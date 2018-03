TERESA PORRAS VERSUS LA FERIA DEL CENTRO El Ayuntamiento quiere obligar a las casetas del real a abrir a las doce del mediodía para competir con el casco urbano JAVIER RECIO Málaga Domingo, 18 marzo 2018, 10:20

El Ayuntamiento de Málaga al fin se ha quitado la careta para ir contra la Feria del Centro. Y lo ha hecho en los prolegómenos de la Semana Santa, la otra gran festividad que se celebra en la capital. Está decidido a darle otra vuelta de tuerca para intentar cargársela del todo. Este año, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, quiere obligar a las casetas del real a que abran a las doce del mediodía. Se ve que tiene muchas luces para el montaje navideño, pero muy pocas para los de la feria, pues aún no se ha enterado de cuál es la preferida para los malagueños y los miles de visitantes que vienen a disfrutar de la misma. Hasta ahora podrían hacerlo, aunque muy pocas abrían a esa hora, debido a que no hay casi nadie durante el día en la solanera del Cortijo de Torres. Pues bien, en la ordenanza que quiere modificar diseña una feria más diurna que nocturna, más que nada porque además de exigirles por un lado que abran a las doce del mediodía les permite que puedan adelantar la hora del cierre de las seis de la mañana a las dos de la madrugada. La intención no puede estar más clara. Mientras tanto, en la Feria del Centro la hora de cierre es a las seis de la tarde, un horario completamente infantil. La competencia entre ambos recintos es muy desigual. No se entiende muy bien por qué se quiere maltratar a la feria por la que destaca Málaga, que fue la primera ciudad andaluza que apostó de una manera clara por llevar la fiesta a las calles de su centro urbano. Y no se entiende tampoco que esta concejala le dé la espalda cuando fue ella precisamente la que consiguió revitalizarla un poco tras años de completo abandono con la celebración de conciertos en varias plazas del casco urbano. Esa idea fue muy bien recibida, aunque para ser justos hay que apuntar que los grupos los pagan los hosteleros de la zona o alguna empresa patrocinadora, como es el caso de Cervezas San Miguel. Porras parece empeñada en sevillanizar la feria de Málaga, pues quiere llevar el ambiente a los paseos de caballistas y carruajes en Cortijo de Torres, como ocurre en la ciudad vecina. Lo lleva intentando, y fracasando, varios años. Por eso ahora quiere dar un paso más al obligar a los caseteros a abrir desde el mediodía. Ya no van a disimular más con el centro. Es legítimo que se quiera apostar por un recinto de feria frente a otro, aunque el modelo sea básicamente el mismo. En ambos sitios la gente hace cosas muy parecidas: comer, beber y bailar. Pasárselo bien en definitiva. Para eso no es necesario ni mejor que se tenga que ir vestido de una determinada manera ni que se tenga que escuchar una determinada música. Lo que habría que pedir al menos es que hubiera igualdad de condiciones para que cada feria compita sin desequilibrios. No se puede hacer una feria teniendo en cuenta las presiones de la gente a la que no le gusta la feria. Y eso es lo que está pasando en los últimos años en Málaga. Pasaría lo mismo con la Semana Santa. Hay muchos vecinos que no la quieren ver ni en pintura, pero eso no provoca que el Ayuntamiento no haga todo lo que tiene que hacer para que se pueda desarrollar sin problemas. Se cortan calles, se producen desvíos, se refuerzan las medidas de seguridad. Y todo porque gusta a la mayoría y genera un gran movimiento económico. Claro que molesta, pero a nadie se le ocurre llevar los desfiles de las cofradías a un procesionódromo. Y sin duda habría gente que desearía este traslado. Pero no todo es criticable con esta medida que quiere sacar adelante Teresa Porras. Va a conseguir doblar el uso de esos terrenos. Los 800.000 metros cuadrados de la feria se van a poder utilizar nueve horas más al día durante... nueve días. ¡Qué pasada! Y mientras tanto se quiere meter con calzador el nuevo hospital en 76.000 metros cuadrados de una zona como es la del Materno que está saturadísima. Si es que no tenemos remedio...