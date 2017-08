'La pelu'... Casi cerrada

Hay empeños que no se entienden. Como el de TVE por perpetuar 'Hora Punta'. Le han dado vacaciones de verano, como a los programas que necesitan un descanso estival para no quemarse. Se ve que el incomprensible espacio de noche de Cárdenas ha adquirido ya ese estatus. A eso se le llama llegar y triunfar. Con 'La pelu' ha ocurrido lo contrario. Ha sido llegar y darse el batacazo. No vamos a decir que se veía venir, pero podríamos. Sin entrar a valorar la calidad de la comedia (perdón, pero no la hemos visto), hay una circunstancia incuestionable, y es que en la ficción española solo funciona una comedia y esa comedia es 'La que se avecina'. Por eso las cadenas de pago, a las que les sale más caro equivocarse con un programa que a la cadena pública, no apuestan por series cómicas. Apuestan por los dramas y, cada vez más, por el 'thriller', que se ha demostrado un género con posibilidades. Pero los directivos de TVE, ajenos a modas y, sobre todo, ajenos a los gustos de los espectadores, se han empeñado con las comedias.

Hace unos años estrenaron con mucho bombo 'Stamos okupa2', que logró una modesta audiencia de 1,4 millones de espectadores en su primer capítulo. De ahí solo fue a menos, hasta quedarse en 225.000 seguidores en el ecuador de las emisiones, una cifra ridícula para un producto con esas pretensiones. 'La pelu' la estrenaron en julio, que no es la mejor fecha para un estreno, y reunió a 1,3 millones de seguidores, relativamente aceptable para ser verano. Un mes después estaba en 341.000 y, tras ser relegada a una hora más tardía, lo último que hemos sabido es que la han pasado a La 2. Vamos, que si la veía poca gente la va a ver menos.

El batacazo no va a ser sonado porque muchos no sabían ni que existía la serie, tan modesto ha sido su paso por la cadena... TVE se apunta con esta comedia fallida un fracaso; otro, porque el 9,9% de audiencia media logrado en el mes de julio no puede considerarse un éxito. Se hace necesaria una revisión de los contenidos televisivos del ente público, un cambio de timón. Tiene que aspirar a más del 10%, pero esas cifras no se levantan con comedietas como 'La pelu'.