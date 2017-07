Twitter es un sitio donde escribes «verde viento, verde rama» y uno dice que es plagio, otro que el viento no tiene color y otro contesta «Lorca maricón» (@MaylaifDhisis). También un sitio donde dices «soy asesino multiple» y te replican: «múltiple lleva tilde» (@ftima_vzquez). Y un sitio donde Paula Vázquez se queja por una portada dizque machista de 'Marca' dedicada a Mireia Belmonte. Y no sólo cambiaron Marca por Mireia sino que titularon «No tenemos palabras». Mal, tienes que titular como con los hombres, con adjetivos ditirámbicos. Mujer, «No tenemos palabras» es laudatorio. Igual que el «Hacemos lo que podemos» de Rajoy es expresión de relleno que no supone ninguna actividad. Tan vacía como el «No somos nadie». El problema de Paula Vázquez, dejando aparte el problema ceporro general de Twitter, es que se ha dejado ver en un bando, apoyando a Podemos. Aunque no fuera lila, cualquier cosa que diga es «verde viento, verde rama».