Voltaje La recomendación de su señoría Una jueza es la responsable de la mejor campaña de marketing editorial de los últimos años TXEMA MARTÍN Viernes, 23 febrero 2018

Hay quien sigue sin entender que lo mejor que se puede hacer ante algo que no nos gusta es ignorarlo porque casi todos los días tenemos ejemplos del 'Efecto Streisand': el fracaso de la censura en el medio digital que se produce cuando el intento de ocultar cualquier obra termina de forma inevitable por señalarla y publicitarla, amplificando precisamente aquello que se pretende silenciar. No ha sido el único caso de la semana, pero sí el mejor, el paradigma: las medidas cautelares que ha tomado una jueza para proceder al secuestro legal del libro 'Fariña' del periodista Nacho Carretero lo ha convertido en un verdadero fenómeno editorial.

El secuestro de este libro parece a todas luces inoportuno. En unas 360 páginas llenas de nombres propios y de datos, sólo hay alusiones al demandante en un párrafo y en una nota al pie, donde se relatan hechos que hasta el juzgado que sobreseyó la causa por defectos de forma y suspensión de pruebas considera probados (en lo único que erra es al decir que fue alcalde por AP o el PP, ya que según parece se presentó por partidos independientes). Se trata además de una medida que tiene poco o nada de cautelar, porque llega tarde. La primera edición del libro fue lanzada en septiembre de 2015, la denuncia se puso en 2016. Dos años después y tras miles de ejemplares vendidos, ya convertido en el mayor éxito de su humilde casa editorial, la décima edición está en la calle con los que por ahora serán los últimos 10.000 ejemplares. Hasta que este señor que fue nombrado alcalde en una cárcel no aporte diez mil euros no se procederá a la retirada efectiva de las librerías. Por ahora no sería prudente imprimir más ejemplares. Como cabía esperarse, el 'stock' ya se está agotando en muchas librerías. La incógnita es saber qué ocurrirá con la edición electrónica: la única vez que se han retirado libros de forma remota en los lectores electrónicos fueron, cosas de la vida, '1986' y 'Rebelión en la granja' de George Orwell. En Amazon, donde 'Fariña' sigue disponible de manera intocable por 8 euros, se despachan 10 ejemplares por minuto: es con diferencia el libro más vendido de la semana. El comentario más votado de su página de venta, escrito por un usuario llamado jc, dice así: «He leído parte del libro y me ha parecido bien documentado y con datos y conclusiones muy relevantes. Muchas gracias a su señoría por la recomendación, se agradece». En las demás reseñas abunda el mismo estilo. Con esta medida, la jueza de Collado Villalba se convierte en la responsable de la mejor campaña de marketing editorial de los últimos años. No podemos descartar que lo haya hecho a propósito. Tenemos por lo tanto tres factores de decadencia además de la censura: la moda de que todo tiene que pasar por los juzgados, la lentitud de la justicia y la flemática adaptación al libro electrónico, que a algunos todavía se nos resiste.