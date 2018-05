Yo a Teresa Porras me la imagino con un club de fans en la puerta de su casa, esperando todas las mañanas a que salga para ir jaleándola hasta el Ayuntamiento: 'Esa Tere, esa Tere eh eh'. O eso o llegando hasta la misma escalinata de la Casona del Parque a bordo de un camión de recogida, como una limasera más, con su correspondiente chaleco reflectante.

Solamente así encuentro cierta explicación a algunas de las declaraciones que hace, con las que no sólo se gana un aluvión de críticas de la oposición y se convierte en la protagonista de todos los titulares, sino que aporta material impagable para memes varios. Dudo de que se arrepienta mucho luego. Lleva en política toda la vida, así que tiene que ser bastante consciente de las consecuencias de lo que dice delante de un periodista.

Con Francisco De la Torre forma un gran dúo. Son como el yin y el yang del populismo del equipo de gobierno: Él, educado, sobrio, saludando y estrechando la mano uno a uno a los 225 asistentes del acto que toque y recordando los nombres de muchos, incluso, en un alarde de memoria, haciendo referencia a alguna conversación que ha tenido con ellos; reflexivo, en permanente revisión de todos sus compromisos y convicciones (eso que le lleva al sí pero no). Y ella, pues en la otra orilla contraria. Es nuestra concejala del pueblo, esa capaz de decir en voz alta cualquier cosa políticamente incorrecta sin despeinarse. Y si luego hay que rectificar, pues se rectifica también. Sin despeinarse. Porque eso hay que reconocérselo, que es capaz de decir una cosa, como cuando afirmó que en la Feria había «niñas que iban con las bragas en la mano para que se les secaran», provocar un aluvión críticas, decir que se han sacado de contexto y quedarse tan ancha. Para eso hay que valer.

Su último 'hit' ha sido su explicación a Pilar R. Quirós, que no pierde ripio de lo que se mueve en La Casona, de por qué se producen las 'natas' en las playas de Málaga al más puro estilo de Jesulín de Ubrique en 'esto es como un toro': «Cuando vamos a la playa, nos echamos la cremita y al mezclarse con la arena arcillosa se crea la espuma, no es 'nata' es como la espuma del caldo de puchero». Le faltaba la música de «tú me das cremita, yo te doy cremita...» De aquí a descubrir el origen de los agujeros negros hay un paso. Hasta le podría haber quedado un poco poético de haber trabajado eso de hablar de espuma y de mar, pero parece que no es su género favorito.

Igual que Albert Rivera ve españoles, ella ve votantes y fans y a ellos dedica sus frases lapidarias. Mal no le va, desde luego. Qué gran modelo de empoderamiento se ha perdido para el feminismo de haber salido de otra forma. Llegó al Ayuntamiento con Celia Villalobos y De la Torre ha contado con ella en todos sus equipos de gobierno, cada vez con más poder y seguramente a muchos de sus críticos no les importaría tener a alguien con ese perfil. Ella lo vale.