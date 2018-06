Teatro del Soho, segundo acto La Tribuna El interés del Colegio de Arquitectos por el expediente de la licencia de obra que transformará el Teatro Alameda ha puesto en evidencia las debilidades de los procesos administrativos en la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Málaga FRANCISCO SARABIA NIETO Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga Viernes, 29 junio 2018, 01:21

El interés del Colegio de Arquitectos por el expediente de la licencia de obra que transformará el actual Teatro Alameda en el Teatro del Soho ha despertado una polémica ajena al promotor del proyecto y ha puesto en evidencia las debilidades de los procesos administrativos en la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Málaga. El dilatado trámite de cualquier expediente en la Gerencia de Urbanismo despierta entre los responsables del ente municipal miedos e inseguridades de estar a la altura y responder al inversor como se espera de un ayuntamiento moderno. Es en casos como este cuando un inversor, probablemente sin pedirlo ni saberlo, es situado en el foco de todas las cámaras por ser el promotor de un expediente casualmente ágil en su tramitación.

Vaya por delante nuestro incondicional afecto y respeto por Antonio Banderas; cómo no sentir simpatía por alguien que lleva el nombre de Málaga por el mundo y que, además, aporta riqueza y negocio como lo hace en el caso del centro de artes escénicas que se ha anunciado para el Soho. Cualquier malagueño debe prestar su apoyo a iniciativas de este tipo que consolidan el papel relevante que nuestra ciudad está llamada a desempeñar en el contexto internacional en las próximas décadas.

Es tarea del equipo de gobierno municipal favorecer la generación de riqueza y la implantación de negocios y empresas en nuestra ciudad. Sin embargo, cuando esas gestiones exceden de la mera actividad política y pasan a incidir sobre procedimientos reglados sembrando la duda sobre la imparcialidad de la Administración, ponen en cuestión la idoneidad de todo el proyecto, arriesgando incluso la inversión prevista. No siempre contando con la complicidad del inversor, algunos responsables políticos se ven en la necesidad de 'dinamizar' la tramitación interna de determinados expedientes para ocultar una realidad tozuda y muy difícil de explicar al ciudadano: la excesiva lentitud de los trámites administrativos. El tiempo de trámite que se necesita para un expediente de Obra Mayor, que incomprensiblemente sobrepasa el año de duración, en ocasiones empuja hasta caer en la tentación de elegir el atajo de la Obra Menor, justificada en dudosas interpretaciones y ausencias de información, a veces deliberadas, que dificultan la labor de los técnicos municipales en el desempeño de sus tareas. Todos suponemos que el proyecto del Teatro del Soho no necesitaría este tipo de apoyo institucional si los trámites fuesen los razonables. Un falso apoyo y dedicación de recursos públicos hurtados al resto de los ciudadanos que, obligados, asumen las disfunciones de la administración y esperan pacientemente su turno sin saber cuántos expedientes son 'dinamizados' para mejor honor de inversores preferentes y que no ayudan a la normalización del resto de expedientes.

Nuestro interés por conocer los pormenores del expediente en cuestión no tiene otra finalidad que estar al corriente de cómo, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, se están interpretando los criterios en relación a las obras de reforma que, debido a la gran variedad posible, no son fáciles de normalizar y encuadrar en los protocolos de la administración local. Habitualmente muchas cuestiones a evaluar quedan sujetas a criterios interpretativos internos que los profesionales vamos conociendo a la vez que se nos presentan en trabajos propios; se nos ofrece una obra que puede cubrir gran parte del espectro posible. Por otro lado, este caso demuestra que a un expediente se le puede conceder licencia de obra en un mes. Se solicitó el 14 de febrero y se le concedió licencia el 15 de marzo, incluyendo el preceptivo informe del Cuerpo de Bomberos, por lo que puede servir de ejemplo en la más que segura voluntad de la Gerencia de agilizar los trámites de licencia, estaremos atentos. Desde el Colegio de Arquitectos ofrecemos al Ayuntamiento de Málaga la colaboración institucional que esté a nuestro alcance con la finalidad de agilizar la resolución de los expedientes administrativos.

Los arquitectos de a pie, como profesionales del sector, somos los permanentes y continuados sufridores de las dilaciones administrativas, contando con la posibilidad del derecho al pataleo como única arma de defensa propia. Sin embargo, al trasladar nuestras quejas somos increpados desde determinadas tribunas de prensa de pretender ahuyentar a los inversores y de estar en contra del progreso. Se nos tacha de utilizar intereses de empresarios particulares en nuestra lucha contra la Gerencia. Para esta llamada de atención que se nos hace, se usa sin el más mínimo rubor la figura pública a defender como reclamo de la atención ciudadana, con la ingenua intención de monopolizar el importante capital sentimental que esta figura atesora, para situar al Colegio de Arquitectos en una incómoda posición de debilidad. Será difícil conocer si tanta exposición mediática de nuestro insigne conciudadano no termina enturbiando el proyecto, el tiempo lo dirá. Ojalá que no.