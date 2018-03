Traslados sin conductor

En Semana Santa es aconsejable salir a la calle pero dejando el coche en casa, aunque la moda es que salga el coche solo y nosotros ya veremos. Ya hay coches circulando sin conductor en varias ciudades y los expertos aseguran que la conducción es más segura, a pesar del mortal atropello de una mujer el lunes en Arizona. Si todos los vehículos portasen las medidas de seguridad de estos coches habría muchos menos accidentes, insisten los especialistas. Si respetásemos las señales también, claro. Hoy empieza la primavera y pasado mañana la Semana Santa, aunque ya llevamos unos cuantos traslados. El lunes, día de su santo, fue trasladado Juan José al Hospital Clínico Universitario. Fueron necesarios ocho bomberos porque Juan José pesa trescientos kilos. Estas noticias no deberían destacarse en portada, porque se quitan las ganas de comer torrijas y las pastelerías hacen en marzo su agosto. En el gimnasio de la UMA se prepara físicamente a los portadores de tronos, no sé si los estudiantes extranjeros del programa Erasmus lo acabarán de entender, pero que se preparen para cuando empiecen a ver nazarenos. Estos días también se ha inaugurado un parque infantil con temática de Semana Santa y el ayuntamiento ha aprobado la creación de una escuela municipal de oficios cofrades, gracias a una moción del PSOE y a que la votación se produjo cuando un concejal popular abandonó momentáneamente la comisión.

La Semana Santa es una de nuestras semanas más grandes, tanto que se está convirtiendo en un mes grande. En Semana Santa se cambia la hora y debemos sincronizar nuestros relojes y nuestros itinerarios. A mí no me importa aparcar, el problema es encontrar un hueco. Me encantaría poder decirle a mi coche hasta luego, Lucas, y que él buscase aparcamiento mientras yo bajo al perro. Vamos avanzando, pero a veces retrocedemos, que es avanzar hacia atrás. Desde hace pocos años Málaga es una ciudad turística, pero las tradiciones son las de siempre. El centro se ha llenado de franquicias y las heladerías abren ahora todo el año. Para favorecer las tradiciones deberían dejar que los nazarenos den la vuelta al capirote para tomarse un cucurucho gigante. La explosión para los sentidos que es la Semana Santa dará paso a nuevas protestas de los mayores. Volvemos al principio y los que pueden darle la vuelta a esto no son los más jóvenes sino el consejo de ancianos. La última subida de las pensiones es de risa. Humillación, por jugar con el nombre de las cofradías. Pero los mayores son los que más votan, aunque no estén para muchos botes, y pueden darle a Rajoy La Cena. Ya le toca. Putin ha sido reelegido una vez más, y el presidente chino va a perpetuarse. Se espera por cierto estos días la caída de la estación espacial china 'Tiangong 1'. Viene sin conductor. No me gustaría que cayese en Arizona porque allí ya ha tocado la china. Pero aquí tampoco, que viene nuestra semana grande, aunque a muchos parece que se les está quedando chica.