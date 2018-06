Pelukas Dimitri's

Mientras Pedro Sánchez compone su gobierno, Key Continental recompone La Equitativa, el rascacielitos de Málaga. Aún no han podido comprar todo el edificio, aunque les queda poco. Desean convertirlo en hotel y han dado un paso de gigante adquiriendo Pelucas Paco's, un negocio emblemático en la planta baja de La Equitativa. Ojalá las autoridades velen por los archivos secretos de Pelucas Paco's y no salga a la luz la lista de los calvos que no aceptaron su maldita condición. Ser calvo tiene sus ventajas, como el tiempo que se ahorra uno en peinarse y en comprobar que el peinado se ajusta a lo deseado. Lo malo es que el calvo es calvo, no nos engañemos, y que la cabeza queda sometida a las inclemencias del clima con una crueldad a veces intolerable. Por si fuera poco, todavía queda una inquilina en La Equitativa. De momento no ha aceptado las ofertas de los compradores. Una de las tácticas empresariales usadas en estos casos es esperar a ver, pero cuatro páginas después del anuncio de la compra de Pelucas Paco's aparece un aviso a Key Continental: una monja malagueña ha muerto en Japón a los 110 años. Desde aquí animamos a Key Continental a mejorar la oferta, y a la inquilina a que haga lo que le dé la gana. Conozco a una persona que acaba de recibir una orden de desahucio como única oferta para dejar su casa. Lo típico: al paro siguió más paro y ya no puede hacer frente a los pagos. Si no tienes un colchón familiar es lo que hay, o lo que no hay. En unos días tiene que entregar la llave, que en inglés se dice 'key'. La calle es este valle de lágrimas.

No sé cómo han sido los dos últimos años de la monja malagueña, pero a los 108 confesó que prefería las escaleras al ascensor y que tocaba las castañuelas. Hablaba japonés, inglés y español, y dirigió un colegio de las Adoratrices, una orden que se ocupa de ayudar a mujeres. En Málaga tienen un colegio y un internado que a veces necesita ayuda. La monja se fue de Málaga justo antes de que empezase la sangrienta guerra civil y en unos años se topó con la sangrienta segunda guerra mundial. El mundo y el tiempo están llenos de guerras. En la penúltima de Afganistán los muyahidines derribaron 125 aviones soviéticos y ahora han encontrado con vida a uno de los pilotos, desaparecido hace 30 años. El piloto ha afirmado que quiere volver a la Unión Soviética pero la Unión Soviética ya no existe. No se sabe aún si es el piloto Mironov, el piloto Pliusnin o el capitán Lishenkov; lo más fácil es que le pregunten. En cuanto llegue a Rusia se enterará del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. A lo mejor estaba casado y su mujer se casó de nuevo. Ronaldinho se ha casado a la vez con sus dos novias y la mujer del piloto podría tener dos maridos. Puede que ella viva en Moscú en un edificio como La Equitativa, pero todavía más grande. Si el piloto está calvo puede ir a Pelukas Dimitri's. O quedarse como está.