De todas las genialidades que salen de la boca de Groucho Marx cuando encarna el personaje de Rufus T.Firefly en la película 'Sopa de Ganso', quizá sea «¿Sabe que no ha parado de hablar desde que he llegado?, La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos» la que inspiró el nombre de una banda de Aranjuez compuesta por Víctor Cabezuelo (voz y guitarra), Julia Martín-Maestro (batería), Carlos Campos (guitarra), Miguel de Lucas (bajo) y Rodrigo Cominero (teclados). La primera vez que escuché hablar de ellos anunciaban su disco en una emisora de radio y solo entendí la primera parte de su nombre, confundiéndolo con el de Rufus Wainwright. Unos acordes bastaron para salir de mi confusión, Rufus T. Firefly eran cinco chavales de Aranjuez que sonaban a Radiohead queriendo ser ellos mismos. Han llamado a su nuevo disco 'Magnolia' y como en la película de Paul Thomas Anderson, después de escucharlo parece que van a llover ranas del cielo. Ni el público ni la crítica han sido ajenos a lo bien que ha evolucionado la banda desde que se formó hace once años y que con este nuevo disco, al estilo de Tame Impala, con letras dedicadas a la defensa del arte, el amor y la naturaleza y repleto de referencias cinematográficas que van desde Pulp Fiction a Mi Vecino Totoro, han conseguido convertirse en imprescindibles para las agendas de festivales de este pasado verano con su impecable directo.

Alejados del método Estivill, practican la idea de que siempre es mejor defender que atacar, sus canciones son un claro ejemplo de su mensaje de amor, con ellas rinden homenaje a la belleza que ha pasado por sus vidas al estilo de los años setenta, muy cerca de Led Zeppelin. Dudo que haya algo más psicodélico en estos tiempos que corren.

Será muy agradable recibirles el viernes 20 de octubre en la Sala La Trinchera, sobre todo después de la decepción sufrida por cancelación del concierto de Nik West sin explicaciones coherentes, porque ahora más que nunca, necesitamos volver a recuperar la confianza.