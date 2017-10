En 'Viaje por España' (Renacimiento), Eleonora Tennant relata su experiencia de los nueve o diez días que pasó en octubre de 1936 por la zona nacional. Su visión es la primera que se publica en Inglaterra favorable a los sublevados. Muy favorable. Yendo camino de Tharsis (Alosno, Huelva) cuenta lo siguiente: «Los automóviles estaban decorados con vistosas banderas y todos, incluso los camiones, llevaban una marca distintiva. Esta era la antigua bandera amarilla y roja de España, ahora adoptada de nuevo por los nacionalistas... En una ocasión, cuando la bandera de nuestro coche salió volando, mi chófer quedó sumamente preocupado al pensar que podríamos parecer antipatrióticos». Por no llamar la atención entre los vecinos, los terroristas de 'Fe de etarras' despliegan desde su piso franco (pleno Mundial de Sudáfrica) una bandera de España gigante. A mí, que no tengo bandera, me está empezando a pasar como al chófer de Eleanor Tennant.