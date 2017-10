12 sitios donde comer en Málaga mientras los niños juegan Compartir un rato en familia fuera de casa es una buena forma de desconectar de la rutina, pero si no se elige el local adecuado puede acabar en pesadilla. En estos negocios la diversión está asegurada... ¡y el descanso de los padres también! ALMUDENA NOGUÉS Málaga Domingo, 8 octubre 2017, 00:48

Ir a comer o a cenar fuera con los más pequeños de la casa es un estupendo plan para compartir en familia. Sin embargo, para muchos la experiencia puede convertirse en una auténtica pesadilla. Por lo general los niños aguantan poco sentados y demandan actividad, por lo que lograr que permanezcan sin moverse de la mesa y sin dar guerra durante la comida suele ser misión casi imposible. Cada padre tiene su truco para ahorrarse disgustos: desde dejarles un dispositivo electrónico un rato, a llevarles una pequeña mochila con juguetes o algún cuaderno para pintar con ceras o pegar pegatinas.

Pero hay otra alternativa: los bares y restaurantes con zonas infantiles. Un modelo de negocio que cada vez seduce a más empresarios de la provincia, conscientes de la creciente demanda. Locales donde los peques pueden disfrutar de menús adaptados a ellos y divertirse en parques de bolas o espacios adaptados con áreas de juegos y monitoras a su cuidado para tranquilidad de los padres. ¿No sabes dónde llevarlos? ¡Te damos 12 propuestas! (aunque en la provincia hay muchas más). En ellas podrás desde tomarte una hamburguesa gourmet mientras los niños juegan en un arenero o dentro de un tipi indio a degustar unas tapas observando cómo se tiran por toboganes gigantes. ¡Toma nota!:

Los Piratas Burguer.Es uno de los negocios más conocidos de la capital. Este local, de grandes dimesiones, se ubica en la zona oeste de Málaga -en la avenida Moliere- y ofrece una amplia carta especializada en platos combinados y comida rápida tipo 'burguer'. Perfecto para tomar ensaladas, kebab, camperos, hamburguesas, perritos, sandwiches, pizzas etc mientras los peques juegan en su gran zona de juegos infantiles, con parque de bolas incluido. ¡Y gratuito si se consume! Una opción económica para cenar. Eso sí, suele estar lleno.

Dónde: en Avda Moliere 7 Local 1

Precio de la zona de niños: Gratuita para los clientes.

La Grada. El exfutbolista del MálagaCF Weligton está detrás de este local, inaugurado en abril de 2015 en la zona de Parque Litoral. «Mi intención era montar un negocio con un parque infantil, porque las personas que tenemos niños sabemos que es normal que ellos se aburran en cualquier restaurante y quieran irse rápido», admitió por entonces el jugador. El bar dispone así de espacio de bolas para los peques (gratuito para los clientes), televisores para ver el fútbol y un reservado para quien busque mayor intimidad. Tapas, camperos, hamburguesas, ensaladas y platos más elaborados -entre los que destacan rebanadas especiales, platos de carne a la brasa o pescado- constituyen su carta, en la que por supuesto también hay menú infantil.

Dónde: en la Avenida Imperio Argentina 19.

Precio de la zona de niños: Gratuita para los clientes.

La Scala Ristorante.. En la misma avenida que La Grada, también en pleno Parque Litoral -una de las zonas en expansión de la capital con un gran número de familias con niños- se ubica este restaurante especializado en comida italiana y mediterránea. Ideal para degustar una pizza o un plato de pasta mientras los peques se divierten en su parque de bolas. ¿Un plus? Tiene terraza, para los días soleados y durante la semana -de lunes a viernes- cuentan con un completo menú con primero, segundo,postre, pan y bebida por 10 euros.

Dónde: en Avenida Imperio Argentina 7,

Precio de la zona de niños: Gratuita para los clientes.

La Mafia Málaga. En esta franquicia de comida italiana también tienen presentes a los peques de la casa. "No nos olvidamos de esos locos bajitos, esos niños que van con el índice apuntando a lo que les gusta o les disgusta y que están demandando continuar su diversión mientras realizan una tarea fundamental… comer. Es por ello que en los restaurantes de 'La Mafia se sienta a la mesa' ofrecemos dos cosas pensadas para los niños y cuyo objetivo es que los papás puedan disfrutar con sus hijos de una reunión agradable y tranquila: una variedad de menús Piccolino diferentes, especialmente diseñados para ellos y unas zonas infantiles, donde podrán divertirse cuando terminen de comer", destacan desde la empresa. En su local en el Centro de Málaga cuentan con una pequeña habitación con juguetes con monitora para entretenerlos.

Dónde: en calle Compañía, 5

Precio de la zona de niños: Gratuita para los clientes.

Peke Burguer. Local de grandes dimensiones ubicado en el Paseo de Los Tilos -en la zona de Cruz de Humilladero-. Sirven lo que ellos llaman 'comida americana'. Véase: hamburguesas, pizzas, perritos, patatas asadas, ensaladas etc. Además de parque de bolas -para niños de 4 a 12 años- cuentan con una zona de juegos adaptada a menores de 0 a 3 años (algo menos usual en este tipo de negocios y que también se agradece). Platos abundantes y económicos. También organizan cumpleaños.

Dónde: en Paseo de los Tilos,64.

Precio de la zona de niños: Gratuita para los clientes.

Burguer Parlamento. Espacioso local ubicado en Teatinos con terraza cerrada y una amplia variedad de bocadillos a elegir: desde hamburguesas, a camperos, perritos, pepitos o baguettes. Además, ofrecen tapas y platos combinados. Cuenta con parque infantil gratuito para los clientes. Otra alternativa para una cena de comida rápida económica en familia.

Dónde: Avenida Jose Ribera nº 4 (Finca La Palma) en Teatinos.

Precio de la zona de niños: Gratuita para los clientes.

Poppins. En Alhaurín de la Torre se ubica esta bonita cafetería-restaurante con ludoteca infantil, junto al Parque Oriental (sitio por el que merece la pena darse un paseo antes o después de cenar en Poppins). Abierto desde 2013 por dos jóvenes emprendedores, este negocio defiende un nuevo concepto de ocio familiar y restauración. ¿Su filosofía? La conciliación del disfrute de los niños con el de los adultos a través de una variada oferta gastronómica y lúdica para todos. Los fines de semana sirven comidas, meriendas y cenas -adaptadas a los pequeños comensales y con divertidas presentaciones además de incluir un regalo en sus menús.

Poppins dispone de un amplio salón climatizado con capacidad para 90 personas y una gran terraza exterior con zona chillout con extensa carta de cafés, gintonics Premium y selectas cenas que pueden degustarse mientras los más pequeños se divierten en su cuidada ludoteca de 50 metros cuadrados supervisada en todo momento por una animadora infantil. Su cocina, de estilo mediterráneo, conjuga ingredientes de máxima calidad para ofrecer modernas tapas, ensaladas, entrantes para compartir, variadas tostas y la especialidad de la casa: sus hamburguesas gourmet 100% ternera con pan artesanal. "Nuestro fin es el de siempre, que los niños se lo pasen bien y que los papis coman de maravilla", destacan sus dueños.

Dónde: en Calle Jumilla, 1, Alhaurín de la Torre.

Precio de la zona de niños (ludoteca): Gratuita para los clientes que consuman algún menú infantil -3 euros la merienda y 6 la comida o cena- para el resto: coste único de 1,5 euros.

Lauropark. Otro de los centros de ocio de referencia en Alhaurín de la Torre. Su restaurante 'The Basket Bar' ofrece almuerzos en invierno (sábados y domingos de 13-17 horas). Este amplio local -con zonas especialmente pensadas para niños de todas las edades- cuenta con espacio para los más bebés de la familia, lo cual es un plus para quienes tienen hijos muy pequeños. Su zona exterior, de más de 800 m2, dispone de hinchables, toboganes o la estructura de madera Desafío Madagascar junto a camas elásticas y dos canchas de baloncesto con medidas oficiales y una nueva zona para fútbol. En su interior, los adultos pueden relajarse en sus sofás ofrece desde entrantes a hamburguesas, ensaladas, enrrollados, brochetas y por supuesto menús infantles para los peques.

Dónde: en calle Río Gacín 2, Alhaurín de la Torre.

Precio de la zona de niños (ludoteca): Gratuita para los clientes que consuman menú infantil (precio: 6,95 euros e incluye 4 horas de juegos). Para el resto: 2 euros la hora..

Parada en la Granja Uno de los últimos en abrir sus puertas, con un concepto innovador que de momento se ha ganado el aplauso de muchas familias. Este establecimiento de comida rápida -cuya decoración simula una granja- se ubica en Rincón de la Victoria y ofrece hamburguesas, perritos, nachos, croquetas o ensaladas a través de su 'food truck'. Su gran baza es su amplia zona infantil -supervisada por una monitora- equipada con un gran arenero repleto de juguetes, un original tobogan -una cinta deslizadora que engancha a los peques- un tipi indio, una pared para experimentar con instrumentos musicales y hasta una pequeña granja con figuras de animales. Eso sí, si se va con niños más pequeños mejor llegar pronto para poder coger mesa cercana a la zona de juegos para controlarlos dado que cuando el local está lleno esto se complica. ¡Quien va repite!

Dónde: en Avda de la Torre, 39, Rincón de la Victoria.

Precio de la zona de niños (ludoteca): Gratuita para los clientes.

Riosol. Es uno de los restaurantes de referencia para comer con niños en la provincia. Ubicado junto al centro comercial de Rincón de la Victoria, Riosol nació allá por 1980, cuando el padre del actual gerente decidió montar una pequeña venta en el campo para los vecinos de Totalán que pasaban temprano para ir a trabajar. Poco a poco fue creciendo gracias a la demanda de un público, principalmente de la capital, que buscaba un restaurante en el campo. "El no tener hijos aún me ha enseñado a valorar el tiempo de ocio de las familias que a diario nos visitan, porque no es fácil pasar un agradable almuerzo si nuestros hijos se aburren y nos interrumpen mil veces durante la comida. El gran éxito de Riosol lo debemos a la creación en el año 2.000 de una gran zona infantil de más de 1.000 metros cuadrados. En nuestras instalaciones los niños lo pasan en grande y los padres también", destacan desde este restaurante. Todos los sábados y domingos los payasos organizan juegos y actividades para los más pequeños. Además, hay castillos hinchables, zona de columpios y espacios ajardinados. Su carta es amplia con alternativas para todos los gustos y platos elaborados.

Dónde: en Barriada Los Delgados, Carretera Totalán, 8, Rincón de la Victoria.

Precio de la zona de niños (castillos, columpios y juegos con payasos) gratuito para los clientes.

Restaurante Dalí y Restaurante El Tablón.. Estas dos populares ventas, ambas ubicadas en Puerto de la Torre, son dos buenas opciones para salir a comer con niños un fin de semana en invierno. Y es que sus amplias zonas infantiles contribuirán a que no se aburran nada más crucen la puerta. Dalí está equipado con un gran parque de bolas de tres niveles mientras que El Tablón -a destacar su comida casera- ofrece un completo recinto con toboganes y camas elásticas. Dos opciones económicas y de ambiente familiar a tener en cuenta.

Dónde: Dalí: C/ Lope de Rueda, 220, Puerto de la Torre.

El Tablón: Calle Juan Latino 10.