TURISMO DE PANTALLA

Ahora que la huella de México anda por las calles de Málaga con el rodaje de la segunda temporada de la serie azteca 'La Reina del Sur', bien podría sonar en sus escenas una de las rancheras de María Dolores Pradera. La gran dama de la canción se nos ha ido con la misma elegancia con la que ocupaba el escenario. Siempre me llamó la atención su espigada figura y esa aparente fragilidad que contradecía con su voz poderosa y esos ojos traviesos que también canturreaban. María Dolores fue actriz antes que coplera. Participó en decenas de repartos de cine y teatro al comienzo de su carrera. Pero si en vez de los 40 y 50, hubiera empezado hoy seguro que también habría protagonizado series nuestras de cada día. Porque María Dolores fue en realidad artista, pero se dio cuenta de que con la voz llegaba más lejos. Y no me refiero solo al éxito.

La que antes era protagonista de películas y ahora acapara rodajes de series es nuestra provincia. A la 'La Reina del Sur', se unirá la semana que viene 'Brigada Costa del Sol', que se ambienta en los 70 y tiene como protagonista a una de las primeras unidades especiales que lucharon contra la droga en España. Viene bendecida por Telecinco, Warner y Netflix, aunque cuando se conoció este proyecto hace un par de años levantó una gran polvareda. Entonces se anunció como 'Costa del Sol' a secas y saltaron las alarmas. Sobre todo del sector turístico por vincular nuestro destino con la delincuencia. Se puede entender la reacción, aunque estuviera equivocada. Solo hay que ver lo que ha supuesto 'Fariña'. La crónica de una Galicia reciente que cambio el tabaco ilegal por un paraíso para los traficantes de coca. Un 'Narcos' a la española que no ha afectado al turismo. Más bien, todo lo contrario. Ya hasta se organizan rutas por las Rías Baixas y otros localizaciones galegas para conocer los escenarios de la serie.

Para evitar polémicas, Telecinco le ha cambiado el título a su ficción para poner el acento en los policías que se dejaron la piel y el alma en combatir la droga en nuestra tierra. Y ojalá que 'Brigada Costa del Sol' repita el éxito de 'Fariña'. Por el reconocimiento a esos agentes y a su historia de película. Y por su potencial para convertir espectadores en turistas. Parafraseando a María Dolores, que nos vaya bonito.