El tebeo de la corrupción

Si hablamos de tomates, raf significa resistente al fusarium (una especie de hongo). Raf también es el historietista autor de 'Sir Tim Tim O'Theo' y 'Doña Tecla Bisturín, enfermera de postín'. Si lo ponemos en mayúsculas, tenemos la Real Fuerza Aérea Británica (Royal Air Force). Francisco Granados, recaudador de dinero negro para el PP entre constructores de confianza, dice que las siglas de su pulquérrima agenda no significan lo que parece. La Guardia Civil sostiene que 'ME' es el pronombre mí en inglés (se referiría al dinero que se quedaba, que era mucho). El líder púnico asegura que es Municipios Estratégicos. Y que JLM no es Javier López Madrid sino Juntas Locales de Madrid. Después de que 'el Bigotes' haya asumido con todo su mondongo ser el bufón de la corrupción, Granados no se iba a quedar atrás. Raf también era el autor de 'Doña Lío Portapartes, señora con malas artes' y de 'Don Pelmazo Bla, bla, bla y las mil latas que da'.