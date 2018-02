El pintor del cielo Sin duda Raúl Berzosa parece que está en los cielos... En la foto, en su estudio. Raúl Berzosa pintará el cartel de la Romería del Rocío, mientras su oratorio de las Penas se utiliza en los libros de texto de Religión para ilustrar cómo es el cielo...-Francisco Porras deja los fogones de El Corte Inglés tras 40 años.-Adiós a Juan López, gran empresario algecireño y amigo del alma de Morante; a Luis Ruiz del Portal, gran cofrade de la Expiración, y al histórico Elgar, el «humorista más serio del mundo».-Homenaje a Juan Rosén PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 4 febrero 2018, 10:11

Está como si paseara por los cielos... Bueno, en realidad uno entra en su estudio y parece que estás en el llamado «reino de los mundos infinitos», al menos en los que nos imaginamos por lo que cuentan, es así tal como nos lo han descrito desde niños, y en el que habitan no sólo seres maravillosos, sino los queridos por cada uno de nosotros que ya pululan por esos otros Horizontes. Sin cumplir los 40, Raúl Berzosa ha conseguido un hito difícil de igualar: pintar los carteles oficiales de las más importantes manifestaciones de religiosidad popular de pasión y de gloria del Europa: la Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa de Málaga y la Romería del Rocío... La Hermandad Matriz de Almonte hizo público el jueves por la noche la noticia de que ha elegido a Berzosa para escenificar la romería más conocida en el mundo de este 2018. Posiblemente no haya otro pintor vivo que haya realizado los tres carteles anunciadores, tan importantes y tan difundidos, y seguramente tampoco los habrá habido en la historia. «Estoy honrado por tanto honor y por tantas felicitaciones», dice con su proverbial humildad. El pintor que ha plasmado a los dos Papas vivos, otro hecho sin parangón, es ya indiscutible e indiscutido, y no sólo se ha convertido en una especie de ‘pintor de cámara’ de ElVaticano, sino que además ya hay estudiosos y expertos en arte que lo definen como «el más importante pintor religioso contemporáneo». Su obra de la cúpula del oratorio de la capilla de las Hermandad de las Penas está considerada en Roma como «el mejor elemento visual para divulgar lo que es la gloria y el cielo», y si en vez de en calle Carretería estuviese en la plaza de San Pedro vaticana, las colas para admirarla serían interminables, pero aquí, ya se sabe, para empezar tienes que encontrar un hueco y que la iglesia esté abierta... Prestigiosas editoriales internacionales han elegido su recreación de las Penas para ilustrar en sus libros de texto de Religión qué es el cielo... Pues eso, el cielo es lo que pinta Raúl Berzosa, y vive en Málaga, lo ha ‘retratado’ desde Málaga... Un lujo al que ya es hora de que se le comiencen a reconocer públicamente sus logros, que aquí se ‘pena’ la juventud y la experiencia a partes iguales, o sea, que hay excesivos doctos que no premian ni por jóvenes ni por viejos a los que se lo merecen... Y si hay algún artista ahora mismo de moda internacional ese es, sin duda, Raúl Berzosa, con quien en SURtenemos el honor de contar desde hace muchos años como uno de los autores de las postales de Navidad dentro de la campaña benéfica que va a cumplir un cuarto de siglo de vida.

Cuarenta años llevaba Francisco Rodríguez Porras en las cocinas de El Corte Inglés. Su especialidad, la repostería. Pero allí estaba él con su sapiencia para lo que hubiera que hacer. Su dilatada carrera profesional siempre ha estado ligada a El Corte Inglés malagueño. Como buen repostero era un artista, y sin duda ustedes recordarán sus monumentales recreaciones en mantequilla de la Farola o El Cenachero o del propio edificio (esta vez de chocolate) con motivo del XVaniversario de la citada firma comercial en Málaga. Esta pasada semana, Paco Rodríguez se ha jubilado. Fue un día más, en el trabajo, pero al final de la jornada, sus compañeros, con Francisco Chicón al frente, le hicieron un modesto pero a la vez sincero y emotivo homenaje. Ahora deambulará por los fogones de su casa, porque seguirá entre los mismos, eso seguro.

Porque hay personas que están tremendamente identificadas con el sitio donde trabajan. Le ocurría a Rodríguez Porras, y a José Luis Guzmán, quien después de más de 25 años de trabajo en Tívoli comienza una nueva etapa profesional. En una sentida carta, José Luis Guzmán se despedía de sus amigos con palabras de gratitud y elogio hacia la que ha sido hasta ahora su casa, y anunciaba que comenzaba una nueva etapa laboral con el Grupo Cabello, «una empresa malagueña con la que voy a afrontar nuevos retos y a la que llego con una ilusión inmensa».

Últimamente se nos llena esta página de malas noticias. Serán los años. Aquí nos vamos a referir a un gran cofrade, muy conocido en Málaga, sobre todo en el sector del centro de la ciudad, Luis Ruiz del Portal, toda su vida vinculado, él y su familia, a la Cofradía de la Expiración, y un hombre siempre preocupado por Málaga y por sus cosas, por su presente y por su futuro. El corazón le ha jugado una muy mala pasada y nos ha dejado. No estamos muy sobrados de gente como Luis Ruiz del Portal en Málaga, y sin duda en Algeciras echarán de menos a quien lo ha sido todo en aquella ciudad, Juan López Cuevas, empresario, expresidente de la Junta de Obras del Puerto y de la Cámara de Comercio de la ciudad gaditana, defensor de las tradiciones de su tierra, y gran amigo y seguidor de Morante de la Puebla, a quien surtía de esos enormes puros que el diestro sevillano suele fumar entre toro y toro. Siempre pendiente del maestro, siempre pendiente de su Algeciras, Juan López, pese a su avanzada edad se nos ha ido casi sin avisar, y la ausencia de una personalidad como la suya se nota mucho más. Asiduo de Málaga, donde su hijo, Aurelio López fue responsable del despacho de Garrigues en nuestra ciudad, este algecireño convencido de que Andalucía es lo mejor del mundo disfrutó de la vida y de sus amigos, y eso al menos es un gran consuelo.Lo mismo que en SUR y en Málaga hemos disfrutado de los chistes del gran Elgar, «el humorista más serio del mundo». El bueno de Manolo ahora estará haciendo los chistes del cielo... Descansen los tres en paz.

Finalicemos hoy compartiendo la emoción que embarga a ese gran malagueño artesano como es Juan Rosén. Uno de los programas históricos de la Semana Santa de Málaga, Bajo Palio, de Canal Sur, hará entrega del primer premio de su historia al gran bordador malagueño, quien tras un ‘bache’ de salud se ha recuperado felizmente para todos . El acto se celebrará el próximo Miércoles de Ceniza, 14 de febrero, en el Teatro Cervantes, a partir de las 20 horas, con las intervenciones de la Agrupación Musical Santa María Magdalena de Arahal, Sevilla, y la Banda de Cornetas y Tambores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, de Málaga. Todos los homenajes a quien es un lujo de la artesanía y del bordado andaluces son pocos.

Mientras, por favor, sigan siendo felices, y no se pierdan la gran promoción de SURcon motivo de la Semana Santa de 2018, el trono del Cristo de la Buena Muerte, toda una joya. Disfruten de la vida...