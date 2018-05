Pedro, Pablo, Puigdemont y otros políticos del montón

Gürtel es la banda sonora de una España imposible. De una movida alejada de la modernidad, en un Madrid de políticos bajo sospecha, y sin un Almodóvar que les escriba el guión. La sentencia es un diccionario de la corrupción, con nombres propios y certificados de credibilidad, que convierte en punk la canción del verano relajada que la aprobación de los presupuestos había escrito un día antes.

Rajoy lleva tiempo arrancando los días de su calendario político, aunque se resiste a que sean otros los que le escriban su final. Conoció los últimos días del felipismo, y sortea tormentas y tempestades, valiéndose de las armas marianas que lo han hecho permanecer en política durante décadas. No quiere que la corrupción y su pésima gestión del desafío secesionista aparezcan tras sus apellidos en la primera frase de la Wikipedia. Recuerdo la última primavera de Zapatero con sonrisa impostada y referencias a su ansiada conciliación familiar, un minuto antes de entregarle el poder a Rubalcaba para que gestionara su exigua herencia. No quiere verse así Mariano, cediendo no sólo el control real, sino el formal, a una Soraya que lleva soñando con este momento. Plantará batalla a los que lo quieren derrotar con una moción de censura, porque tiene más experiencia en derribar barricadas en el hemiciclo español que en seducir en la calle a los españoles. Pedro Sánchez ha interrumpido su hibernación, y con un partido a la deriva quiere recuperar con la presentación de una moción de censura el protagonismo que la sociedad le retiró. Su intención no es tanto derribar al líder popular, que sabe que no lo conseguirá incluso pactando con los populistas burgueses y los secesionistas, sino coger con el pie cambiado a un Albert Rivera que sabiéndose ganador de las próximas elecciones no quiere todavía saltar al campo.

Pablo Iglesias ha encontrado en la iniciativa de su adversario socialista el bote salvavidas que le ayude a salir de su escandalosa incoherencia ideológica y personal tras la compra de su casoplón.

En la lejana Alemania, Puigdemont se hace una cresta y se suma a esta movida promovida hasta el aburrimiento, recordando los compases de 'Parálisis permanente'.

Con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón tuvimos ya suficiente.