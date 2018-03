En Menorca han encontrado Sa Naveta des Tudons, su más importante monumento funerario prehistórico, lleno de pintarrajos. Datado entre 1200 y 750 a C, está considerado el edificio más antiguo de Europa. A ver si pillan a los vándalos. Por saber qué comen, qué han estudiado, qué piensan de la vida en sociedad. El presidente del tribunal de los ERE ha solicitado a los acusados mantener la compostura para dar solemnidad al juicio. Un día antes pidió a un exconsejero que se sentara bien. Tenía «las piernas extendidas y cruzadas y los pies encima de los estrados». Qué nivel de asilvestramiento. En Santiago de Chile acaban de poner semáforos en el suelo (la luz en el suelo). Ya los habíamos visto en Holanda y en Sant Cugat. Son para gente que camina mirando el móvil y no levanta la mirada. ¿Y no deberíamos dejar que los atropellaran? Y quizá no rescatar a quienes se cuelgan de una viga para hacerse una foto. Por no rescatar la majadería.