'La Vicki' ha vuelto a casa Numerosos famosos, entre ellos Antonio de la Torre y Fiorella Faltoyano, se dieron cita en el homenaje al Festival de Cine de Málaga el jueves en el AC Málaga Palacio, todos en la foto con el alcalde Francisco de la Torre y Juan Antonio Vigar. / SUR Una misma foto, con 25 meses de diferencia entre una y otra, de un brindis con dos 'quintos' que anunció la apertura de la fábrica de Cervezas Victoria en Málaga. -Muchos famosos en la entrega de un nuevo premio al Festival de Cine de Málaga. -La labor de los canónigos de la Catedral. -'Genius', tándem de malagueños para el mundo: Picasso&Banderas PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 10 septiembre 2017, 10:13

No es habitual que en esta Málaga de nuestros amores se inauguren fábricas industriales. En esta tierra de Picasso y del sol, es norma habitual que se bendigan como aquel que dice empresas relacionadas con el sector servicios, que es de lo que fundamentalmente vivimos. Ocurre que el pasado día 7, víspera del día de la Patrona, rememorando un acontecimiento que tuvo lugar el día 8 del noveno mes de año 1928, la fábrica de Cervezas Victoria, malagueña y exquisita, abrió sus puertas para alegría de una sociedad que en masa respaldó la iniciativa de Damm, con vocación nada cateta pese a tener su sede en la Cataluña de Puigdemont&Cia, ante la sugerencia de la clase empresarial malagueña apoyada, todo hay que decirlo, por el éxito de una marca que inexplicablemente desapareció del mercado allá por 1996 cuando se finiquitó la fábrica del Guadalhorce. Victoria fue de mano en mano hasta que Damm se hizo con la marca y descubrió el tremendo potencial que tenía no sólo en Andalucía, sino en otros puntos de España. Por eso, desde hace unos siete años, Cervezas Victoria volvió al mercado, para alegría de los miles y miles de malagueños que se criaron a 'sus quintos', y para justicia de una marca que hizo historia en los años 60 y 70 cuando fue líder el mercado andaluz y del norte de África. Victoria aumentó su producción como pocas otras marcas en los últimos años, hasta el punto de que en la cúspide de Damm comenzó a valorarse la necesidad de nuevos objetivos en base a algo que da rentabilidad, que tiene éxito, porque nadie apuesta por lo que fracasa. Faltaba un 'empujón', y ese mismo llegó de la mano de los dos empresarios andaluces que regentan bares y restaurantes que lideran el consumo de cerveza en Andalucía, Pepe Cobos (grupo El Pimpi) y Damián Caneda (Balneario, La Boheme y otros), quienes dieron el paso adelante: «Si Victoria quiere que se venda en exclusiva en nuestros establecimientos tiene que abrir una fábrica en Málaga». Esta historia, adelantada en estos 'Horizontes Cercanos' el 2 de agosto de 2015, dos años y un mes después ya es una gozosa realidad, Aquella foto de los dos empresarios brindando con una Victoria en La Sole se repitió para esta misma página ya en la nueva industria, con miles de botellas repletas de la cerveza que creara en los Percheles a finales de los 20 la familia Franquelo, cuyos descendientes, felices y orgullosos, estaban en primera fila con las autoridades malagueñas y los responsables de Damm en un acontecimiento singular y más que emotivo. La felicidad era general en todos, pero especialmente en los grandes impulsores de lo conseguido, Caneda y Cobos, quienes hicieron una valiente apuesta a la que la empresa catalana respondió con verdadera eficiencia, porque construir una fábrica como la que ya funciona en la Avenida de Velázquez en apenas 10 meses es sinónimo de ganas y de voluntad, así como de eficiencia por parte de Sacyr, empresa constructora, y del equipo de arquitectos que ha comandado la obra.

No es de extrañar que el jueves se viviera un momento inusual en Málaga: inaugurar en estos lares una fabrica industrial no es algo que desgraciadamente suceda todos los días, como bien remarcó el presidente de los empresarios andaluces, González de Lara, y refrendaba un ambiente de mucha felicidad por los cientos de invitados que durante horas celebraron el feliz acontecimiento. «Hace ya más de un lustro, el nombre de Cerveza Victoria, tan unida a Málaga, volvía de nuevo a los domicilios, tiendas y bares de la tierra que la vio nacer un ya lejano 8 de septiembre (día de la Virgen de la Victoria) de 1928, y en breves meses, esta fina cerveza tipo lager que tan popular fuese en toda Andalucía (líder absoluto en el mercado en la década de los 60) volverá a fabricarse en Málaga, hecho que no ocurría desde que su última factoría, en el Polígono del Guadalhorce, cerrara sus puertas allá por 1996, hace ya casi 20 años. ¿Motivos? Sin duda el éxito que está teniendo de ventas, pero también porque las dos empresas de restauración que hoy por hoy son las más fuertes de Málaga capital, El Pimpi y El Balneario, de la mano de sus dos máximos responsables, Pepe Cobos y Damián Caneda, le han dicho a la casa Damm, actual empresa fabricante de la marca, que venderán en exclusiva esta cerveza siempre y cuando ésta se haga en Málaga, en una clara apuesta por la dinamización industrial de nuestra capital con un gesto que les honra a ambos, y que ha decidido a la firma productora a abrir en la capital malacitana una segunda fábrica, que se ubicará por la zona de Huelin, en el complejo que hay a las cercano al Carril del Pato, por lo que Cerveza Victoria pasará de fabricarse en Murcia, como ocurre hoy por hoy, a hacerlo en la tierra que le dio su nombre, la vida y la fama»..., así decían estos 'Horizontes' el pasado 2 de agosto de 2015, anunciando lo que ya es una realidad. Después, cosas de esta profesión, muchos se han puesto la medalla de la primicia, pero lo cierto es que fue aquí, en SUR, donde se adelantó lo que iba a suceder y lo que ya es hoy una realidad tangible. Con una Cerveza Victoria se brindo en la inauguración de la fábrica y también en la magnifica fiesta que la revista ASM Magazine celebró en el AC Málaga Palacio para entregar la primera edición de sus premios, con el Festival de Cine de Málaga como principal protagonista y galardonado, y muchos invitados de relumbrón como Antonio de la Torre, cada vez más consolidado como gran estrella del cine patrio, Diana Navarro, Fiorella Faltoyano, Pablo Berger, Jaime Ordoñez, Fernando Méndez-Leite y Elena Furiase, entre otros famosos en un acto que lucieron en la terraza del hotel que dirige Jorge González.

Con la feliz nueva de que 'la Vicki' (como los jóvenes de los 70 llamábamos a lo que nuestros padres y abuelos llamaban 'un quinto Victoria') haya vuelto a la tierra que lo vio nacer comenzamos un largo fin de semana muy 'malaguita' por aquello del 8 de septiembre, festividad de la Patrona, la Virgen de la Victoria, en cuyo honor, como ya es tradicional, en la fachada principal del Ayuntamiento lucían los reposteros (paño cuadro azul oscuro con el escudo de la ciudad en el centro) , como mandan los cánones del protocolo de nuestro Ayuntamiento para la Feria de Agosto, el día de la Patrona o aquellos aconteceres especiales que determinaran tal privilegio, en una jornada en la que se 'estrenaron' los nuevos canónigos de la Catedral de Málaga, José Sánchez Herrera, Antonio Coronado, Miguel Ángel Gamero y Juan Antonio Parra, a quienes por tal honor les corresponde, como miembros del Cabildo Catedralicio, a celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Catedral (las del Año Litúrgico, y también aquellas que aunque se celebren en otros días, se hacen solemnemente, con asistencia nutrida del pueblo, y esplendor celebrativo), al tiempo que serán responsables de administrar los bienes de la Catedral, para armonizar la función 'cultual' y la 'cultural' (en cuanto monumento histórico-artístico de primer orden, mediante las visitas turísticas, museo, investigación del Archivo, etcétera)». Actualmente, el Cabildo Catedralicio de Málaga está compuesto por 18 canónigos, siendo el mayor de ellos el padre Manuel Gámez y el más joven el padre Miguel Ángel Gamero. Por cierto, espectacular procesión de la Patrona, la Virgen de la Victoria. Un lujo.

Y si con una noticia adelantada en estos Horizontes comenzamos la sección de hoy (la fábrica de Cervezas Victoria), con otra también anunciada aquí, Antonio Banderas será Pablo Picasso para la serie 'Genius', que se verá en más de 130 países, terminamos. Sean felices, disfruten de lo mucho que tenemos y permitan que servidor lo haga de igual forma...