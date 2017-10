El lío de las vacunas infantiles en Andalucía: guía para padres Resolvemos las posibles dudas que puedan surgir a los progenitores ante la modificación o convivencia de varios calendarios CHARO MÁRQUEZ Sábado, 14 octubre 2017, 00:50

La llegada de un hijo conlleva convertirse en un experto en vacunas. Cada comunidad autónoma cuenta con un calendario vacunal que, se supone, clarifica las edades en las que debemos inmunizar a nuestros hijos. Pero ¿qué ocurre cuando los calendarios se modifican o conviven en un mismo año calendarios distintos?. Pues que los padres se hacen un lío y cuando hablan con sus homólogos empiezan a comparar los meses y las dosis que han recibido sus pequeños. Y se produce el caos. Dudamos de si nuestros hijos están convenientemente vacunados, sobre todo aquellos que nacieron en 2016 que padecen la simultaneidad de dos calendarios.

Resolvamos dudas.

Primero y más importante. Hay que seguir las instrucciones del pediatra que conoce perfectamente qué vacunas corresponden a cada edad.

Segundo. En Andalucía conviven dos calendarios a día de hoy, el de 2016 y el de 2017 que ha introducido varias modificaciones. Estas son:

1

Se ha introducido como vacuna obligatoria y gratutia Prevenar, que combate la bacteria del neumococo.

2

La vacuna de la Varicela se ha adelantado a los 15 meses y un recuerdo a los 3 años. Hasta 2016 se ponía a los 12 años.

3

Se reestructuran los meses en los que se vacunaba a los bebés pasando de los 2, 4 y 6 meses a los 2,4 y 11 meses.

4

La vacuna del papiloma en las niñas, que hasta ahora se suministraba a los 14 años, se adelanta a los 12.

Pedro Navarro, pediatra experto en vacunas y vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga, aclara que todos estos cambios responde a estudios inmunológicos. Así la reesctructuración de los meses se ha producido porque está demostrado que las dosis suministradas a los niños son suficientes para hacerlos inmunes a las enfermedades.

La confusión surge en niños nacidos en 2016 que se enfrentan a dos calendarios simultáneos. Pero en estos casos, deben continuar con las citas establecidas del año pasado, no las del actual. "Las vacunas son las mismas, pero los meses de introducción son distintos", puntualiza Navarro.

Para el pediatra, la gratuidad del Prevenar y el adelanto de la vacuna de la Varicela son dos saltos cualitativos importantes. En el caso de la Varicela, al suministrarse hasta ahora a una edad tan tardía (12 años), los padres la adquirían y la adelantaban con el consentimiento de sus pediatras.

Hay dos vacunas que siguen quedando fuera del calendario, aunque están recomendadas y se comercializan. Son las de la Meningitis B y el Rotavirus. Navarro adelanta que con el paso del tiempo se introducirán en el calendario. "Desde que las vacunas se comercializan, hasta que la comunidad científica la integra, hay un periodo de estudio que determinará su inclusión", señala el pediatra.

Navarro advierte que existe la opinión generalizada entre los padres de que las vacunas que no están incluidas en el calendario no son efectivas. "No es así. La comunidad autónoma, por distintos motivos, no las ha introducido, pero los pediatras las recomendamos", añade.

Y hace un llamamiento a los padres para que nunca adquieran vacunas por internet. Y si van a comprar alguna vacuna de las que no están incluidas en el calendario oficial, lo hagan siguiendo las instrucciones de su pediatra. En estos momentos existe una fiebre por la adquisición de la vacuna Bexero contra la meningitis B que ha provocado listas de espera en las farmacias ante la recomendación de los médicos y el desabastecimiento en las farmacias.

"En estos momentos no hay infecciones y los padres pueden esperar para adquirir estas vacunas hasta que el suministro se restablezca", recalca Navarro que además recuerda que no puede romperse la cadena de frio de estos medicamentos Hay padres que han viajado a Gibraltar para comprar el Bexero y durante le transporte puede haberse roto la cadena de frio inutilizando la efectividad de la vacuna.

Insiste el experto en que las vacunas tienen la función esencial de prevenir enfermedades que, aunque consideremos frecuentes o extinguidas, pueden resultar letales si no se tratan.