Los niños que juegan al fútbol mantienen mejor la atención Niños jugando al fútbol. / Jesús Andrade Así lo ha constatado una reciente investigación liderada por la Universidad Católica de Valencia EUROPA PRESS Jueves, 15 junio 2017, 13:24

Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de Valencia (UCV), en colaboración con el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada, han constatado que la práctica regular de un deporte abierto y con un entorno cambiante como el fútbol durante la niñez está "relacionada positivamente con el rendimiento en tareas de mantenimiento de la atención en el tiempo, vigilancia y la velocidad de procesamiento de estímulos".

Esta investigación es parte de una serie de estudios experimentales desarrollados por el investigador Rafael Ballester dentro del programa de doctorado de Ciencias de la Salud de la UCV, y en él participaron niños de 11 años de ambos géneros, divididos en tres grupos de participantes: futbolistas procedentes del Levante UD y del Valencia CF Femenino, atletas procedentes del Club de Atletismo Torrent y estudiantes del CEIP El Molí de Torrent sin práctica deportiva habitual.

A todos ellos se les aplicó un test para determinar su condición física aeróbica, así como una prueba de inteligencia y un cuestionario de impulsividad. Además, los participantes realizaron una tarea atencional diseñada específicamente para evaluar la vigilancia en diferentes condiciones de presión temporal en la respuesta a estímulos.

Los resultados mostraron que ambos grupos de deportistas presentaban una mejor condición física aeróbica que el grupo de no deportistas. Sin embargo, en el caso de los deportistas procedentes de un deporte con un entorno cerrado y estable, como los atletas, los mayores niveles de condición física no estuvieron asociados a un mejor rendimiento en vigilancia al compararse con el grupo de no deportistas.

"Estos datos parecen demostrar que la práctica de cualquier tipo de actividad física regular, aunque pueda incidir positivamente sobre la condición física de los participantes, no siempre parece tener beneficios sobre el desarrollo cognitivo", han destacado los autores a través de un comunicado.

Sin embargo, y como aspecto más destacable del presente estudio, el grupo de deportistas procedentes de un deporte con un entorno abierto y cambiante, caso de los futbolistas, mostraron un mejor rendimiento en la tarea de vigilancia que los niños no deportistas. Este hecho "denota una mejor habilidad para mantener la atención en el tiempo y puede estar relacionado con los requerimientos a los que se ven expuestos en el entrenamiento y la competición estos deportistas, en lo que respecta al procesamiento y respuesta rápida a estímulos que aparecen en un entorno altamente impredecible", ha detallado Ballester.

Habilidades perceptivo-motoras

Además, los autores de esta investigación han señalado otros factores que podrían explicar las diferencias encontradas a nivel de atención, como pueden ser las habilidades perceptivo-motoras o los hábitos de disciplina y esfuerzo que se adquieren con la práctica regular de cualquier deporte.

"En su conjunto, los hallazgos de esta investigación junto con investigaciones previas, deben alentar a las instituciones a implementar medidas para promover la practica deportiva regular durante la niñez, especialmente mediante actividades que impliquen una alta demanda de recursos perceptivos y donde haya que tomar decisiones de una forma rápida", ha expresado Huertas.

El trabajo, titulado 'Sport participation and vigilance in children: Influence of different sport expertise', ha sido publicado recientemente en la revista Journal of Sport and Health Science, indexada en el Journal Citation Reports (JCR).

Desde el año 2007, desde la Universidad Católica de Valencia, dirigidos por el Florentino Huertas, se ha colaborado con los grupos de Neurociencia Cognitiva y el Grupo de investigación Neuroergonomia de la Universidad de Granada, así como con el CEAR de ciclismo en pista, y otras entidades deportivas (Villarreal CF, Valencia Basket...) en el desarrollo y publicación de indagaciones a fin de analizar las relaciones entre diferentes manifestaciones de la actividad física, el deporte y distintos tipos de esfuerzo sobre el funcionamiento cognitivo, y más concretamente sobre diversas funciones atencionales.