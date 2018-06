En 2011, Fernández Vara acusó a José Antonio Monago de tener un programa político más cercano a 'El programa de Ana Rosa' que a un programa de gobierno. Los prejuicios. De Màxim Huerta dicen que ha sido tertuliano de corazón. No ha sido tal cosa, a no ser que a la propia Ana Rosa se la considere lo mismo (y mira, a Oprah la quieren de presidenta). Ha copresentado y sustituido a la jefa. Me preocupa más que el ministro de Cultura tuviera un programa llamado 'Destino de película' y desde la azotea del Empire State Building de Nueva York citara 'Algo para recordar'. No 'Tú y yo'. ¡'Algo para recordar'! El fútbol y los toros no le gustan. Como cinéfilo es Remington Steele. Según una leyenda telecinquera, Màxim Huerta estuvo en la órbita de presentar 'Un tiempo nuevo' y Vasile dijo que por encima de su cadáver. ¿Quién parece más capaz? ¿Vasile o Sánchez? Ahora, no veo por qué Pedro Duque va a ser mejor ministro que Màxim. Los prejuicios.