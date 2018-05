Los premios en los torneos de Grand Slam pueden haber igualado a los sexos, pero a la naturaleza no hay quien la iguale. Serena Williams no empezó como cabeza de serie en Roland Garros. Ha perdido puestos en el ranking de la WTA por haber tenido una hija. Algo a lo que nadie la obliga. Kim Clijsters, que también fue madre, dice que debería haber sido cabeza de serie pero que cuando vuelves de una lesión tampoco lo eres. Que sería una buena manera de promover que las mujeres formaran una familia y luego volvieran. Lo que necesitan las mujeres en general, tenistas o no, es igualdad de oportunidades, igualdad de salario, permisos por nacimiento y buenas guarderías. Y si se está produciendo un suicidio demográfico, los gobiernos deberían asegurar esas necesidades (son las de sus países). Pero que no me vengan con que ser o no cabeza de serie en un Grand Slam tiene que ver con la discriminación. Bastante se ha conseguido con los premios.