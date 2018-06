Otro Mr. Proper

Cristina Cifuentes forjó su imagen distanciándose de la corrupción. La llamaban Miss Proper. Luego su imagen acabó en un cuartucho. Con mucho más aspecto de Mr. Proper (o Don Limpio) ha llegado Luis Rubiales a la Federación de Fútbol. Qué escándalo, se ha encontrado con un viaje cerrado a Rusia para 155 personas a 13.000 euros por cabeza. Se pasa por San Petersburgo, donde no juega la Selección. Está enfadadísimo. No es contrario a que viajen patrocinadores, familiares y directivos, pero ve despilfarro. Esto se va a acabar. José Ramón de la Morena le ha recordado que otras veces el invitado era él. También ha dicho que los billetes de avión no están emitidos. La corresponsal de 'Le Monde' ha revelado que en el PDeCAT y la Generalidad le dijeron que a cambio de su apoyo al procés tendría publicidad institucional. «Así funcionan las cosas aquí». Las cosas funcionan así en todos sitios hasta que dejan de hacerlo. Pero menos aspavientos.