Polvo de estrellas

Que los niños viniesen de París permitía a los padres y madres eludir temas espinosos, pero a ver cómo salen de esta: los científicos afirman que venimos del polvo, aunque sea de estrellas. Lo ideal es explicar todo con claridad y sin enrollarnos demasiado, entre otras cosas porque al explicar un sí o un no en cuatro folios nos perdemos en digresiones y no vamos al meollo, o sea: nos ponemos pesados, más todavía. Los científicos han descubierto dónde se formaron los elementos más pesados del Universo, pero no se refieren en ningún apartado de su estudio a Puigdemont y otros protagonistas de nuestra historia recientísima. Algunos están llegando a tal punto de hartazgo que desean que a Cristiano Ronaldo le salgan más hijos para que los titulares ¡deportivos! desplacen los políticos. En realidad noticias hay para parar un choque de trenes, como el big bang que estalló en la estallada Somalia y los incendios que nos están quemando Galicia y Portugal. Arde Galicia y se enciende la estelada Catalunya, a pique de estrellarse, con lo bien que iba. El gallego Rajoy Brey acostumbraba a hacerse el sueco y ahora el catalán Puigdemont se hace el gallego. Entiendo que Rajoy Brey le haya requerido una aclaración, pues yo mismo estuve a punto de requerírsela. Tras escuchar la declaración en la radio, telefoneé aturdido a una amiga catalana y le pregunté ¿os habéis independizado entonces?, y me contestó ostras, yo qué sé. Con las respuestas de Puigdemont, Rajoy está leyendo más de lo que suele, y así no hay quien termine el 'Marca', el diario que el presidente confiesa leer. Seguro que Rajoy sabe que el Málaga tiene un punto valiosísimo, aunque sólo sea uno, y seguro que Puigdemont se acordó de nosotros cuando en la segunda jornada nos ganó el Girona, su equipo. Menos mal que nos queda el baloncesto, con el poderosísimo Unicaja y con el explosivo debut del Unicaja femenino.

Si hablamos de choque de trenes ninguno como el que se ha producido entre dos estrellas de neutrones en una galaxia cercana. Con lo de cercana ya me entienden. Lo inaudito es que el choque se ha producido ante la atenta mirada de tres mil científicos, entre ellos el malagueño Castro Tirado. Este descubrimiento es de Premio Nobel, pero a ver quién encuentra un escenario donde puedan subir tres mil científicos. Se podría alquilar La Rosaleda, y con las ganancias hacer algún fichaje. El choque no se ha podido ver desde España, no porque estuviésemos pendientes de otros choques, sino porque estaba muy bajo en el horizonte; pero sí pudo verse a través del telescopio español Bootes, que está en México. Los científicos dieron botes de alegría y es un consuelo saber que al menos una parte de la humanidad está contenta. Nosotros, mañana, cuando el horizonte baje de nuevo, seremos testigos de otra carta del president al presidente. Qué buena letra tienen los políticos. Hemos sabido que la renta andaluza es más de dos mil euros menor que la del resto de España. Nuestras letras duelen más. A ver quiénes son los privilegiados.