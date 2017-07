El pleno de la contención OSP no da pistas sobre su posible golpe de timón durante el pleno de julio, en el que se suprimió por acuerdo de junta de portavoces y a instancias del equipo de gobierno el turno de ruegos y preguntas, donde históricamente los ediles se explayan en dimes y diretes NIEVES CASTRO Marbella Sábado, 29 julio 2017, 10:55

Para qué lo vamos a negar: el interés ciudadano en este pleno trascendía el orden del día. A las puertas de una posible moción de censura auspiciada por el Partido Popular y Opción Sampedreña para desalojar al socialista José Bernal de la Alcaldía, palabras y gestos fueron analizados con detalle por los asistentes, incluidos, claro, los periodistas que cubrieron la sesión ordinaria de este mes de julio, la última antes del receso de agosto. Sabedores de la expectación concitada, todos los concejales se mostraron más moderados que de costumbre en sus intervenciones. También en sus gestos. Y el debate no alcanzó las acaloradas cotas a las que se nos tiene acostumbrados. Tampoco hubo terreno para ello. Por acuerdo de Junta de Portavoces la sesión se cerró sin el habitual apartado de Ruegos y Preguntas, donde los ediles suelen explayarse en dimes y diretes, hasta el punto de que algunos cronistas opinan que es la parte más interesante de las sesiones. Según ha podido saber este periódico, la eliminación ayer de este apartado -la primera vez, al menos, en los últimos diez años- se adoptó a propuesta del equipo de gobierno.

El inicio del pleno, no obstante, dio pie a pensar que habría lugar a la elaboración de esa 'otra crónica', al margen de la política, centrada en gestos y complicidades por parte de PP y OSP. Nada más lejos de la realidad. Jugó al despiste el saludo inicial entre Rafael Piña (OSP) y Ángeles Muñoz (PP). El vicepresidente de Opción Sampedreña se acercó a la bancada popular poco antes de que arrancará el pleno e intercambió algunas frases con la lideresa popular a ojos de sus socios de gobierno (PSOE e IU). Los reporteros gráficos inmortalizaron la escena, impensable, durante la etapa como alcaldesa de Muñoz, donde ambos protagonizaron agrios desencuentros.

Ya en liza, durante el pleno, los ediles de OSP evitaron hacer uso de la palabra. Las intervenciones de ambos concejales así como sus gestos de expresividad fueron escasos en un pleno donde Opción Sampedreña no llevó ninguna propuesta como grupo municipal (contención especialmente reseñable en el caso de Piña, que cuenta con una personalidad expansiva). Aunque no fallaron a sus socios de gobierno en el punto fundamental del urbanismo, para que el PGOU del 86 incluya las lindes históricas, sí propiciaron con su abstención que saliera adelante una moción del PP relativa a la puesta en marcha de un plan para reflotar Puerto Banús, que incluye medidas para frenar el turismo 'low-cost'. Esta moción prosperó gracias a la abstención de los dos ediles sampedreños después de que CSSP-Podemos la votará negativamente, en línea con PSOE e IU, al considerar «clasista» cualquier intento por poner veto a los turistas que viajan escasos de presupuesto. De hecho, en ese punto se escucharon reproches al PP, pero de las formaciones que votaron en contra, porque OSP declinó hacer uso de la palabra para explicar el sentido de su voto. «Desde hace años se da prioridad al desarrollo de clubes de playa y hoteles de cuestionable reputación -dijo Victoria Mendiola (CSSP-Podemos) en referencia a la etapa del PP-, y este tipo de establecimientos lo que acaban fomentando es un turismo decadente, que ha sido la causa de muchísimas denuncias vecinales. Precisamente los hechos ocurridos han sido desarrollados por personas de alta capacidad económica que les importa un carajo todo y no respetan a la policía». En términos fuertes se refirió al asunto también Javier Porcuna (PSOE), quien justificó la negativa de su grupo a apoyar al PP con una frase lapidaria: «No vamos a permitir que vomiten su bilis sobre Marbella y San Pedro». Los aludidos no perdieron la compostura. «Magnífica encíclica papal», se limitó a contestarle Manuel Cardeña (PP).

Núñez (Podemos): «Lo que nos diferencia de OSP es que no estamos dispuestos a gobernar con cualquiera»

OSP también se abstuvo en la segunda y última moción presentada por los populares al pleno, consistente en un plan de mantenimiento para los mercados municipales de Marbella y San Pedro que fue aprobada con el apoyo de CSSP-Podemos, por lo que en este caso el sentido del voto de Opción Sampedreña no fue determinante. Tampoco en este caso OSP hizo uso de la palabra.

Los ediles hicieron uso de ella sólo tres veces, y en dos de ellas el debate terminó en roce con Podemos. Al hilo de la piscina olímpica que pide la formación morada para el municipio, Piña subrayó las reuniones promovidas desde la Tenencia de Alcaldía de San Pedro que preside, tanto con los clubes como con Supera -empresa concesionaria de la gestión de la piscina de San Pedro-, en pos de mejoras. Y en este punto reprochó a Podemos una vez más que lance una propuesta sin asumir «el desgaste que supone gobernar». No se acogió bien el reproche en las filas de la formación morada. Era de esperar. «Lo que nos diferencia de OSP es que no estamos dispuestos a gobernar con cualquiera», le espetó José Carlos Núñez, 'Kata', en alusión a un presumible golpe de timón de esta formación para devolver la Alcaldía a los populares vía moción de censura. Piña negó con la cabeza y Osorio mantuvo su cara de póker. En la tercera y última intervención del grupo sampedreño también se vislumbró cierta tensión entre ambas formaciones. Se discutía la propuesta de CSSP-Podemos para que el equipo de gobierno publique en la web municipal las cuentas de todos los grupos -en la actualidad no aparecen ni las correspondientes a la formación morada, ni al PP, ni las de OSP, pese a que los tres partidos aseguran haberlas entregado-. Aunque éstos le aprobaron la moción, Osorio no pudo evitar el comentario: «Ya lo he dicho una infinidad de veces, la transparencia no llegó con CSSP, creo que todo se debe a una descoordinación y a la ausencia de un protocolo». Así excusó el edil sampedreño la gestión de sus socios de gobierno en este sentido. En todos los demás, ninguno de los protagonistas ofreció ni una sola pista.