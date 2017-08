Albano Dante Fachin, secretario general de Podemos en Cataluña, diputado por Catalunya Sí que es Pot y «decidor da nome», como Forges calificaba a Edson Arantes do Nascimento (Pelé), no debe de leer muchos periódicos. Ha dicho de uno de Madrid que lo suyo contra la CUP debe poner en guardia a cualquier demócrata. Los otros tres diarios madrileños, como tantos, llevaban en portada lo mismo. Que la CUP no va a ir a la manifestación del sábado contra los atentados convocada por Ayuntamiento y Generalidad si va el Rey o el Gobierno del PP. A estos, que se huelen el sobaco, se descalzan en el Parlamento y reciben a Otegi como a Mandela, les parece que el Rey financia el terrorismo. Puigdemont, socio rehén, les ha pedido que se «replanteen» su «lamentable» decisión. El error está en que las cosas de la CUP salgan en las portadas y en las páginas de política, cuando deberían ir en las de varietés al lado de Beyoncé vestida de Palomo Spain.