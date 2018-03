PENOSO JUGUETE ROTO

Los primeros planos de la televisión de los rostros de los jugadores del Málaga eran la mejor definición de la frustración del equipo que lleva camino de hacer el ridículo más grande de la historia del fútbol español. El equipo de José González (sé que no tiene culpa 'mayor', pero por favor, que dimita y deje paso a quien tenga que llevar las riendas del futuro) fue un despropósito desde que comenzó el partido, y a los 30 minutos, con la absurda y durísima entrada de Samu, consecuencia también de la desesperación de quienes se ven perdiendo y perdiendo sin parar, se acabó todo. A partir de ahí, con el 0-2, el Barcelona comenzó a entrenarse, porque eso fue lo que hizo con el juguete roto que es el Málaga. El Chelsea está a la vuelta de la esquina y para qué arriesgar o hacer un esfuerzo más grande del necesario. Es la realidad malaguista: el equipo que se le había atragantado al Barcelona en los últimos años anoche fue un triste 'sparring' que parecía contratado por unos pocos euros para hacer guantes con el campéon y recibir porrazos a troche y moche.

El Málaga tiene que cambiar el chip. Y si Jose no lo hace (que no lo va a hacer), su propietario, Al Thani (no se rían, por favor), tiene que obligarle a prescindir de jugadores que no van a seguir la próxima temporada en Segunda (un montón, por cierto) y meter a gente con futuro para intentar hacer unos mimbres. Mientras, Jony, Mula, Ontiveros o Santos se salen en sus equipos... para que ya nos tiremos de los pelos, si es que nos quedan. Está siendo una temporada de los horrores. Impensable nunca jamás, porque de verdad que llevar 13 puntos a estas alturas es una auténtica vergüenza, un despropósito...

Otra pregunta que salta a estas alturas es: ¿esto ocurriría en otra ciudad española? Por ser más directo, ¿los sevillistas o los béticos permitirían lo que se está haciendo con el Málaga? Sinceramente creo que no. La atonía de Málaga implica al fútbol, pero alguna vez habrá que cambiar. Lo que no se puede permitir es este ridículo. Jamás pensé que este Málaga de mis amores volvería a Segunda.