El debate del #MeToo lleva a que una galería retire el cuadro de unas ninfas desnudas y a que Verónica Echegui diga que «las mujeres hemos sufrido un holocausto de unas dimensiones incomparables». Sí, el gineceo de la Shoah. El serrallo de la Solución Final. Zyklon B para las mechas. A Claude Lanzmann que vas. Lo de la Galería de Arte de Manchester es «una acción». Ganas de llamar la atención. Al retirar el cuadro de John William Waterhouse quieren que se hable de «cómo exponer e interpretar las obras de arte». Desde luego no con la mirada sucia pero pretendidamente limpia y correcta de las nuevas monjas. Ahora en su lugar hay una serie de post-it con mensajes del público. O sea, tuits pegajosos. El cuadro volverá. No todo el mundo tiene que pensar lo mismo, faltaría más. Pero esta religión laica con sus dogmas pacatos que se está montando es terrorífica. Yo me he dado a la canción ligera: Mamá, Chicho #MeToo ca, me toca cada vez más.