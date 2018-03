SEÑORAS IMPONENTES

Es posible que dos mujeres imponentes ganen mañana un Oscar a la mejor actriz: Frances McDormand y Allison Janney (esta como mejor secundaria). Dos mujeres imponentes que no imponen por su belleza, aunque Janney parece compartir los genes prodigiosos que también gasta Angela Basset. 60 años tiene McDormand y 58, Janney. Esta es alta; la otra, fea. Pero una fea tradicional (no fea atractiva como Ellen Barkin). A McDormand la ves en 'Fargo' ahora y es como si se hubiera 'lolagaosizado'. Eso es bueno. Lola Gaos fue nuestra Frances McDormand antes de que supiéramos quién era Frances McDormand.

Otra alta e igualmente imponente es Christine Baranski, a la que también veremos la madrugada del domingo al lunes. A ella, en la segunda temporada de 'The Good Fight', que Movistar Series estrena a la vez que en EE UU. Frances y Allison van ahora de cine, pero son muy televisivas. La alta bastante más por su C.J. Cregg de 'El ala oeste'. Pero también la fea. Siendo fetichista, me quedo con su participación en 'Canción triste de Hill Street' (qué ridículo sigue siendo este título español). Sin fetichismo (o con) me quedo con 'Olive Kitteridge', la miniserie que hizo en HBO. Hizo, hizo. Compró los derechos de la novela de Elizabeth Strout, embarcó a la guionista Jane Anderson y a la directora Lisa Chodolenco y convenció a la HBO, siendo ella creadora, productora ejecutiva y adusta protagonista. Cómo era aquella frase cuando se encuentra con Bill Murray: «Estoy esperando a que se muera el perro para pegarme un tiro».

Ni Frances McDormand ni Allison Janney salen en 'Call me by your name', otra de las películas oscarizables. Es todo tan bonito que da risa. He visto 'Fariña'. Me gusta mucho. Ese Terito anda entre La Rochefoucauld y Onassis. Y Sito Miñanco, ay (ay, Javier Rey). Algunos dicen que 'Narcos' ha hecho atractivo a Pablo Escobar. 'Fariña' es 'Call me by your name' en Galicia. Aunque ni contrabandistas ni narcos lean 'El Heptamerón'. Y mucho menos en alemán. La madre de Tonya Harding (Allison Janney) habría dado una hostia a la madre de Elio (la del 'Heptamerón' en alemán).