C/ Sófocles, C/ Solón, y la meta estará en C/ Esquilo (Vals Sport Cónsul).

La ruta ciclista corta discurrirá a lo largo de 3,7 kilómetros y partirá también de C/Mesonero Romanos (Vals Sport Teatinos) y continuará por C/Juan de Robles, C/ Carril del Capitán, Avda. Jorge Luis Borges, Plaza Rudyard Kipling, Avda. Jorge Luis Borges (sentido contrario), Plaza Pintor Sandro Botichelli, C/ Frank Capra, Bulevar Louis Pasteur, Glorieta Profesor Rodríguez Carrión, C/ Marqués de Beccaria, Avda. José Ribera, C/ Navarro Ledesma, Avda. Parménides y se alcanzará la meta en C/ Esquilo (Vals Sport Cónsul).

Por último, la ruta ciclista larga tendrá una longitud de 7,2 kilómetros con salida en C/Mesonero Romanos (Vals Sport Teatinos), C/Juan de Robles, C/ Carril del Capitán, Avda. Jorge Luis Borges, Plaza Rudyard Kipling, Avda. Jorge Luis Borges (sentido contrario), Plaza Pintor Sandro Botichelli, C/ Frank Capra, Bulevar Louis Pasteur, Glorieta Profesor Rodríguez Carrión, C/ Marqués de Beccaria, Avda. José Ribera, C/ Navarro Ledesma, C/ Mercedes Llopart, Avda. María Victoria Atencia, Avda. Escritor Antonio Soler, C/ Navarro Ledesma, Avda. Parménides y con meta en C/ Esquilo (Vals Sport Cónsul).