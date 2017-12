La tradición más hermosa Maravillosos belenes llenan la capital y la provincia malagueña; representan lo que ocurrió una noche como hoy hace 2017 años...-Los históricos alumnos de la promoción agustina de 1948 volverán a reunirse el día 29.-Nuevo cónsul de Arabia Saudí en Málaga.-Zambomba de Honor para Antonio Cárdenas.-El recuerdo de Dani Rovira a Chiquito de la Calzá. ¡Feliz Navidad! PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 24 diciembre 2017, 09:54

Hoy es una noche especial. Mucho. Es Nochebuena. Una hermosa tradición con sabor agridulce, entre nostálgico e ilusionante, entre el disfrute de los que están juntos y el recuerdo de quienes estuvieron alguna vez y ahora miran con atención lo que hacemos desde unos horizontes mucho más infinitos. Es la noche en la que ocurrió lo que representan los belenes que inundan Málaga en una tradición que ha resistido al paso del tiempo y al peso de Papa Noël, que como saben nunca estuvo a dieta. Belenes como el de la Catedral, realizado por al Asociación Belenista de Málaga, que es una maravilla, o como los que exhiben las cofradías, o algunos colegios, o incluso hospitales y centros de trabajo. Como cada vez que estos Horizontes coinciden con la Nochebuena, cumpliendo otra tradición, se ilustran con el Misterio realizado por Juan Rosén en su casa taller, concretamente en el patio de María Santísimade la O, su Virgen de los Gitanos. Es, simplemente, una obra de arte.

Porque hay tradiciones que no caducan, que se cuidan con mimo. El tiempo las engrandece, nunca la minimiza. Cuando terminaron sus estudios en San Agustín, nada más y nada menos que en 1948, los padres de aquellos jóvenes malagueños hicieron una comida para todos los alumnos que habían terminado y les conminaron a seguir reuniéndose cada año. Del dicho al hecho, ya se sabe, hay un trecho. Pero aquí sí se cumplió. No han fallado desde hace 68 años. Cuando se fueron casando, se reunieron dos veces al año: en verano con las esposas y en Navidad (siempre tras la misa), solos. Con el paso de los años quedó solamente el encuentro navideño, además con una peculiaridad: siempre el 29 de diciembre salvo que cayese en fin de semana. Y un mismo esquema: Misa en San Agustín (oficiada desde hace años por el padre Laureano Manrique) y almuerzo después (en la Peña Juan Breva en los últimos años, porque su anterior presidente, Pepe Luque Navajas, es miembro de la promoción). El paso de los años ha ido menguando el número de los alumnos de la promoción del 48 y muchos de ellos dejaron de ir a tan consolidado acto de hermanamiento paulatinamente por «una causa de fuerza mayor, se murieron». Conocedores de tan hermosa historia, desde que se constituyó la nueva junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de Los Olivos-San Agustín, sus miembros decidieron unirse a los históricos del 48, para, al final, la misa del 29 de diciembre se ha instituido ya no sólo en la de la Promoción 1947-48 de San Agustín, si no también en la de los Antiguos Alumnos de San Agustín y Los Olivos. Y este próximo día 29, Fernando Guerrero-Strachan (alma máter junto al fallecido Agustín Moreno de aquella pléyade de zagales) y sus compañeros se verán con nuevas promociones para de nuevo cumplir con el deseo de aquellos padres. Será en Santiago, de forma excepcional este año porque San Agustín está cerrado esta semana, a las 13 horas. Reconocidos malagueños que han forjado la historia y el presente de Málaga formaron parte de aquella promoción tan singular. Desde hace 60 años se llevan reuniendo... Feliz Navidad.

La tradición consular de Málaga ha sido siempre muy importante. Esta provincia, por su peso internacional por ser segunda residencia de muchísimos ciudadanos de otros países, ha sido objeto de representaciones diplomáticas seculares. Por ejemplo, el hecho de que Arabia Saudí haya nombrado como cónsul de aquel país a un reputado diplomático con una conocida carrera profesional en su país, donde ha estado en cargos de importancia en el ministerio de Asuntos Exteriores, o en las embajadas saudíes en Holanda, Dinamarca y Dubai. Desde el día 11 de noviembre ocupa el cargo de cónsul en Málaga y por ello recientemente ha visitado a las distintas autoridades locales y provinciales, a quienes Ziad M. Al Atiyah, se ha ofrecido incondicionalmente para mejorar en lo posible no sólo la relación entre Málaga y Andalucía con Arabia Saudí, sino entre los dos países. Ziad se muestra encantado con su nuevo puesto por estar en Málaga, ciudad que conoce a la perfección, entre otras cosas porque es un enamorado de la historia de España, y especialista en uno de los temas que más le apasionan es el de la transición española, no en vano es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Yeda. «La bienvenida que me han dado los malagueños es maravillosa. Es un placer estar aquí, no un trabajo», señaló tras su entrevista con el alcalde Francisco de la Torre. Bienvenido y suerte en su nuevo cometido.

La Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, fiel a su nombre, mantiene la tradición de los villancicos con zambombas y panderos en la calle. A los pies de lo que era tan singular enclave urbano, hoy delante del Museo Municipal, renovaron la misma ante la sorpresa de no pocos viandantes y conductores, muchos de los cuales se sumaron a la fiesta. La asociación hizo entrega su Zambomba de Honor 2017. En esta ocasión, la distinción ha sido para Antonio Cárdenas por su año plagado de éxitos que han culminado hace unos días con la apertura de una nueva Canasta en Sevilla. Igualmente este año se concedió una Zambomba de Honor especial a la periodista Mari Luz Aguilar Galindo.

Tras el acto de entrega de las zambombas de honor, la pintora Conchi Quesada recibió su nombramiento como autora del cartel anunciador de la próxima Exaltación de la Mantilla. Los asistentes disfrutaron de una agradabilísima noche donde no faltaron los pestiños, los borrachuelos y el anís, y, por supuesto, los villancicos a cargo del coro 'Son de Málaga'.

Tradición es recordar a los que no están en estas fiestas. Lo bueno sería recordarlos siempre. Lo que hace constantemente Dani Rovira con su admirado Chiquito de la Calzá. Allá donde va, habla de él. En cualquier discurso lo recuerda. Y en sus actuaciones en el Alameda con la Fundación Ochotumbao, el ¡Gracias Chiquito! estuvo con él. Un recuerdo para Chiquito. Y para tantos otros como él.

Hoy es una noche especial. Mucho. Es Nochebuena. Momento de encuentro familiar. Momento de saludos, tristezas, nostalgias, risas, ilusiones... Noche de paz, noche de amor. Escribe en un villancico compuesto por el padre Laureano Manrique (uno de los históricos agustinos que participaron en la inauguración del Colegio Los Olivos), algo tan bonito como esto, en referencia al niño recién nacido:

Sean especialmente felices. Disfrutemos... Feliz Navidad.