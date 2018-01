Hablaba Cospedal de las noticias falsas en la Pascua Militar. También habló Soraya Sáenz de Santamaría antes de que se la tragara la tierra. Poca novedad. Ahora que se lamenta la desaparición de ‘Interviú’ (haberla comprado), también habría que recordar su contribución a lo falso. En ‘Suelas gastadas’ (Renacimiento), Juan A. Ríos Carratalá recuerda el paso de Luis Cantero por la revista del Grupo Zeta y que esta era capaz de correr con los gastos de cualquier montaje. O con cámaras ocultas antes de Summers. Y así, Cantero fue «mariquita por un día» en la Ávila de 1978. Umbral decía que el suyo era «periodismo ficción» y que había encontrado su «género personal» en «el reportaje inventado», en un periodismo que partía de una idea y no de una noticia. Eran cosas que no sabíamos. «Que las sepamos inventadas no quiere decir que sean mentira, sino que son posibles verdades… que en algún sitio están siendo verdades verdaderas». Poca novedad.