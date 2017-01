Agenda de ocio en Málaga para el domingo 22 de enero

Salón Retro Auto&Moto Málaga

Cuándo: Hasta el domingo. Horarios: Sábado de 10 a 21 y domingo de 10 a 20 horas. Dónde: Palacio de Ferias, Málaga capital. Entradas: niños hasta 10 años, gratis. Válida para un solo día: 8 euros. Visitantes en Vehículo Clásico y concentraciones concertadas: 5 euros. Venta anticipada en Ticketea.

Los amantes de los vehículos clásicos y de colección tienen una cita en el Salón Retro Auto&Moto Málaga, que se celebra en el Palacio de Ferias de Málaga este fin de semana. El encuentro contará con más de 150 expositores. Entre otros, se celebrará el 70.º aniversario de Ferrari por todo lo alto, por lo que la emblemática firma contará con un amplio stand donde lucirán diversos modelos, así como otras actividades.

Otro homenaje se lo llevará el SEAT 600, que alcanza este año los 60 años de su comercialización, y que marcó un hito. Este stand albergará asimismo diferentes modelos representativos de este querido coche entre los españoles, cuyas principales versiones fueron el 600 N, el 600 D), el 600 E y el 600 L, aunque también se produjeron muchos derivados (descapotable, comercial, playera,...) tanto de SEAT como de otros preparadores.

V MálagaJam Weekend

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Polo de contenidos Digital. Avda. Sor Teresa Prat 15, Málaga capital. Horario: el sábado de las 9 a las 2 de la madrugada y el domingo de las 9 a las 19 horas. Entradas: 5 euros.

Los amantes de los videojuegos tienen una cita este fin de semana en el MálagaJam Weekend, que celebra su quinta edición. En esta ocasión se contará con la participación de 150 asistentes y se aspira a convertirse en la sede local de la Global Game Jam más grande de España, superando a la de Barcelona, que el año pasado tuvo 113 participantes.

Global Game Jam es un evento de desarrollo de videojuegos que tiene lugar a nivel mundial de manera sincronizada. A las 17 horas se propone un tema del cual tienen que partir los asistentes para crear su videojuego con un límite de tiempo de 48 horas.

'En ocasiones veo a Humberto', en el Alameda

Cuándo: Funciones hasta el 29 de enero, los sábados (19 horas) y los domingos (18.30). Dónde: Teatro Alameda, Málaga capital. Entradas: entre 9 y 14 euros. En taquilla y en la web del teatro.

Cojan a las dos mujeres y conviértanlas en amigas. Pongan una quiniela millonaria de por medio. Dejen que el marido de una de ellas fallezca por sorpresa. Si a esto le añaden un cara que promete hablar con el más allá y luego ponen al difunto de por medio para sorpresa de todos…tendrán listo el montaje que van a ver en unos momentos. Sugerencia del chef: acomódense y ríanse bien a gusto. Los beneficios de esta obra son múltiples y nueve de cada diez médicos la recomiendan. Tenemos al décimo médico convencido. Se apagan las luces…shhhhhhh

II Festival Costa del Swing

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: La Térmica y Muelle Uno, Málaga capital. Entrada: para las sesiones de baile están agotadas. La entrada para la clausura del domingo es gratuita.

Este fin de semana se celebar la segunda edición del festival Costa del Swing, un evento que reúne a amantes de la música swing y sus diferentes estilos de bailes: lindy hop, shag y balboaT. El evento, al que asistirán más de 200 parejas de toda España, contará con la participación de algunos de los más prestigiosos profesores de la escena nacional, así como con la Big Band de la Asociación de Jazz de Málaga y otras bandas en directo.

El sábado las clases tendrán lugar en La Térmica a lo largo de todo el día. Las parejas de profesores formadas por Lucía Galiana y Javi Zurdo y por Miguel Cózar y Carla Saz, ambas de la academia valenciana Black Bottom, darán clases de lindy hop y balboa, dos de los estilos de la familia del baile swing. Las clases serán el preludio de la segunda y más ambiciosa fiesta nocturna, para la que Málaga Swing ha reservado el amplio espacio Hacienda Nadales. La larga noche incluirá la actuación del grupo malagueño Swing CAMMdo Jazz Band, el siempre esperado show de los profesores, la final de la Jack & Jill y, para terminar, la selección de DJ Bisú.

El festival concluye con una jornada diurna abierta a todos los que quieran acudir a Muelle Uno y Artsenal. Alumnos, profesores y quien se anime estarán allí bailando, desde las 12 para disfrutar de un amplio programa que abre la Big Band de la Asociación de Jazz de Málaga, que ha preparado un repertorio expresamente para la ocasión. A continuación, tras una nueva sesión swing de DJ Bisú, a las 16:30 se subirá al escenario la banda almeriense Dixieland Clasijazz, especialista en festivales de swing.

Las entradas para este festival ya están vendidas. En cambio, es posible asistir sin necesidad de inscribirse ni pagar entrada a la fiesta de clausura del domingo: los interesados sólo tienen que ir allí para ver el espectáculo o unirse a él.

Salón Manga de Alhaurín de la Torre

Cuándo: Sábado y domingo, de 11 a 20 horas. Dónde: Polideportivo El Limón, avenida El Limón, s/n, Alhaurín de la Torre. Entrada: gratis.

Alhaurín de la Torre disfrutará este fin de semana de su II Salón Manga, que contará con numerosas actividades. Los asistentes podrán disfrutar de talleres, exhibiciones de artes marciales o un torneo de 'softcombat'. También habrá concursos de videojuegos, carreras reales de Mario Kart, juegos de cartas, visitas de 'cosplayers', así como photocalls con diferentes temáticas, desde Harry Potter al anime Yuri!!! a la serie Juego de Tronos, y no faltará una réplica del trono de hierro y la espada y capa de Jon Nieve.

El sábado habrá un concierto a cargo de Anzu Lilia, una de las más destacadas 'anison' o cantante de música anime. También se contará con la presencia de la Legión 501.

'Hambre'

Cuándo: Sábados 21 y 28 de enero a 20.00 horas; los domingos 22 y 29 de enero y 5 de febrero a las 13 y el domingo 12 de febrero a las 13 y 19 horas. Dónde: Hotel Vincci Posada del Patio, Málaga capital. Entradas: 20 euros. En Uniticket.es

Cía. La Líquida y David García-Intriago presentan un divertido y sorprendente proyecto multidisciplinar de teatro, música y gastronomía que parte de la más “hambrienta” de las novelas, El Quijote. Humor, porque la risa es el alimento del alma, en una peculiar propuesta que también es el homenaje a los cómicos de la legua, que durante el Siglo de Oro amenizaban las comidas en patios y corrales. Hambre, un espectáculo para llenar estómagos, almas y conciencias.

Teatro: 'Nada que perder'

Cuándo: Sábado a 20 horas y domingo a las 19. Dónde: Teatro Echegaray, Málaga capital. Entradas: 18 euros. En taquilla y en Uniticket.es

Ocho escenas, un asesinato, muchas preguntas y ninguna respuesta. Interrogatorios sucesivos no sólo entre policías y sospechosos, también entre abogados y empresarios, psiquiatras y pacientes, jefes y empleados, padres e hijos… A través de los interrogatorios descubriremos que el pasado siempre vuelve y que es peligroso llevar a alguien hasta el extremo en que ya no tenga nada que perder. La investigación llegará hasta las cloacas de una sociedad en crisis. Una crisis que no es sólo económica... Ese es el argumento de 'Nada que perder', que puede verse este fin de semana en el Echegaray.

Celebraciones de San Antón y San Sebastián

Una singular procesión en la que se arrojan caramelos a una imagen religiosa o la degustación de vino mosto y migas son algunas de las actividades que tienen lugar este domingo en Casabermeja con motivo de su fiesta patronal. En este pueblo malagueño, conocido cariñosamente por su vecinos como ‘El Lugar’, es costumbre que al domingo siguiente de San Sebastián se celebre la procesión de este santo por sus empinadas calles. Al patrón de la villa los vecinos lo agasajarán por la mañana en el recorrido (a partir de las 12.30), como manda la costumbre, arrojándole pétalos de rosa y caramelos.

De esta forma tan peculiar los bermejos rinden tributo a su patrón, en la que es una de las principales fiestas del invierno cálido de la provincia de Málaga. Previamente, este viernes se desarrollarán actos religiosos, como el triduo que tendrá lugar en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro. Según informa Javier Almellones, quienes visiten la localidad el domingo por la mañana no sólo podrán ver esta original procesión sino también saborear las deliciosas migas que se prepararán al medio

Además, hasta el domingo se celebran en varios pueblos de la provincia actos religiosos y populares relacionados con los patrones tradicionales de estos días, San Antón (o San Antonio Abad) y San Sebastián. Tras las procesiones del viernes en varias localidades, en Cómpeta tendrá lugar el domingo ya que las fiestas de San Antón en la Axarquía se celebrarán entre éste y el próximo fin de semana. La romería de San Antón prevista para este domingo en Málaga capital, en el Lagarillo, se ha pospuesto al próximo domingo, 29 de enero.

'Hollywood', en la Sala Gades

Cuándo: Domingo, 19 horas. Hasta el 22 de enero. Dónde: Sala Gades, Málaga capital. Entradas: 16 euros. En taquilla y en elcorteingles.es

Hollywood es una trampa en bucle donde la repetición puede colocarnos en dos lugares, en el acierto o en el error. Esta obra elige hackear el escenario para devolverlo al error. Sobre el escenario dos actores doblan una escena de cine en la que ha muerto una joven, en realidad una excusa para que Andrea y Alberto puedan reflexionar sobre los conceptos de triunfo/fracaso. Éste es sobre todo un montaje ciborg que pregunta al espectador.

Natalia Dicenta, en concierto

Cuándo: Domingo, 19 horas. Dónde: Teatro Cervantes, Málaga capital. Entradas: 18 euros. En taquilla y en Uniticket.es

'Colours' es el título del primer trabajo discográfico editado de la cantante y actriz Natalia Dicenta. Un abanico de canciones de distintos estilos y épocas que incluye standards de Ellington, Porter, Hardin y los Gershwin, bolero, blues o r&b. ‘For once in my life’, ‘The way you look tonight’, ‘Funny (not much)’, ‘Fly to the moon’, ‘Summertime’, ‘Alma con alma’, ‘La gloria eres tú’… son algunos de los títulos a los que la intérprete pondrá voz este domingo en el Cervantes.

'1525', en el CAC Málaga

Cuándo: Hasta el 26 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

Marcel van Eeden exhibe su proyecto '1525' en el Centro Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga). La muestra reúne más de 250 dibujos y se presenta ante el espectador como una suerte de novela negra.

La trama encuentra como telón de fondo la construcción de la Catedral de Málaga y brinda conspiraciones, viajes y tentativas de asesinatos. “Me gusta crear una historia vinculada a cada lugar donde presento mi trabajo. Esas historias se van combinando en una gran historia que sería el conjunto de mi obra”, afirma el autor. Antonio Javier López te cuenta más

Exposiciones: El genio inclasificable de Torres-García, en el Picasso

Cuándo: Hasta el 5 de febrero. Horario: todos los días, de 10 a 19 horas. Dónde: Museo Picasso Málaga, Málaga capital. Entrada: 5,50 euros.

Joaquín Torres-García (1874-1949), visionario, pedagogo, migrante, juguetero y frontera sur en el mapa de las vanguardias. Un genio poliédrico que ahora recala en el Museo Picasso Málaga (MPM) en la contundente retrospectiva producida por el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York con la colaboración de la Fundación Telefónica y de la propia pinacoteca malagueña, “último puerto” del proyecto que ha pasado por esas instituciones y que reúne más de 170 piezas del artista uruguayo. Para saber más, click aquí.

La 'Cámara de las maravillas' de Mark Ryden, en el CAC

Cuándo: Hasta el 5 de marzo. Dónde: Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en calle Alemania. Entrada: gratis.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge la primera exposición restrospectiva de Mark Ryden en Europa. 'Cámara de las maravillas', título de la muestra, compuesta por un total de 55 obras, abarca diferentes lienzos de pequeño y gran formato, además de varias esculturas que resumen y ayudan a comprender el complejo mundo del “padre del Surrealismo Pop”. Esta exposición, que abarca 20 años de creaciones, se presenta como una de las más importantes en la trayectoria de Mark Ryden, en palabras del propio artista.