Yo me bajo antes de la próxima. ¿Y usted? En los autobuses nocturnos de Vigo las mujeres pueden decir al chófer dónde quieren parar dentro de la ruta (donde la discoteca o su casa les quede más cerca). Una medida que piensa de verdad en las mujeres. Las plataformas feministas, valorando la buena intención, recuerdan que el foco debe ponerse en los agresores y no en las víctimas (piden que haya más policías, más luz, más educación en el respeto). Pasó lo mismo cuando al Ministerio del Interior se le ocurrió dar consejos (no hacer auto-stop, no caminar por descampados, no exhibirse en casa con las cortinas abiertas...). Y ocurrió fuera cuando Chrissie Hynde contó que la habían violado («Si voy por ahí en bragas y borracha, ¿de quién es la culpa?»). Demonios, no se trata de trasladar responsabilidades. Se trata de la fea realidad. Hay que cuidarse y estar en alerta permanente, guste o no. Cómo poner pegas a un ayuntamiento sensible.