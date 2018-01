¿Es seguro?

Una amiga se perdió volviendo a Madrid desde la sierra. Paró en una gasolinera y le dijeron que fuera por la Avenida de los Poblados. «¿Eso es peligroso?». Le sonaba a chabolas. Un hombre no lo habría preguntado. Rita Maestre no es capaz de justificar que su Ayuntamiento haya encargado un estudio sobre el impacto de género del soterramiento de la M-30. Veo la expresión «de género» y tiendo a continuar con «tonto», pero claro que hay un impacto para las mujeres en el urbanismo o en las carreteras. En 'Citizen Jane: Battle for the city' (2016), documental sobre la lucha de Jane Jacobs contra Robert Moses, cacique del urbanismo en Nueva York, una señora defiende que no destruyan Greenwich Village: «Las mujeres podemos caminar a las tres de la mañana porque los hombres que están en los bares nos protegen». ¿Hay gente a todas horas en la M-30 soterrada? ¿Se puede considerar un sitio seguro? Pero esto no es más que una auditoría al PP.