YA ESTAMOS EN LOS 'PARTIDOS DE LA BASURA'

Ya sé que a muchos no les gustan los términos importados del baloncesto -es una moda, como llamar por el nombre y un apellido a cada jugador-, pero es imposible encontrar otra expresión para la serie de partidos que empezó ayer para el Málaga. En el deporte de la canasta se les llama 'minutos de la basura' a los que son intrascendentes en la recta final. Ayer en Balaídos pudimos comprobar que estamos en los 'partidos de la basura'. Y lo digo porque no valen para nada (pese a lo que comentó Torres tras el partido), no porque el juego y el rendimiento sean una porquería (que también es el caso).

El Málaga ya está con pie y tres cuartos en Segunda, aunque hace ya hace mucho tiempo que dimos por seguro el descenso. Sólo falta el certificado de defunción. Por eso, les aconsejo que se pongan a ver partidos de la categoría de 'plata'. No es sólo que van a comprobar que el paso por ella no será ni mucho menos un 'paseo militar' (como muchos, incomprensiblemente, creen). Es que además no quedan motivos para ver los de Primera. Y no porque nuestro Málaga ya no se juegue nada (que también), sino porque casi todo está decidido. Los dos últimos meses van a ser infumables. Ya lo verán...

Poco que decir del partido de ayer, incluso poco que añadir. Este Málaga es un equipo inofensivo que además cuenta con un entrenador que desde que llegó se ha empeñado en buscar el 0-0 antes que la victoria (?). Frente a un Celta muerto, sin chispa ni ganas ni empuje ni la calidad de antaño, volvió a cambiar pieza por pieza, sin una sola variante táctica para ir por el partido. Tremendo.

¿Para qué entrar en decisiones del entrenador? Sigue sin enterarse de nada por mucho que los jugadores tampoco den nivel. Mientras Jose se fije más en los kilómetros que en el juego, mal vamos. Ya estamos cansados de los pésimos controles de En-Nesyri; de la desesperante lentitud y falta de velocidad de Chory; de las ruletas, resbalones y fútbol de mentira de Rolan, y de las oportunidades de Jose a su protegido, Success, al que se empeñó en traer con un baúl de kilos. No me creo que Ideye aporte menos que Borja Bastón ni que Lestienne, aunque sea 45 minutos, pueda hacer más que Chory, Success y Keko. En fin, seguimos en Martes Santo y hemos pasado de las penas a la agonía.

Del Celta lo único potable fue Iago Aspas. A Undiano le dijo de todo y el navarro se hizo el sueco (bueno, en rugby sería el rumano). Pero que Lopetegui piense en él como delantero para el próximo Mundial cuando en el Celta no es la referencia del equipo... A veces el seleccionador es como Jose, no sale del sota, caballo y rey . Por ejemplo, ¿es mejor Aspas que Mariano?

P. D.: Ya sé que es predicar en el desierto, pero estaría bien que los comentaristas de televisión llamaran a Málaga de vez en cuando para enterarse de verdad de cómo y cuánto rinden los jugadores, de cuál es su nivel y sus virtudes y defectos, de que las apariencias engañan. A mil kilómetros de distancia se desconocen demasiadas cosas. Sin ir más lejos, que en el Málaga abundan los futbolistas de resúmenes y escasean los futbolistas de verdad. A mí me sobran un montón para un proyecto nuevo, aunque sea en Segunda. Incluidos cedidos.