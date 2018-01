Papeles de mujer

En 'Los archivos del Pentágono' vemos que una noche Katherine Graham (Meryl Streep) tiene invitados en su casa de Georgetown. Al acabar la cena, los hombres se quedan arreglando el mundo. Las mujeres se retiran a otro salón a hablar de sus bobas cosas de mujeres. En el obituario que 'The New York Times' publicó de la editora rival, se lee: «Jugó un papel significativo a la hora de cambiar las costumbres en Washington cuando se supo que una noche se negó a unirse a las damas mientras los caballeros discutían asuntos de calado entre licores y puros». Es verdad que la película de Spielberg da el protagonismo a Graham (y a Bradlee). Que resalta su condición de mujer en un mundo masculino. También que Spielberg sabe cómo emocionar, bien con esa mujer tomando decisiones, bien enseñándonos la rotativa funcionando. A Spielberg, como a Sorkin, le tolero todo. Porque sé que no habría sacado ese acto memo de rebeldía para retratar a Katie.