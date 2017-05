La formación a los padres sobre el déficit de atención puede ayudar con las necesidades del tratamiento.

El uso de voluntarios para capacitar a los padres preocupados por el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en sus hijos puede mejorar la capacidad para satisfacer las crecientes necesidades de tratamiento del TDAH, según concluye un estudio de la Escuela Steinhardt School Culture, Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Nueva York, (NYU, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos. Publicado en 'Journal of Abnormal Child Psychology', el trabajo pone de relieve un enfoque innovador para abarcar los recursos de la comunidad, aprovechando los voluntarios para actuar como terapeutas.

"Teniendo en cuenta la prevalencia del TDAH en muchos países y el acceso limitado a la evidencia basada en el tratamiento sin medicación, existe una necesidad urgente de ampliar los sistemas de prestación de servicios. Nuestros resultados demuestran que el modelo de servicio de la formación conductual de los padres que estudiamos puede proporcionar eficazmente entrenamiento a muchas familias de jóvenes con preocupaciones sobre el TDAH y es probable que sea altamente sostenible", dice el autor del estudio Anil Chacko, profesor asociado de Psicología de Asesoramiento en NYU.

El entrenamiento conductual de los padres es un enfoque terapéutico bien establecido en el cual se enseña a los padres cómo mejorar las interacciones con su hijo, incrementar el comportamiento deseable de un niño y reducir el mal comportamiento. La investigación ha examinado la formación conductual de padres para abordar los problemas asociados con el TDAH entre los jóvenes.

Se ha demostrado que el entrenamiento conductual de los padres mejora el comportamiento y el estrés de los padres, así como el comportamiento perturbador de los niños. La Academia Americana de Pediatría aconseja que se use el entrenamiento conductual de los padres como el enfoque de primera línea para tratar a los niños en edad preescolar con trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

Costes y salud pública

Mientras que el entrenamiento conductual de los padres es una intervención ampliamente aceptada para los niños con TDAH, existen pocos terapeutas disponibles para proporcionar esta capacitación. Cuando se combinan con la creciente prevalencia de TDAH, se necesitan modelos para mejorar el acceso a la formación de padres, en particular aquellos que pueden ser fácilmente implementados en entornos comunitarios, según los autores.

"Teniendo en cuenta los bien documentados beneficios de la formación conductual de padres como una intervención para el TDAH, la disponibilidad generalizada y el acceso a la formación de padres dispensados por voluntarios y paraprofesionales deben tener beneficios directos de salud pública en inclinar la curva de costos y resultados asociados con TDAH", apunta.

ADHD-foreningen, una organización danesa de defensa de TDAH, desarrolló y suministró Caring in Chaos, una intervención de crianza de niños basada en enfoques de formación conductual de padres basados en la evidencia. Se centra en tres elementos fundamentales: la educación sobre el TDAH, el comportamiento positivo y las herramientas para manejar el comportamiento perturbador y la prevención de conflictos. El modelo se centra en voluntarios capacitados, que se reúnen con los padres en grupos pequeños durante 12 sesiones semanales por la tarde.

El presente estudio evaluó Caring in Chaos para padres con preocupaciones sobre el TDAH de sus hijos. (A diferencia de otros estudios de TDAH, los niños no se sometieron a una evaluación para un diagnóstico de TDAH e incluyó niños con una serie de síntomas de TDAH). Un total de 161 familias danesas fueron asignadas al azar a recibir Caring in Chaos o ubicadas en una lista de espera, actuando como un grupo de control.

Los investigadores recopilaron datos sobre las familias antes de la intervención, inmediatamente después y cuatro meses después. Los padres calificaron su propio comportamiento como padres, competencia, estrés y síntomas depresivos, así como los síntomas de TDAH de su hijo y los impedimentos funcionales en el hogar, como vestirse de manera independiente o hacer tareas domésticas.

Los investigadores descubrieron que Caring in Chaos resultó en una mejora significativa en todas las medidas parentales -comportamiento, competencia, estrés y síntomas depresivos- así como en el deterioro funcional de los niños en comparación con las familias en la lista de espera inmediatamente después de la intervención. La mayoría de las ganancias se mantuvieron en el seguimiento de cuatro meses.

Este trabajo se alinea con otros análisis que demuestran que el entrenamiento conductual de los padres tiene un impacto consistente en los resultados parentales clave y en los impedimentos funcionales de los niños. También sugiere que modelos eficaces de formación conductual de los padres pueden implementarse una variedad de individuos en la comunidad, no sólo los terapeutas.

Estos modelos tienen potencial para aumentar el acceso a la formación conductual de padres, que es necesaria para atender las crecientes y frecuentemente insatisfechas necesidades de las familias de jóvenes con TDAH. "El modelo que estudiamos en Dinamarca puede y debe ser traducido aquí en Estados Unidos, dadas las grandes disparidades en el acceso a los tratamientos basados en la evidencia y un número significativo de niños con TDAH", concluye Chacko.