Trastornos

No sé quién estará más chiflado, si el 'pequeño Nicolás' o Puigdemont. El primero se ha adelantado con un informe médico (trastorno megalomaníaco). El otro puede encargarlo. A veces las cosas son lo que parecen. Aunque muchos no lo vean. ¿De verdad hay quién se ha molestado por el artículo del 'Times' sobre cómo ser español? Es un texto ruidosamente humorístico. Tendremos que poner sonrisas de gato de Chesire al escribir, igual que un letrerito en los publireportajes. A veces tampoco yo sé lo que leo o veo. ¿Me creo que Carmena se equivocó al votar en el pleno del Ayuntamiento salvando a Dancausa, delegada del Gobierno, de la reprobación prevista? «Creía apoyar la tecla verde del sí... No la tecleé con la fuerza suficiente». También puede ser que Comín dejara ver los mensajes de Puigdemont adrede. Aunque dé igual si Puigdemont está fuera del procés o majara. Hay otros dentro. En la cárcel y en el Parlament. Y el trastorno es colectivo.