¿Policía represiva?

Hasta el pasado domingo la tensión en las calles de Cataluña se había mantenido soterrada salvo incidentes aislados. Pero el 1-O la crispación estalló y asistimos a un desafío al Estado de Derecho que pasó de la retórica a los hechos. Policías y algunos ciudadanos enfrentados, acusaciones gruesas de represión desmedida, ¿a quién le asiste la razón? Las fuerzas de seguridad «tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana» (artículo 104.1 de la CE); por su parte la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5.2.c) establece que «en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance». En un auto el TSJC ordena a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales del 1-O y requisen el material electoral que encuentren en los mismos. Sobra recordar, por notorios, los antecedentes relativos a la prohibición por el TC del referéndum de autodeterminación. Millares de personas son llamadas a desafiar a la ley y a los jueces, acuden, las fuerzas de seguridad intentan hacer cumplir las órdenes que reciben y los afectados no atienden los requerimientos y quieren impedir que cumplan la citada orden. ¿Qué deben hacer las fuerzas de seguridad? Conforme a la citada ley deben actuar sin demora «cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable». Estas apreciaciones se deben realizar in situ, y de hecho en algunos «centros electorales» no hubo incautación de material electoral debido, quizás, a que el mando de la fuerza pública valoró las circunstancias concretas y que los daños a personas y bienes podrían ser superiores al mero hecho de la culminación de una ilegalidad. En cualquier caso, la actuación policial debe estar presidida por la «proporcionalidad»; no cabe una intervención similar ante una reacción violenta que ante concentrados pacíficos y nunca puede generar un daño superior al bien que pretenden tutelar. Que la policía decida no intervenir no quiere decir que reuniones prohibidas no generen responsabilidad y sanciones conforme a la legislación vigente reguladora del derecho de reunión y de la seguridad ciudadana.

Por tanto, las fuerzas de seguridad actuaron el 1-O de manera diversa, con intervenciones o sin ellas, conforme a las circunstancias de cada caso, y en ambos supuestos conforme a la legalidad siempre que se respetaran los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y no se incurra en delitos. La documentación gráfica, atestados, informes, denuncias y actuaciones judiciales determinarán si en algún caso hay que depurar responsabilidades disciplinarias o penales, pero tengo claro que descalificar de manera indiscriminada la actuación policial como «represión fascista» y otros disparates, es simple y llanamente mentira, la que «repetida mil veces se convierte en una realidad» (Joseph Goebbels)